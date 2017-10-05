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Lockup List Thursday — Mahoning County jail bookings, releases


Published: Thu, October 5, 2017 @ 12:20 p.m.

BOOKED

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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

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AHART, HOWARD GLENN 10/13/1962 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Theft

BOOTH, DREVAUNE CORNELIUS 03/07/1996 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Criminal Damaging/Endangering

BROWN, DENNIS M 05/21/1987 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Sexual Imposition

CAPRON, ZACKARY JOHN 07/22/1985 GOSHEN POLICE DEPT. Domestic Violence

FOSTER, MASUN DE LON 09/27/1990 CAMPBELL POLICE DEPT. Drug Abuse (Drug Possession)

GOLECH, MATTHEW R 07/16/1979 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE FEDERAL OFFENSE

MCGEORGE, GREGORY CHARLES 08/10/1964 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Assault

ROSA, BRANDON 11/18/1997 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Aggravated Robbery

STEWART, JESSE J 02/04/1980 MAHONING VALLEY VIOLENT CRIMES TASK FORCE Escape

VARGA, JEROME RYAN 02/06/1978 POLAND TWP. POLICE FRA Suspension

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RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

GLAZE, AMY ELIZABETH 11/24/1975 02/13/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

LAHOUD, REGINA 08/29/1990 09/20/2017 RELEASE TO FEDS

MARROW, LARRY DONNELL JR 10/30/1987 10/02/2017 BONDED OUT

MASCARELLA, ANTHONY V 11/15/1987 08/08/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

REDA, ROBERT EUGENE 04/01/1979 09/05/2017 SENT OUT 10-05-17

SCHELL, JAMES 12/03/1978 09/13/2017 TIME SERVED

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