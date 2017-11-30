JOBS
WHEELS
HOMES
CLASSIFIEDS
facebooktwitterRSS
- Advertisement -
- Advertisement -
 

« News Home

Lockup List Thursday — Mahoning County jail bookings, releases


Published: Thu, November 30, 2017 @ 11:54 a.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

BAUGH, JACINTA LYNN 01/09/1987 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Obstructing Official Business

DOUGLAS, JUDITH GAYLE 03/03/1976 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

EDMONDS, JAMES HENRY 05/07/1985 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

GREINER, DANIEL L. 12/28/1975 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

HALL, MARQUISE LAJOHN 12/03/1990 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Criminal Trespass

HALLAS, ROBERT EDWARD 08/03/1983 ADULT PAROLE AUTH.

HOSTETTER, HEIDI JO 09/27/1980 ADULT PAROLE AUTH. Arrest of Probationer

HOVER, RANDALL L 09/05/1988 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Having Weapons While Under Disability

JOHNSON, XZAVIUS ARMEZ 08/04/1982 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

MARAVOLA, HEATHER LOUISE 05/10/1987 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Drug Paraphernalia

MELTON, MARQUITA J 02/10/1984 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Disorderly Conduct

WALLACE, JOHNNY RAY III 02/08/1994 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Murder

YOUNG, DONALD DESEAN 12/08/1998 11/30/2017 Criminal Trespass

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

AUSTIN, MICHAEL LEONARD JR 08/28/1993 11/15/2017

BAUGH, JACINTA LYNN 01/09/1987 11/30/2017 TIME SERVED

CARPENTER, JOSEPH 09/10/1983 04/18/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

JONES, DAINON L. 04/09/1980 11/29/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

LAWRENCE, MICHAEL BENJAMIN 11/02/1974 11/29/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

MENDEZ, ANGEL LOUIS 02/16/1964 10/23/2017

MILLER, MATTHEW ALEXANDER 08/30/1998 11/20/2017 TIME SERVED

NAGLE, THOMAS J JR 04/23/1983 11/10/2017 TIME SERVED

PEREZ, NIKOLAS POLIN 07/13/1991 11/27/2017 TIME SERVED

YOUNG, DONALD DESEAN 12/08/1998 11/30/2017 TIME SERVED

Other stories of interest

Don't Miss a Story

Sign up for our newsletter to receive daily news directly in your inbox.

News
Opinion
Entertainment
Sports
Services
Classifieds
Records
Discussions
Community
Help
Forms
Neighbors

HomeTerms of UsePrivacy StatementAdvertiseStaff DirectoryHelp
© 2017 Vindy.com. All rights reserved. A service of The Vindicator.
107 Vindicator Square. Youngstown, OH 44503
Phone Main: 330.747.1471 • Interactive Advertising: 330.740.2955 • Classified Advertising: 330.746.6565
Sponsored Links: Vindy Wheels | Vindy Jobs | Vindy Homes