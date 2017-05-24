JOBS
WHEELS
HOMES
CLASSIFIEDS
facebooktwitterRSS
- Advertisement -
- Advertisement -
 

« News Home

Lockup List Wednesday — Mahoning County jail bookings, releases


Published: Wed, May 24, 2017 @ 12:12 p.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

BLACK, DELPHINE DENISE 11/24/1988 BOARDMAN POLICE DEPT. Robbery

BRIAN, KAYLA 7/7/1991 GOSHEN POLICE DEPT. Possessing Drug Abuse Instruments

CARTWRIGHT, KEVIN DOUGLAS 8/4/1987 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Burglary

CROSS, C'QUAN CHARLES 8/4/1995 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)

GROSS, TRACY L 8/31/1976 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft

HOTCHKISS, DANIEL JAMES 3/27/1965 MAHONING VALLEY VIOLENT CRIMES TASK FORCE Selling purchasing distributing or delivering dangerous drugs

JOHNSON, ANTHONY DEWAYNE 8/27/1986 HUMILITY OF MARY HEALTH PARTNERS PD Trafficking in Drugs

LOVE, DESHANNON LEETEE 5/9/1978 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Illegal Use or Possession of Drug Paraphernalia

MCLELLAND, THOMAS ARCHIBALD 2/18/1956 POLAND TWP. POLICE Burglary

MCNAIR, CATEZ L 10/17/1972 BOARDMAN POLICE DEPT. Domestic Violence

PAGE, KENNETH CARDEL 12/1/1955 MAHONING VALLEY VIOLENT CRIMES TASK FORCE Possession of Drugs

RENO, BRIANNA MARIE 11/17/1993 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Possessing Criminal Tools

SNYDER, SHAWN PATRICK 12/23/1963 MAHONING VALLEY VIOLENT CRIMES TASK FORCE Possession of Drugs

STANTON, ANDREW DAVID 3/13/1989 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Arrest Of Probationer

TAYLOR, DAVID LEE 5/21/1957 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs

VITUCCI, ANELISA NICOLE 10/14/1997 BOARDMAN POLICE DEPT. Carrying Concealed Weapons

WILLIAMS, DELVIN RAY 12/8/1980 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Failure to Comply with Order or Signal of P.O.

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

BENZENHOEFER, ANDREW L 4/14/1990 5/18/2017 COURT ORDERED RELEASE

BOYKIN, MARY JANE 12/12/1995 3/31/2017 NO CHARGES FILED

BROCK, PATRICIA LYNN 1/19/1973 5/23/2017 CR4 SUMMONS

BROWN, JENNIFER A 5/13/1989 5/16/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

CASEY, WILLIAM THOMAS JR 4/19/1961 5/19/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

CLARK, JAMIE 1/9/1984 5/20/2017 BONDED OUT

CLEMENS, CRYSTAL S 4/25/1981 5/22/2017 BONDED OUT

DATES, QUALA SEARRA 7/3/1985 5/17/2017 BONDED OUT

DAVIS, KEYLAN T 6/22/1988 5/17/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

DEVELLIN, ANDREW SCOTT 10/3/1997 4/19/2017 OWN RECOGNIZANCE

FERRIER, BRANDON RICHARD 10/30/1996 5/23/2017 OWN RECOGNIZANCE

FLOYD, EVA RAE 12/27/1960 4/12/2017 OWN RECOGNIZANCE

GIBBS, LEWIS DION 7/13/1978 2/23/2017 TIME SERVED

GUSTAFSON, LEE WILLIAM 8/26/1981 5/23/2017 BONDED OUT

HARRISS, AUSTIN MICHAEL 11/11/1997 4/24/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

JOHNSON, KENDALL PARIUCE JR 3/24/1990 5/23/2017 CR4 SUMMONS

KALE, CODY MICHAEL 12/22/1992 3/9/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

KINLEY, CINDY MARIE 4/21/1958 5/21/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

LANDIS, DANA 1/30/1964 5/23/2017 OWN RECOGNIZANCE

LEE, MARCUS 3/7/1984 5/16/2017 TIME SERVED

MARTIN, A'YANIA DESHAY 4/20/1992 5/23/2017 OWN RECOGNIZANCE

MASON, ANDRE LAMAR 3/20/1970 5/5/2017 BONDED OUT

MCCREE, JOHN M 2/13/1985 5/20/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

NUNEZ, KEITH 8/19/1988 5/19/2017 TIME SERVED

PERRY, ANDREA A 5/7/1990 9/30/2016 TIME SERVED

PITTS, ANDREW S 12/17/1981 5/23/2017 OWN RECOGNIZANCE

RIZER, CHRISTOPHER C 2/19/1959 5/19/2017 BONDED OUT

SCOTT, JOHN W 9/27/1954 4/5/2017 RELEASED

SMITH, ERIC OTIS JR 5/6/1986 5/21/2017 BONDED OUT

STANDISH, BRITTANY 1/6/1987 5/23/2017 BONDED OUT

THOMAS, MARQUEZ DAISHON 4/16/1997 5/23/2017 NO CHARGES FILED

WALKER, MARTASIA BRYANA DENISE MON A 5/20/1997 5/20/2017 BONDED OUT

WILLIAMS, MARCUS M 5/8/1988 5/7/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

WOLF, CRISTINA GRACE 6/27/1984 5/21/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

WRIGHT, DANDRE LATRELL 8/15/1985 5/21/2017 COURT ORDERED RELEASE

ZEBRASKY, DONALD 12/9/1968 5/23/2017 OWN RECOGNIZANCE

Other stories of interest

Don't Miss a Story

Sign up for our newsletter to receive daily news directly in your inbox.

News
Opinion
Entertainment
Sports
Services
Classifieds
Records
Discussions
Community
Help
Forms
Neighbors

HomeTerms of UsePrivacy StatementAdvertiseStaff DirectoryHelp
© 2017 Vindy.com. All rights reserved. A service of The Vindicator.
107 Vindicator Square. Youngstown, OH 44503
Phone Main: 330.747.1471 • Interactive Advertising: 330.740.2955 • Classified Advertising: 330.746.6565
Sponsored Links: Vindy Wheels | Vindy Jobs | Vindy Homes