Lockup List Tuesday — Mahoning County jail bookings, releases

BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
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ABDELLATIF, AHMAD Z 05/06/1987 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Violate Protection Order or Consent Agreement
BURNS, JADAYA 10/12/1997 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Obstructing Official Business
GARLAND, TARA LYN 07/05/1984 Arrest of Probationer
HAMMOND, LUCAS ABRAHAM 08/27/1990 ADULT PAROLE AUTH. Arrest of Probationer
MEADE, JAMES SHELDON 10/31/1960 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Sex Offender Failure To Provide Change Of Address Or Registration Of Address
MORRIS, EDWARD MAURICE JR 03/02/1997 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence
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RELEASED
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NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
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ABANATHEY, JAMES T 06/20/1988 05/17/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
BOHRER, JERRY J 04/16/1962 05/18/2017 TIME SERVED
BOTTE, PAUL 06/11/1978 06/28/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
COX, DELVON 01/11/1999 05/01/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
CRYTZER, MICHAEL ALAN 10/20/1974 04/17/2017 VACATED BOND
DILL, TREYVONNE VARELL MARQUISE 03/14/1994 07/24/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
HILL, BRANDON 06/20/1994 03/04/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
PROVITT, ERICA E 07/05/1988 07/12/2017 TIME SERVED
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