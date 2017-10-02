Lockup List Monday — Mahoning County jail bookings, releases

BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
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ABDELLATIF, AHMAD Z 05/06/1987 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Violate Protection Order or Consent Agreement
BOONE, LOREN M 08/26/1968 AUSTINTOWN POLICE DEPT. No Tail Lights/License Plate Light
BROWN, ALISHA BEATRILE 08/24/1996 BOARDMAN POLICE DEPT. Obstructing Official Business
CARTER, JACOB ALLEN CHARLES 05/04/1998 SEBRING POLICE DEPT. Felonious Assault
FORD, CHASMAR 09/11/1996 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs/Drug Abuse
MCCULLOCH, WILLIAM J 10/06/1993 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer
MOORE, MICHAEL D 09/30/1978 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs/Drug Abuse
RYGIEL, RYAN SCOTT 06/27/1973 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs
TAYLOR JR., HERMAN LEE 04/25/1969 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Possession of Drugs/Drug Abuse
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RELEASED
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NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
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BROWN, ALISHA BEATRILE 08/24/1996 10/01/2017 TIME SERVED
BRITTON, WILLIAM E 04/19/1979 09/21/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
REED, TYLER SCOTT 07/11/1995 09/22/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
SHAW, KEYOSHIA 01/15/1994 08/09/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
STEVENS, DANA RUTH 03/26/1979 09/20/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
VARGO, MATTHEW JACOB 08/24/1990 09/27/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
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