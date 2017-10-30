JOBS
WHEELS
HOMES
CLASSIFIEDS
facebooktwitterRSS
- Advertisement -
- Advertisement -
 

« News Home

Lockup List Monday — Mahoning County jail bookings, releases


Published: Mon, October 30, 2017 @ 12:15 p.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

BEVLY, CURTIS EDWARD JR 03/29/1995 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Misuse of Credit Card

CAPPITTE, ROSEANNE 09/22/1981 ADULT PAROLE AUTH. Parole Violation

CROUSER, TODD WAYNE 09/27/1991 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Sex Offender Failure To Provide Change Of Address Or Registration Of Address

HOLCOMB, STACY DANIELLE 11/20/1970 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension

JOHNS, CODY SHANE 11/09/1995 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Failure to reinstate license

YOCHMAN, FRANK JOSEPH 02/09/1956 MILTON POLICE DEPT. Domestic Violence

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

BOONE, DERRICK 02/09/1967 06/30/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

EDWARDS, LOUIS R. 04/02/1967 10/18/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

FLETCHER, ERYCK 02/22/1992 09/18/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

JOHNSON, AARON 03/28/1977 07/26/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

MOODY, JAMAL MARTELL 09/07/1994 10/30/2016 TIME SERVED

REEDER, JOHN G JR 08/31/1984 10/19/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

Other stories of interest

Don't Miss a Story

Sign up for our newsletter to receive daily news directly in your inbox.

News
Opinion
Entertainment
Sports
Services
Classifieds
Records
Discussions
Community
Help
Forms
Neighbors

HomeTerms of UsePrivacy StatementAdvertiseStaff DirectoryHelp
© 2017 Vindy.com. All rights reserved. A service of The Vindicator.
107 Vindicator Square. Youngstown, OH 44503
Phone Main: 330.747.1471 • Interactive Advertising: 330.740.2955 • Classified Advertising: 330.746.6565
Sponsored Links: Vindy Wheels | Vindy Jobs | Vindy Homes