JOBS
WHEELS
HOMES
CLASSIFIEDS
facebooktwitterRSS
- Advertisement -
- Advertisement -
 

« News Home

Lockup List Wednesday — Mahoning County jail bookings, releases


Published: Wed, May 17, 2017 @ 12:13 p.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

ABANATHEY, JAMES T 6/20/1988 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Having Weapons While Under Disability

BROWN, JENNIFER A 5/13/1989 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs/Drug Abuse

DIAZ CRUZ, NELSON ODALI 3/7/1990 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence

EDMONDS, TERRANCE 4/12/1987 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence

FLEMING, FRANKLIN 12/16/1959 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Robbery

FLOYD JR., RAYMOND 7/19/1980 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Trafficking in Drugs

HOLLEY, KEITH 6/29/1990 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Obstructing Justice

HOPKINS, ANTHONY DWANE 3/21/1998 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Vandalism

LEE, MARCUS 3/7/1984 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)

MARSHALL, STEPHEN MICHAEL 11/4/1964 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs/Drug Abuse

MORROW, JUDITH 1/31/1983 ADULT PAROLE AUTH. Theft

MOSLEY, TORRENCE WILLIAM 5/3/1999 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Assault

NIDDEL, AMY MARIE 2/5/1980 BOARDMAN POLICE DEPT. Failure to Comply with Order or Signal of P.O.

POOLE, BENNIE LEE 10/5/1995 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence

REESE, ANTWUAN TYRANN JR 12/6/1997 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Vandalism

SANDERS, CEDRIC LAZARUS 3/12/1979 ADULT PAROLE AUTH. Possession of Drugs

TURNER, JELANI N 5/22/1990 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs/Drug Abuse

WILLIAMS, LEWIS PATRICK 12/27/1978 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Corrupting Another w/Drugs

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

ARROYO, MICHAEL B 2/1/1980 5/14/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

CADLE, JUSTIN ALLEN 1/5/1992 5/12/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

GILKINSON, TARALYN RENEE 7/4/1992 5/11/2017 TIME SERVED

GLENN, LEON R 4/28/1990 4/19/2017 TIME SERVED

GRENNELL, DANIEL A II 8/21/1985 1/31/2017 OWN RECOGNIZANCE

LIPPIATT, JASON RYAN 9/10/1979 5/15/2017 COURT ORDERED RELEASE

OTT, MARK K 7/13/1990 3/21/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

PARMS, LIONEL 5/28/1987 5/13/2017 NO CHARGES FILED

PITTS, LEONARD WILLIAM 12/10/1979 4/21/2017 TIME SERVED

PORTER, KENNETH A 5/20/1951 2/27/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

REEDER, JOHN G JR 8/31/1984 5/16/2017 OWN RECOGNIZANCE

REPKO, RYAN ROBERT 5/5/1987 4/17/2017 TIME SERVED

REYNOLDS, BENJAMIN D 3/8/1984 5/2/2017 BONDED OUT

ROUSE, ALAN 2/20/1986 1/22/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

SALLAZ, JAMIE 1/10/1987 4/17/2017 TIME SERVED

SELLEY, NATHAN L 9/1/1987 5/8/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

SMITH, JOHN MICHAEL 10/2/1962 5/3/2017 RELEASED

SOWERS, FLOYD D 1/26/1937 4/14/2017 OWN RECOGNIZANCE

TAYLOR, RAMON 10/23/1968 1/10/2017 COURT ORDERED RELEASE

THOMPSON, DARIEN RENNELL 8/11/1995 5/11/2017 BONDED OUT

UNICK, KATHRYN MARIE 12/18/1989 5/16/2017 BONDED OUT

WEAVER, TREVOR DWIGHT 11/25/1992 5/8/2017 NO CHARGES FILED

WEST, ANASHA SAMONE 5/25/1996 5/11/2017 BONDED OUT

WILDER, MONIQUE N 11/20/1989 4/24/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

WINNER, EARL ANTHONY 3/12/1981 5/16/2017 OWN RECOGNIZANCE

WOODS, THOMAS J 8/10/1974 5/14/2017 BONDED OUT

Other stories of interest

Don't Miss a Story

Sign up for our newsletter to receive daily news directly in your inbox.

News
Opinion
Entertainment
Sports
Services
Classifieds
Records
Discussions
Community
Help
Forms
Neighbors

HomeTerms of UsePrivacy StatementAdvertiseStaff DirectoryHelp
© 2017 Vindy.com. All rights reserved. A service of The Vindicator.
107 Vindicator Square. Youngstown, OH 44503
Phone Main: 330.747.1471 • Interactive Advertising: 330.740.2955 • Classified Advertising: 330.746.6565
Sponsored Links: Vindy Wheels | Vindy Jobs | Vindy Homes