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Lockup List Thursday — Mahoning County jail bookings, releases


Published: Thu, October 19, 2017 @ 12:32 p.m.

BOOKED

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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

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BENSON, BRIAN RANDALL 08/12/1970 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Trafficking in Drugs

BROWN, MARKESE E 02/01/1987 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Receiving Stolen Property

BRYANT, RANDOLPH 05/07/1950 CANFIELD POLICE DEPT. Possession of Drugs

FIGUEROA, JUAN RAMON ALGEA 01/19/1990 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. OVI Impaired

FREEMAN, PAUL 11/08/1988 CAMPBELL POLICE DEPT. Failure to Reinstate License

GLENN, THOMAS J 05/14/1954 MILTON POLICE DEPT. OVI Impaired

GRISSETT, CHARESE 12/04/1990 HUMILITY OF MARY HEALTH PARTNERS PD Contempt of Court

PERRY, JAMES 09/21/1998 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Aggravated Murder, Aggravated Robbery

REEDER, JOHN G JR 08/31/1984 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs

STEWART, JESSE JERMAINE JR 07/18/1998 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Aggravated Murder, Aggravated Robbery

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

BROWN, RAY E 07/18/1980 05/03/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

BURLEY, LOUIS T 07/01/1987 03/23/2017 TIME SERVED

GARLAND, TARA LYN 07/05/1984 10/03/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

PERRY, MORRIS 09/03/1978 01/31/2017 TIME SERVED

ZACKASEE, WILLIAM ANTHONY 11/29/1965 02/21/2017 TIME SERVED

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