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Lockup List Tuesday — Mahoning County jail bookings, releases


Published: Tue, October 3, 2017 @ 12:23 p.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

ABDELLATIF, AHMAD Z 05/06/1987 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Violate Protection Order or Consent Agreement

BURNS, JADAYA 10/12/1997 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Obstructing Official Business

GARLAND, TARA LYN 07/05/1984 Arrest of Probationer

HAMMOND, LUCAS ABRAHAM 08/27/1990 ADULT PAROLE AUTH. Arrest of Probationer

MEADE, JAMES SHELDON 10/31/1960 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Sex Offender Failure To Provide Change Of Address Or Registration Of Address

MORRIS, EDWARD MAURICE JR 03/02/1997 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

ABANATHEY, JAMES T 06/20/1988 05/17/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

BOHRER, JERRY J 04/16/1962 05/18/2017 TIME SERVED

BOTTE, PAUL 06/11/1978 06/28/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

COX, DELVON 01/11/1999 05/01/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

CRYTZER, MICHAEL ALAN 10/20/1974 04/17/2017 VACATED BOND

DILL, TREYVONNE VARELL MARQUISE 03/14/1994 07/24/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

HILL, BRANDON 06/20/1994 03/04/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

PROVITT, ERICA E 07/05/1988 07/12/2017 TIME SERVED

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