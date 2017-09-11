Lockup List Monday — Mahoning County jail bookings, releases

BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
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DALTORIO, TYJUAN MAURICE 02/17/1992 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Speed/Assured Clear Distance Ahead, FRA Suspension
GRICE, WALTER III 10/11/1961 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence
JONES, LEE M 09/10/1984 STRUTHERS POLICE DEPT. Disorderly Conduct
MCINTIRE, JASON MICHAEL 04/30/1984 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Domestic Violence
MEADOWS, RYAN DARNELL 01/14/1993 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving Under Suspension (Includes Points Suspension), Improper Turn/Fail To Signal Turn
PANNO, GEORGE WILLIAM 02/17/1993 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Drug Paraphernalia
PAWLAK, LIBBEY J 02/22/1991 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Receiving Stolen Property
REVERE, JONTAE 06/23/1990 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Felonious Assault
TRGOVCICH, AUSTIN JOSEPH 08/24/1993 BOARDMAN POLICE DEPT. Domestic Violence
WALSH, JOHN 04/04/1988 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs/Drug Abuse
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RELEASED
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NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
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ARMOUR, NICHOLAS JAY 12/15/1997 09/01/2017 SENT TO 10 DAYS
DALTORIO, TYJUAN MAURICE 02/17/1992 09/10/2017 BONDED OUT
GONZALES, ROBERTO G 02/23/1997 09/09/2017 BONDED OUT
MORRIS, SAMANTHA 05/02/1988 08/29/2017 RELEASE TO MERIDIAN SERVICES ONLY
PLESS, ROCOLE UNIEK 05/04/1982 09/08/2017 SENT 3 DAYS
SERNA BALLIN, RENE 03/14/1992 02/23/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
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