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Lockup List Wednesday — Mahoning County jail bookings, releases


Published: Wed, October 11, 2017 @ 12:32 p.m.

BOOKED

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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

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ALLI, MESHELLE LATRIECE 07/22/1977 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possessing Criminal Tools

ANDERSON, MICAH RAY 10/21/1955 BOARDMAN POLICE DEPT. Theft

BARNETT, BRANDON L 11/26/1988 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Criminal Trespass

BARZAK, CHRISTOPHER M 07/21/1975 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence

BOWDEN, KATELYN ANN 07/23/1985 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft

BREWER, ANDREW R 02/09/1986 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Contempt of Court

HIGGINS, ALISA RENEE 04/20/1993 GOSHEN POLICE DEPT. Falsification

MULDROW, TONYA TENNELLE 03/20/1977 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Violate Protection Order or Consent Agreement

PITRONE, VINCENT NEIL 03/05/1974 STRUTHERS POLICE DEPT. Contempt of Court

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

BARNETT, BRANDON L 11/26/1988 10/11/2017 TIME SERVED

BLACKWELL, DREWCILLA P 07/09/1997 09/21/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

BOONE, LOREN M 08/26/1968 10/01/2017 COMMUNITY SERVICE

DAWSON, JAMES R 09/20/1987 10/06/2017 BONDED OUT

FIGUEROA, ANTHONY 10/06/1981 09/25/2017 RETURN TO MANSFIELD CORR

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