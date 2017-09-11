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Lockup List Monday — Mahoning County jail bookings, releases


Published: Mon, September 11, 2017 @ 12:23 p.m.

BOOKED

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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

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DALTORIO, TYJUAN MAURICE 02/17/1992 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Speed/Assured Clear Distance Ahead, FRA Suspension

GRICE, WALTER III 10/11/1961 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence

JONES, LEE M 09/10/1984 STRUTHERS POLICE DEPT. Disorderly Conduct

MCINTIRE, JASON MICHAEL 04/30/1984 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Domestic Violence

MEADOWS, RYAN DARNELL 01/14/1993 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving Under Suspension (Includes Points Suspension), Improper Turn/Fail To Signal Turn

PANNO, GEORGE WILLIAM 02/17/1993 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Drug Paraphernalia

PAWLAK, LIBBEY J 02/22/1991 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Receiving Stolen Property

REVERE, JONTAE 06/23/1990 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Felonious Assault

TRGOVCICH, AUSTIN JOSEPH 08/24/1993 BOARDMAN POLICE DEPT. Domestic Violence

WALSH, JOHN 04/04/1988 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs/Drug Abuse

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RELEASED

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NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

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ARMOUR, NICHOLAS JAY 12/15/1997 09/01/2017 SENT TO 10 DAYS

DALTORIO, TYJUAN MAURICE 02/17/1992 09/10/2017 BONDED OUT

GONZALES, ROBERTO G 02/23/1997 09/09/2017 BONDED OUT

MORRIS, SAMANTHA 05/02/1988 08/29/2017 RELEASE TO MERIDIAN SERVICES ONLY

PLESS, ROCOLE UNIEK 05/04/1982 09/08/2017 SENT 3 DAYS

SERNA BALLIN, RENE 03/14/1992 02/23/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

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