Lockup List Monday — Mahoning County jail bookings, releases

BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
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BEVLY, CURTIS EDWARD JR 03/29/1995 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Misuse of Credit Card
CAPPITTE, ROSEANNE 09/22/1981 ADULT PAROLE AUTH. Parole Violation
CROUSER, TODD WAYNE 09/27/1991 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Sex Offender Failure To Provide Change Of Address Or Registration Of Address
HOLCOMB, STACY DANIELLE 11/20/1970 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension
JOHNS, CODY SHANE 11/09/1995 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Failure to reinstate license
YOCHMAN, FRANK JOSEPH 02/09/1956 MILTON POLICE DEPT. Domestic Violence
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RELEASED
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NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
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BOONE, DERRICK 02/09/1967 06/30/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
EDWARDS, LOUIS R. 04/02/1967 10/18/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
FLETCHER, ERYCK 02/22/1992 09/18/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
JOHNSON, AARON 03/28/1977 07/26/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
MOODY, JAMAL MARTELL 09/07/1994 10/30/2016 TIME SERVED
REEDER, JOHN G JR 08/31/1984 10/19/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
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