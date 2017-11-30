Lockup List Thursday — Mahoning County jail bookings, releases

BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
==
BAUGH, JACINTA LYNN 01/09/1987 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Obstructing Official Business
DOUGLAS, JUDITH GAYLE 03/03/1976 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
EDMONDS, JAMES HENRY 05/07/1985 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
GREINER, DANIEL L. 12/28/1975 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
HALL, MARQUISE LAJOHN 12/03/1990 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Criminal Trespass
HALLAS, ROBERT EDWARD 08/03/1983 ADULT PAROLE AUTH.
HOSTETTER, HEIDI JO 09/27/1980 ADULT PAROLE AUTH. Arrest of Probationer
HOVER, RANDALL L 09/05/1988 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Having Weapons While Under Disability
JOHNSON, XZAVIUS ARMEZ 08/04/1982 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
MARAVOLA, HEATHER LOUISE 05/10/1987 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Drug Paraphernalia
MELTON, MARQUITA J 02/10/1984 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Disorderly Conduct
WALLACE, JOHNNY RAY III 02/08/1994 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Murder
YOUNG, DONALD DESEAN 12/08/1998 11/30/2017 Criminal Trespass
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RELEASED
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NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
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AUSTIN, MICHAEL LEONARD JR 08/28/1993 11/15/2017
BAUGH, JACINTA LYNN 01/09/1987 11/30/2017 TIME SERVED
CARPENTER, JOSEPH 09/10/1983 04/18/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
JONES, DAINON L. 04/09/1980 11/29/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
LAWRENCE, MICHAEL BENJAMIN 11/02/1974 11/29/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
MENDEZ, ANGEL LOUIS 02/16/1964 10/23/2017
MILLER, MATTHEW ALEXANDER 08/30/1998 11/20/2017 TIME SERVED
NAGLE, THOMAS J JR 04/23/1983 11/10/2017 TIME SERVED
PEREZ, NIKOLAS POLIN 07/13/1991 11/27/2017 TIME SERVED
YOUNG, DONALD DESEAN 12/08/1998 11/30/2017 TIME SERVED
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