BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
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CLARK, STEVEN M 3/8/1974 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs
CORTEZ, STEPHEN GABRIEL 11/19/1980 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Aggravated Assault
EVERETTE, MALCOLM MARSHALL II 11/16/1970 OSP Contempt Of Court
GREEN, AMERICAN 8/19/1980 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft
HOYT, DEMARIO ALEXANDER 5/11/1995 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Having Weapons While Under Disability
LAW, KENNETH 6/22/1963 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE FAILURE TO REMIT SALES TAX
LITTLE, DARON NEILL 6/9/1966 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft
MEHNO, ASHLEY NICOLE 8/15/1988 BOARDMAN POLICE DEPT. Obstructing Official Business
RUDY, JANET CAROL 5/24/1990 OSP Fugitive From Justice
SANTUCCI, NICOLE JEAN 12/27/1985 POLAND TWP. POLICE Domestic Violence
TINKER, DEMETRIUS S 9/23/1980 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Obstructing Official Business
WHITE, CANDACE ROSE 7/22/1983 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
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RELEASED
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NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
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ANDERSON, CLIFFORD S III 3/18/1984 5/28/2017 NO CHARGES FILED
ESENWEIN, MICHAEL PAUL 4/14/1985 5/15/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
FLETCHER, MESEAN ELISE 10/2/1973 5/26/2017 TIME SERVED
FREED, BRUCE A 4/23/1958 5/4/2017 TIME SERVED
GROSS, JASON DAVID 7/25/1974 11/27/2016 TIME SERVED
MAXWELL, SAMANTHA L 4/2/1986 3/6/2017 TIME SERVED
MCCULLOUGH, KARL H 3/26/1962 5/10/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
MORROW, JUDITH 1/31/1983 5/16/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
PURNELL, FREDRICK DAVID 3/13/1981 5/26/2017 TIME SERVED
SUTTON-ELLIOTT, JAVON MARQUESE 11/21/1990 5/26/2017 TIME SERVED
VASKO, STEPHEN LUCAS 1/27/1982 4/20/2017 TIME SERVED
VIERA, JASMIN MARIE 7/29/1992 5/25/2017 TIME SERVED
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