Lockup List Thursday — Mahoning County jail bookings, releases

BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
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BARES, JAMES A 06/02/1975 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer
BRIGGS, JODY L 03/08/1973 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Contempt Of Court
BROOKS, RAYMOND D II 02/22/1988 ADULT PAROLE AUTH. Parole Violation
CORTEZ, SAMUEL SANTIAGO 10/12/1978 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Contempt Of Court
DOTSON, KRISTOFFER E 06/04/1993 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Assault
EMERSON, FRANK G. 12/10/1975 STRUTHERS POLICE DEPT. Aggravated Robbery
FORTNER, ERICKA LASHONDA 07/29/1990 FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION FEDERAL OFFENSE
FRYE, CHRISTAL M 11/10/1982 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
MAJOR, MICHAEL ROSS 06/13/1965 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Trafficking in Drugs
OLIVERA, CHRISTINA 04/29/1977 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension
PROCTOR, MARCUS A 12/17/1986 SEBRING POLICE DEPT. Fugitive From Justice
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RELEASED
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NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
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ENYEART, KEITH ROBERT 07/31/1986 10/25/2017 BONDED OUT
HEASLEY, JOSHUA L 11/12/1989 10/16/2017 TIME SERVED
HICKSON, BARRAYA 02/06/1993 06/23/2017 BONDED OUT
SCHNEIDER, ALEXIS M 03/14/1998 10/23/2017
SPEAKS, BRANDON MICHAEL 11/18/1991 10/21/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
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