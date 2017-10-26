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Lockup List Thursday — Mahoning County jail bookings, releases


Published: Thu, October 26, 2017 @ 12:07 p.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

BARES, JAMES A 06/02/1975 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer

BRIGGS, JODY L 03/08/1973 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Contempt Of Court

BROOKS, RAYMOND D II 02/22/1988 ADULT PAROLE AUTH. Parole Violation

CORTEZ, SAMUEL SANTIAGO 10/12/1978 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Contempt Of Court

DOTSON, KRISTOFFER E 06/04/1993 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Assault

EMERSON, FRANK G. 12/10/1975 STRUTHERS POLICE DEPT. Aggravated Robbery

FORTNER, ERICKA LASHONDA 07/29/1990 FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION FEDERAL OFFENSE

FRYE, CHRISTAL M 11/10/1982 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

MAJOR, MICHAEL ROSS 06/13/1965 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Trafficking in Drugs

OLIVERA, CHRISTINA 04/29/1977 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension

PROCTOR, MARCUS A 12/17/1986 SEBRING POLICE DEPT. Fugitive From Justice

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

ENYEART, KEITH ROBERT 07/31/1986 10/25/2017 BONDED OUT

HEASLEY, JOSHUA L 11/12/1989 10/16/2017 TIME SERVED

HICKSON, BARRAYA 02/06/1993 06/23/2017 BONDED OUT

SCHNEIDER, ALEXIS M 03/14/1998 10/23/2017

SPEAKS, BRANDON MICHAEL 11/18/1991 10/21/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

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