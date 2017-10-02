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Lockup List Monday — Mahoning County jail bookings, releases


Published: Mon, October 2, 2017 @ 12:23 p.m.

BOOKED

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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

ABDELLATIF, AHMAD Z 05/06/1987 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Violate Protection Order or Consent Agreement

BOONE, LOREN M 08/26/1968 AUSTINTOWN POLICE DEPT. No Tail Lights/License Plate Light

BROWN, ALISHA BEATRILE 08/24/1996 BOARDMAN POLICE DEPT. Obstructing Official Business

CARTER, JACOB ALLEN CHARLES 05/04/1998 SEBRING POLICE DEPT. Felonious Assault

FORD, CHASMAR 09/11/1996 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs/Drug Abuse

MCCULLOCH, WILLIAM J 10/06/1993 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer

MOORE, MICHAEL D 09/30/1978 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs/Drug Abuse

RYGIEL, RYAN SCOTT 06/27/1973 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs

TAYLOR JR., HERMAN LEE 04/25/1969 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Possession of Drugs/Drug Abuse

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

BROWN, ALISHA BEATRILE 08/24/1996 10/01/2017 TIME SERVED

BRITTON, WILLIAM E 04/19/1979 09/21/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

REED, TYLER SCOTT 07/11/1995 09/22/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

SHAW, KEYOSHIA 01/15/1994 08/09/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

STEVENS, DANA RUTH 03/26/1979 09/20/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

VARGO, MATTHEW JACOB 08/24/1990 09/27/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

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