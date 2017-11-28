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Lockup List Tuesday — Mahoning County jail bookings, releases


Published: Tue, November 28, 2017 @ 12:42 p.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

ACCOLA, MICHAEL V 08/31/1958 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Probation Violation

BAILEY, JESSE L 09/25/1988 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs

BLEGGI, BRIAN CHRISTOPHER 02/10/1967 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

BROWN, TIMOTHY JAMES 08/27/1971 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Failure to Comply with Order or Signal of P.O.

CLARK, AALIYAH 05/20/1995 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Felonious Assault

GREGORY, TALEYLA S 05/12/1991 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Aggravated Menacing

LUTHERN, DENISE R 09/26/1965 ADULT PAROLE AUTH. Arrest of Probationer

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

ARMENI, KELSEY MARIE 11/18/1992 07/27/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

BLEGGI, BRIAN CHRISTOPHER 02/10/1967 11/27/2017 BONDED OUT

CASSIDY, RACHEL LEA 07/21/1983 10/12/2017 TIME SERVED

GETSY, CATHERINE ALLISON 07/30/1988 08/20/2017 TIME SERVED

HABIB, NATALIE 04/11/1993 10/06/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

HUTCHINS, BARRY MARQUIS DASHAUN 08/22/1987 09/02/2017

NOBLE, WILLIAM R 07/26/1982 11/27/2017 OWN RECOGNIZANCE

SCHMITT, BRANDON J 02/14/1971 09/09/2017 TIME SERVED

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