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Lockup List Wednesday — Mahoning County jail bookings, releases


Published: Wed, November 22, 2017 @ 12:19 p.m.

BOOKED

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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

CAMPBELL, KEVIN BRADLEY 11/05/1988 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft

CHISM, JONATHAN R 11/30/1987 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer

CRAWFORD, ASHLEY R 08/23/1979 SEBRING POLICE DEPT. Violate Protection Order or Consent Agreement

DIAZ CRUZ, NELSON ODALI 03/07/1990 CAMPBELL POLICE DEPT. No Valid License

GREGORY, TALEYLA S 05/12/1991 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Endangering Children

RICHARDSON, JOHNNIE D JR 01/19/1979 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Violate Protection Order or Consent Agreement

SLIPSKI, KIMBERLY M 10/09/1976 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Contempt Of Court

WILSON, ALEXIS 05/27/1994 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Aggravated Vehicluar Assault; Vehicular Assault

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

FORD, DURRELL JAMES 11/05/1986 11/08/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

RIVERA, MARIA JANE 07/24/1979 11/14/2017

BIGGS, RESHAUD M 02/14/1986 11/20/2017 BONDED OUT

BRAXTON JOHNSON, TRELEVI 04/05/1994 11/06/2017 BONDED OUT

BURCH, WILBUR CLEVELAND 06/13/1954 11/18/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

CARTER, DEREK LLOYD JR 06/01/1992 10/28/2017

CROCKETT, KEVIN 10/01/1987 11/03/2017 TIME SERVED

FOLEY, SHAWN M 08/20/1991 10/13/2017

LALAMA, MARCIA 09/28/1958 11/21/2017 BONDED OUT

PEDICINI, JAMES E II 05/04/1963 11/09/2017 BONDED OUT

RODRIGUEZ, JOHN TYRI 06/21/1979 11/18/2017 BONDED OUT

ROMAN, ROBERT LEE 05/09/1965 11/17/2017 BONDED OUT

SMITH, DAVID PATRICK 06/18/1982 09/16/2017 BONDED OUT

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