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Lockup List Tuesday — Mahoning County jail bookings, releases


Published: Tue, November 21, 2017 @ 12:44 p.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

BLALOCK, JASON L 04/29/1979 Trafficking in Drugs

CONWAY, ASHLEY ILENE 04/16/1984 OTHER Fugitive From Justice

DEVENSHIRE, LAWRENCE 03/11/1968 OTHER FEDERAL OFFENSE

FLETCHER, KARI L 08/10/1982 OTHER Fugitive From Justice

RUNYON, JAIME L 06/18/1980 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)

VALENTINI, DARIO DANTE 12/28/1980 BOARDMAN POLICE DEPT. Receiving Stolen Property

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

BIGGS, RESHAUD M 02/14/1986 11/20/2017 BONDED OUT

BRAXTON JOHNSON, TRELEVI 04/05/1994 11/06/2017 BONDED OUT

CROCKETT, KEVIN 10/01/1987 11/03/2017 TIME SERVED

MCCULLOUGH, KARL H 03/26/1962 11/15/2017 ORDER OF RELEASE

SMITH, MARK A 08/09/1977 11/20/2017

THOMAS, DAMION ZACHARY 04/14/1975 08/05/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

YOUNGBLOOD, ROBERT R II 11/27/1982 08/23/2017 TIME SERVED

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