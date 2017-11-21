Lockup List Tuesday — Mahoning County jail bookings, releases

BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
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BLALOCK, JASON L 04/29/1979 Trafficking in Drugs
CONWAY, ASHLEY ILENE 04/16/1984 OTHER Fugitive From Justice
DEVENSHIRE, LAWRENCE 03/11/1968 OTHER FEDERAL OFFENSE
FLETCHER, KARI L 08/10/1982 OTHER Fugitive From Justice
RUNYON, JAIME L 06/18/1980 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)
VALENTINI, DARIO DANTE 12/28/1980 BOARDMAN POLICE DEPT. Receiving Stolen Property
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RELEASED
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NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
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BIGGS, RESHAUD M 02/14/1986 11/20/2017 BONDED OUT
BRAXTON JOHNSON, TRELEVI 04/05/1994 11/06/2017 BONDED OUT
CROCKETT, KEVIN 10/01/1987 11/03/2017 TIME SERVED
MCCULLOUGH, KARL H 03/26/1962 11/15/2017 ORDER OF RELEASE
SMITH, MARK A 08/09/1977 11/20/2017
THOMAS, DAMION ZACHARY 04/14/1975 08/05/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
YOUNGBLOOD, ROBERT R II 11/27/1982 08/23/2017 TIME SERVED
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