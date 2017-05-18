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Lockup List Thursday — Mahoning County jail bookings, releases


Published: Thu, May 18, 2017 @ 12:29 p.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

ABANATHEY, JAMES T 6/20/1988 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Having Weapons While Under Disability

AFTASI, ALI AKBAR 11/8/1994 POLAND TWP. POLICE Possession of Drugs/Drug Abuse

ARRINGTON, CORNELL 9/21/1998 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Arrest Of Probationer

BAKER, DASHONTI 12/17/1992 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Tampering w/ Evidence

BENZENHOEFER, ANDREW L 4/14/1990 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Driving In Violation Of Restrictions

CRUZ, GIRALD JAVIER 4/29/1996 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Improperly Handling Firearms in a Motor Vehicle

DATES, QUALA SEARRA 7/3/1985 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)

DAVIS, KEYLAN T 6/22/1988 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Aggravated Robbery

EVERHART, JEREMY J 7/9/1984 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft

FREETAGE, DANIEL JACOB 5/18/1978 SMITH POLICE DEPT. Possession of Drugs

GEISLER, ROSE M 5/14/1986 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Receiving Stolen Property

MARTIN, JOSHUA 8/2/1991 POLAND TWP. POLICE Possession of Drugs/Drug Abuse

MORALES, FRANCISCO JAVIER DELVALLE 3/6/1996 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Unlawful Sexual Conduct With A Minor

MOSLEY, TORRENCE WILLIAM 5/3/1999 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Assault

MOUNTAIN, JORDAN NATHANIEL 9/6/1990 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

MULDROW, JAMES 8/26/1993 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Tampering w/ Evidence

PAIGE, LAVAR D 3/31/1988 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Felonious Assault

RICHARDSON, NICK D 7/5/1990 POLAND VILLAGE POLICE DEPT. FRA Suspension

SANDERS, CEDRIC LAZARUS 3/12/1979 ADULT PAROLE AUTH. Possession of Drugs

SCOTT, ANDREW RYAN 7/14/1996 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Arrest Of Probationer

SCOTT, TYRON TESHAWN 1/26/1997 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Trafficking in Drugs

STRAHIN, WILLIAM CHARLES 8/30/1978 ADULT PAROLE AUTH. Probation Violation

VANCLEAVE, REGINA L 11/13/1971 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. OVI Prior Conviction w/i 20 years

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

ARROYO, MICHAEL B 2/1/1980 5/14/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

BAKER, DEVIN EDWARD 2/10/1985 11/23/2016 COURT ORDERED RELEASE

BEAGLE, PRESTON SCOTT 2/23/1989 5/15/2017 BONDED OUT

BOVA, JASON L 12/29/1975 5/15/2017 BONDED OUT

CHAMBLEE, BRANDEN 1/14/1983 5/13/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

CLARK, STEPHEN LLOYD 4/25/1981 4/18/2017 TIME SERVED

DAY, LEARTIS CLARENCE JR 8/29/1977 5/15/2017 BONDED OUT

FRANKLIN, ZIKOME L 1/20/1985 5/15/2017 COURT ORDERED RELEASE

GENTRY, AERYKA TANEE 8/30/1993 5/11/2017 BONDED OUT

HAMMONDS, RAYMOND ALLEN III 8/7/1998 5/17/2017 BONDED OUT

HOWELL, ROBERT D. 7/21/1971 5/2/2017 BONDED OUT

HUDSON, JESSI LEE JR 1/22/1972 5/12/2017 BONDED OUT

JEZEK, CLIFTON LEE 11/16/1985 5/18/2017 BONDED OUT

LANDRY, THEODORE 10/8/1959 5/2/2017 COURT ORDERED RELEASE

MARSHALL, STEPHEN MICHAEL 11/4/1964 5/16/2017 COURT ORDERED RELEASE

MOLINA, EDWIN 6/30/1963 5/4/2017 BONDED OUT

MORALES, ANTONIO L 8/6/1988 5/15/2017 TIME SERVED

MOSCHELLA, NICOLE ROXANNE 12/13/1982 5/17/2017 BONDED OUT

POOLE, BENNIE LEE 10/5/1995 5/16/2017 BONDED OUT

REESE, ANTWUAN TYRANN JR 12/6/1997 5/16/2017 BONDED OUT

REPKO, RYAN ROBERT 5/5/1987 4/17/2017 TIME SERVED

ROBERTS, LISHA MARIE 5/29/1967 5/14/2017 BONDED OUT

ROMEO, NICHOLAS FREDRICK 12/10/1997 5/17/2017 BONDED OUT

ROUSE, ALAN 2/20/1986 1/22/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

SALLAZ, JAMIE 1/10/1987 4/17/2017 TIME SERVED

SCOTT, LESTER II 4/19/1993 5/17/2017 BONDED OUT

WILLIAMS, ANTHONY 12/4/1967 5/11/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

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