Lockup List Tuesday — Mahoning County jail bookings, releases

BOOKED
==
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
==
ACCOLA, MICHAEL V 08/31/1958 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Probation Violation
BAILEY, JESSE L 09/25/1988 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs
BLEGGI, BRIAN CHRISTOPHER 02/10/1967 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
BROWN, TIMOTHY JAMES 08/27/1971 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Failure to Comply with Order or Signal of P.O.
CLARK, AALIYAH 05/20/1995 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Felonious Assault
GREGORY, TALEYLA S 05/12/1991 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Aggravated Menacing
LUTHERN, DENISE R 09/26/1965 ADULT PAROLE AUTH. Arrest of Probationer
==
RELEASED
==
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
==
ARMENI, KELSEY MARIE 11/18/1992 07/27/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
BLEGGI, BRIAN CHRISTOPHER 02/10/1967 11/27/2017 BONDED OUT
CASSIDY, RACHEL LEA 07/21/1983 10/12/2017 TIME SERVED
GETSY, CATHERINE ALLISON 07/30/1988 08/20/2017 TIME SERVED
HABIB, NATALIE 04/11/1993 10/06/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
HUTCHINS, BARRY MARQUIS DASHAUN 08/22/1987 09/02/2017
NOBLE, WILLIAM R 07/26/1982 11/27/2017 OWN RECOGNIZANCE
SCHMITT, BRANDON J 02/14/1971 09/09/2017 TIME SERVED
Don't Miss a Story
Sign up for our newsletter to receive daily news directly in your inbox.