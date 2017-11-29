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Lockup List Wednesday — Mahoning County jail bookings, releases


Published: Wed, November 29, 2017 @ 11:56 a.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

ACCOLA, MICHAEL V 08/31/1958 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Probation Violation

BAILEY, JESSE L 09/25/1988 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs

BASS, GREGORY R 03/31/1986 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Burglary

DAVILA JR, MANUEL 05/26/1970 OSP Improperly Handling Firearms in a Motor Vehicle

DONALD, CHARLES EDWARD JR 11/26/1990 CAMPBELL POLICE DEPT. Receiving Stolen Property

FULTZ, AUNDREY H 02/22/1993 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence

GALLOWAY, KHADEEM OFARI 07/04/1992 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Selling purchasing distributing or delivering dangerous drugs

GRAY, SHERRY L 03/07/1985 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Improper Turn/Fail To Signal Turn

HALL, ANNALYSE 04/18/1991 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Driving Under Suspension

MCCLEERY, SCOTT S 08/07/1979 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Contempt of Court

SANTIAGO, SHERRI LYNN 02/28/1976 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft

SUBER, JAMICA JUTEAA FRANCIS 11/22/1995 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Operating a Motor Vehicle Without a Valid License

WILLIAMS, LEILA MARIE 08/02/1981 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

BENSON, BRIAN RANDALL 08/12/1970 10/18/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

COATES, KENNETH L 07/15/1990 08/19/2017

COCHRANE, MATTHEW S 02/09/1989 07/13/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

CORCHADO, BRENDALIZE MENDEZ 04/27/1987 09/06/2017 TIME SERVED

DATES, DARIUS DANIEL 01/21/1998 09/30/2017 TIME SERVED

GRAY, JONATHAN A 10/04/1987 11/04/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

HOVANEC, JOHN R 06/15/1982 09/08/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

JORDAN, JONATHAN JR 09/21/1997 08/12/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

LESTER, MONTY LEE 05/16/1964 08/31/2017 TIME SERVED

MCCALL, TERMAINE NMI 11/07/1977 08/25/2017

MCCULLOUGH, BRITTANY CHENAE 11/06/1990 11/18/2017 BONDED OUT

MCCULLOUGH, TAUREAN RASHAD 02/17/1997 11/19/2017 BONDED OUT

SUAREZ, JOSE 09/16/1980 11/12/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

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