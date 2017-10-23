Lockup List Monday — Mahoning County jail bookings, releases

BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
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BAEZ, JOSE LUIS JR 10/09/1963 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence
CARTER, HELENE C 08/23/1980 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. FRA Suspension
DAVENPORT, GREGORY LAMONT 06/20/1972 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Fail To Obey Traffic Control Device
DEWEESE, JERAD S 06/17/1976 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs/Drug Abuse
HODGE, THOMAS S 03/09/1991 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft
JOHNSTON, JENNIFER ROSE 10/26/1985 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Criminal Simulation
JUSINO, STACEY 12/12/1982 12 Point Court Susp. (Non-OVI)
SCHNEIDER, ALEXIS M 03/14/1998 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE OVI of Alcohol/Drugs
YOUNG, JA KEYLA MICHELLE ANITA 02/22/1994 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Speed/Assured Clear Distance Ahead
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RELEASED
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NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
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BELL, RAYMOND GLENN 04/12/1959 07/25/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
COOPER, MALLORY A 09/06/1991 09/07/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
DRAZENOVIC, JOSIP 08/23/1988 10/17/2017 TIME SERVED
GOODING, RICHARD D 03/29/1974 10/20/2017 TIME SERVED
MOSLEY, TORRENCE WILLIAM 05/03/1999 09/23/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
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