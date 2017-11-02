Lockup List Thursday — Mahoning County jail bookings, releases

BOOKED
==
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
==
CLARK, JOHN R II 07/01/1973 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Telecommunications Harassment
CLINCKSCALE, DERREKA K 05/07/1985 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Theft
DURRETT, STEVEN 09/14/1970 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE OVI Prior Conviction w/i 20 years
FLEISCHER, GREGORY A 03/31/1957 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence
GARNER, JABRAILL J 08/07/1991 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving While Under The Influence of Alcohol/Drugs
GRISSETT, TASHAUNA 12/21/1988 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Endangering Children
HORNE, JAMES M 09/07/1984 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Fail To Appear On A PR Bond
HURST, GREGORY N 09/21/1976 CAMPBELL POLICE DEPT. Domestic Violence
MATTA, MATHEW M 08/17/1958 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer
SLONAKER, CRYSTAL 08/21/1986 Trafficking in Drugs
WILLIAMS, ESSIQUE JR 12/19/1996 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Carrying Concealed Weapons
==
RELEASED
==
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
==
AFTASI, ALI AKBAR 11/08/1994 10/27/2017 O/R
DUGGAN, DMITRI AHIAR 10/23/1995 10/23/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
HOLCOMB, STACY DANIELLE 11/20/1970 10/30/2017 WTD
PARENT, ALEX A 07/15/1985 10/24/2017 BONDED OUT
Don't Miss a Story
Sign up for our newsletter to receive daily news directly in your inbox.