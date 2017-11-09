Lockup List Thursday — Mahoning County jail bookings, releases

BOOKED
==
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
==
BEBBS, MARQUIS L 05/03/1985 STRUTHERS POLICE DEPT. Possession of Drugs/Drug Abuse
CAMPBELL, KYLE A 02/19/1986 AUSTINTOWN POLICE DEPT. FRA Suspension
CONNER, RYAN 04/24/1981 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft
CRAWFORD, BRIDGETTE A 11/08/1965 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence
FORD, DURRELL JAMES 11/05/1986 BOARDMAN POLICE DEPT. Fugitive From Justice
GIESEY, ADAM T 09/21/1985 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Aggravated Menacing
JONES, THEARTRIC T 11/14/1967 STRUTHERS POLICE DEPT. Possession of Drugs/Drug Abuse
KALEY, NIKOLAS 08/25/1989 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Domestic Violence
LIVERMORE, LACEY A 07/08/1990 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Criminal Trespass
MCINTOSH, DERRICK GREGORY 01/07/1969 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Open Container Liquor
TAPSCOTT, JEAN ELIZABETH 08/07/1988 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs
VOGLE, ANTHONY M 01/05/1981 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Sex Offender Failure To Provide Change Of Address Or Registration Of Address
WASHINGTON, JARELL ARLANDO 10/07/1988 ADULT PAROLE AUTH. Fugitive From Justice
==
RELEASED
==
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
==
HONKONEN, CRAIG R. 12/05/1981 08/09/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
MARSH, MICHAEL LAWRENCE 04/14/1977 11/02/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
PUTNAM, REX A II 05/16/1980 11/03/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
SCHOFIELD, DARLENE M 07/07/1981 11/06/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
Don't Miss a Story
Sign up for our newsletter to receive daily news directly in your inbox.