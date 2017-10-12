JOBS
WHEELS
HOMES
CLASSIFIEDS
facebooktwitterRSS
- Advertisement -
- Advertisement -
 

« News Home

Lockup List Thursday — Mahoning County jail bookings, releases


Published: Thu, October 12, 2017 @ 12:36 p.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

BREWER, ANDREW R 02/09/1986 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Contempt of Court

BROWN, JAMES W. 08/21/1979 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Aggravated Robbery

BUSTER, MARYPAT 03/23/1968 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Theft

CARTAGENA, JAYLIN RACHEL 12/22/1998 BOARDMAN POLICE DEPT. Selling purchasing distributing or delivering dangerous drugs

COBB, DEMETRIC DARNELL JR 10/13/1998 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

DOUGLAS, ADAM R 08/05/1983 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE License Forfeiture

EVANS, DARLENE M 02/11/1960 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Drug Paraphernalia

GAMBILL WHITE, JANAE 12/20/1993 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Seat Belt Required

JENNINGS, JAMES 06/07/1992 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

MICHAEL, WILLIAM JEREMY CLARKE 07/16/1984 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Endangering Children

MORALIS, YVONNE 03/14/1965 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Possession of Drugs

PEEPLES, ANTWANE J 11/26/1990 OSP Trafficking in Drugs

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

GAMBILL WHITE, JANAE 12/20/1993 10/11/2017 BONDED OUT

HARASYN, PETER S 07/02/1979 08/23/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

JENNINGS, JAMES 06/07/1992 10/12/2017 TIME SERVED

LUCAS, MELISSA ANN 02/04/1975 10/06/2017 TIME SERVED

NEWCOMER, AMANDA R 04/11/1994 05/10/2017 ORDER OF RELEASE FROM CP# 4

TOBIN, TERRY LEE 03/24/1976 09/25/2017 BONDED OUT

Other stories of interest

Don't Miss a Story

Sign up for our newsletter to receive daily news directly in your inbox.

News
Opinion
Entertainment
Sports
Services
Classifieds
Records
Discussions
Community
Help
Forms
Neighbors

HomeTerms of UsePrivacy StatementAdvertiseStaff DirectoryHelp
© 2017 Vindy.com. All rights reserved. A service of The Vindicator.
107 Vindicator Square. Youngstown, OH 44503
Phone Main: 330.747.1471 • Interactive Advertising: 330.740.2955 • Classified Advertising: 330.746.6565
Sponsored Links: Vindy Wheels | Vindy Jobs | Vindy Homes