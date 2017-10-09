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Lockup List Monday — Mahoning Co. jail bookings, releases


Published: Mon, October 9, 2017 @ 11:44 a.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

CHILDS, SARAH RAE 08/02/1990 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Seat Belt Required

FRUM, JILL A 01/28/1976 POLAND TWP. POLICE Domestic Violence

INFANTE, RICHARD 12/16/1969 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Drug Paraphernalia

MOODY, DWAYNE A JR 09/06/1990 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence

WALLACE, CARL 08/22/1968 BOARDMAN POLICE DEPT. Theft

BACKMAN, LENNART ALLAN JR 07/18/1973 STRUTHERS POLICE DEPT. Domestic Violence

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

CAMBERT, ANGELA MARIE 09/26/1978 09/05/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

CHILDS, SARAH RAE 08/02/1990 10/08/2017 TIME SERVED

DUVALL, MARCUS L 06/15/1992 09/28/2017 TIME SERVED

FERRICK, TERRY MARTIN 09/26/1960 10/05/2017 TIME SERVED

HOSKINSON, CRYSTAL RAE 08/01/1991 10/08/2017 TIME SERVED

MIRANDA, DANIEL 11/24/1966 10/08/2017 TIME SERVED

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