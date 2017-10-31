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Lockup List Tuesday — Mahoning County jail bookings, releases


Published: Tue, October 31, 2017 @ 12:13 p.m.

BOOKED

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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

ANDERSON, DEVON M 12/16/1980 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs/Drug Abuse

CAPPITTE, ROSEANNE 09/22/1981 ADULT PAROLE AUTH. Probation Violation

CHEBATORIS, MARK 08/13/1985 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Obstructing Official Business

CLAY, CYRANO T 04/26/1988 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Improperly Discharging Firearm at or into Habitation or School

MAZZOLA, STEPHEN 08/25/1996 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs/ Drug Abuse

RATLIFF, ERIC I 03/16/1966 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Endangering Children

ROBINSON, LAMAR LEWIS 06/05/1997 BOARDMAN POLICE DEPT. Possession of Drugs

SHAW, RAYMOND III 05/01/1999 CAMPBELL POLICE DEPT. Possession of Drugs

SMIDT, WESLEY P 09/15/1989 ADULT PAROLE AUTH. Arrest of Probationer

WESTON, JAY R 01/27/1986 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Domestic Violence

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

BOONE, DERRICK 02/09/1967 06/30/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

JEFFERSON, CRYSTAL 12/29/1977 10/30/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

RATLIFF, ERIC I 03/16/1966 10/31/2017 RELEASED

ROYAL, CHRISTOPHER MICHAEL 11/04/1990 09/27/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

THOMAS, DONALD E JR 09/30/1981 10/30/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

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