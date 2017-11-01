JOBS
WHEELS
HOMES
CLASSIFIEDS
facebooktwitterRSS
- Advertisement -
- Advertisement -
 

« News Home

Lockup List Wednesday — Mahoning County jail bookings, releases


Published: Wed, November 1, 2017 @ 12:10 p.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

BICKERSTAFF, TIFFANI 11/07/1996 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Theft

FLEISCHER, GREGORY A 03/31/1957 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence

HUNTER, BRIAN K 08/04/1972 FEDERAL BUREAU OF PRISONS FEDERAL OFFENSE

JACKSON, CTHAN 04/11/1987 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Improper Turn/Fail To Signal Turn

MACALI, GILBERT 04/13/1989 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer

MCLEAN, JOHN E 01/13/1948 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Arrest Of Probationer

MCNULTY, DAVINA 10/25/1980 STRUTHERS POLICE DEPT. Domestic Violence

TUCHEK, SEAN 07/27/1991 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving While Under The Influence of Alcohol/Drugs

ZUERCHER, STEPHEN A 01/17/1989 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Burglary

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

BICKERSTAFF, TIFFANI 11/07/1996 10/31/2017 BONDED OUT

CORTEZ, SAMUEL SANTIAGO 10/12/1978 10/25/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

DAPOLITO, ADAM JOSEPH 03/30/1982 10/27/2017 O/R

JEFFERSON, CRYSTAL 12/29/1977 10/30/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

MCCUDDEN, JOSEPH A 08/15/1994 09/29/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

Other stories of interest

Don't Miss a Story

Sign up for our newsletter to receive daily news directly in your inbox.

News
Opinion
Entertainment
Sports
Services
Classifieds
Records
Discussions
Community
Help
Forms
Neighbors

HomeTerms of UsePrivacy StatementAdvertiseStaff DirectoryHelp
© 2017 Vindy.com. All rights reserved. A service of The Vindicator.
107 Vindicator Square. Youngstown, OH 44503
Phone Main: 330.747.1471 • Interactive Advertising: 330.740.2955 • Classified Advertising: 330.746.6565
Sponsored Links: Vindy Wheels | Vindy Jobs | Vindy Homes