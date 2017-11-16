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Lockup List Thursday — Mahoning County jail bookings, releases


Published: Thu, November 16, 2017 @ 12:41 p.m.

BOOKED

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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

ALLEN, JAMES EDWARD 12/08/1980 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Criminal Trespass

BOYD, SIR REESE LEBREA 10/05/1988 CAMPBELL POLICE DEPT. Unlawful Sexual Conduct With A Minor

DAVIS, SEAN EVERETT 09/14/1976 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Criminal Trespass

HOFFMAN, JUSTIN F 10/15/1989 SPRINGFIELD POLICE DEPT. OVI Impaired

SIMS, TONY LORENZO 03/10/1993 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence

TAYLOR, ALIYAH MONAE 03/22/1997 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

ALDERMAN, SUMMER EVE 06/15/1978 09/08/2017 TIME SERVED

BENSON, JATAEYA LYN 10/13/1999 11/10/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

DAVIS, SEAN EVERETT 09/14/1976 11/16/2017

DRUMMOND, DOMINIC ALBERT 03/15/1990 11/14/2017

FIELDS, TYRONE 07/27/1959 10/17/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

GILMORE, KADEEM 04/02/1989 11/15/2017 TIME SERVED

HANNI, ROBERT J 07/18/1986 07/26/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

HOFFMAN, JUSTIN F 10/15/1989 11/16/2017 BONDED OUT

META, TERA JEAN 11/16/1973 08/16/2017 TIME SERVED

MILLER, ASHLEY N 10/12/1987 08/17/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

PRUITT, NIKEISHA L 08/17/1983 10/17/2017

RICE, NECHAL SHANTE 05/18/1992 09/18/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

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