Lockup List Wednesday — Mahoning County jail bookings, releases

BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
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CAMPBELL, KEVIN BRADLEY 11/05/1988 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft
CHISM, JONATHAN R 11/30/1987 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer
CRAWFORD, ASHLEY R 08/23/1979 SEBRING POLICE DEPT. Violate Protection Order or Consent Agreement
DIAZ CRUZ, NELSON ODALI 03/07/1990 CAMPBELL POLICE DEPT. No Valid License
GREGORY, TALEYLA S 05/12/1991 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Endangering Children
RICHARDSON, JOHNNIE D JR 01/19/1979 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Violate Protection Order or Consent Agreement
SLIPSKI, KIMBERLY M 10/09/1976 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Contempt Of Court
WILSON, ALEXIS 05/27/1994 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Aggravated Vehicluar Assault; Vehicular Assault
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RELEASED
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NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
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FORD, DURRELL JAMES 11/05/1986 11/08/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
RIVERA, MARIA JANE 07/24/1979 11/14/2017
BIGGS, RESHAUD M 02/14/1986 11/20/2017 BONDED OUT
BRAXTON JOHNSON, TRELEVI 04/05/1994 11/06/2017 BONDED OUT
BURCH, WILBUR CLEVELAND 06/13/1954 11/18/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
CARTER, DEREK LLOYD JR 06/01/1992 10/28/2017
CROCKETT, KEVIN 10/01/1987 11/03/2017 TIME SERVED
FOLEY, SHAWN M 08/20/1991 10/13/2017
LALAMA, MARCIA 09/28/1958 11/21/2017 BONDED OUT
PEDICINI, JAMES E II 05/04/1963 11/09/2017 BONDED OUT
RODRIGUEZ, JOHN TYRI 06/21/1979 11/18/2017 BONDED OUT
ROMAN, ROBERT LEE 05/09/1965 11/17/2017 BONDED OUT
SMITH, DAVID PATRICK 06/18/1982 09/16/2017 BONDED OUT
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