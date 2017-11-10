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Lockup List Friday — Mahoning County jail bookings, releases


Published: Fri, November 10, 2017 @ 12:13 p.m.

BOOKED

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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

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BEBBS, MARQUIS L 05/03/1985 STRUTHERS POLICE DEPT. Possession of Drugs/Drug Abuse

CARBONE, MICHAEL 12/10/1971 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving While Under The Influence Of Alcohol/Drugs

HYATT, JUSTIN ERIC 04/06/1979 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Criminal Trespass

MITCHELL, KEITH C 08/02/1972 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

NAGLE, THOMAS J JR 04/23/1983 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft

PUMPHREY, DANIEL EUGENE 12/28/1977 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving While Under The Influence Of Alcohol/Drugs

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

BIERIG, SCOTT ALLEN 11/26/1979 11/07/2017 BONDED OUT

BREWER, ANDREW R 02/09/1986 10/11/2017 TIME SERVED

CHITTOCK, DEREK EDWARD 06/06/1986 10/19/2017

FOOSE, AUBREY ARMOND 02/08/1995 06/28/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

HYATT, JUSTIN ERIC 04/06/1979 11/10/2017 TIME SERVED

KEMBLE, PRESTON LEE 07/18/1986 09/22/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

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