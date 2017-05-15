BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
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ARROYO, MICHAEL B 2/1/1980 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Fugitive From Justice
ESTEP, JOSHUA BLAIR 11/18/1992 Assault
FAVORS, MICHAEL L 3/5/1974 Receiving Stolen Property
FRANKLIN, ZIKOME L 1/20/1985 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Illegal Conveyance of Weapons
GIBSON, JONATHAN D 9/2/1989 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)
LANG, SHANNON M 6/3/1980 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Theft
MORALES, ANTONIO L 8/6/1988 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs
MORAN, MARK A 3/31/1986 BOARDMAN POLICE DEPT. Theft
ROBERTS, LISHA MARIE 5/29/1967 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Theft
STOKES, MATTHEW JAMES 9/13/1979 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE OVI Impaired
TOWNSEND, MARIO JR 1/19/1987 HUMILITY OF MARY HEALTH PARTNERS PD Possession of Drugs
WOODS, THOMAS J 8/10/1996 BOARDMAN POLICE DEPT. Domestic Violence
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RELEASED
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NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
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ABURAHMA, ADHAM 12/27/1994 5/14/2017 BONDED OUT
AMEY, REID P 8/4/1985 5/11/2017 TIME SERVED
CARTER, TIJUAN DOMINIQUE 12/1/1994 3/16/2017 TIME SERVED
JOHNTONY, SAMUEL N 1/28/1990 5/1/2017 BONDED OUT
JONES, AARON LAMONT JR 5/3/1994 6/30/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
MADDOX, LAWANDA 8/16/1972 5/14/2017 CR4 SUMMONS
MCGUIRE, BRANDON WILLIAM 7/28/1994 5/13/2017 NO CHARGES FILED
MERONEN, NANCY JEAN 9/15/1957 5/12/2017 TIME SERVED
PAYNE, SAMANTHA 3/25/1978 3/20/2017 TIME SERVED
PINKERTON, ROBERT E JR 7/23/1968 4/27/2017 COURT ORDERED RELEASE
RAWSON, TARAH ANN 11/13/1989 5/14/2017 BONDED OUT
ROBERTS, BOBBY D 7/22/1981 5/12/2017 TIME SERVED
SHARPE, CAMEO A 1/5/1984 11/15/2016 TIME SERVED
SHORTER, JERRELL E 10/9/1996 5/12/2017 NO CHARGES FILED
WEST, BRITANY QUANTA 7/29/1990 5/14/2017 BONDED OUT
ZEIGLER, ANTHONY MICHAEL 5/22/1990 5/12/2017 TIME SERVED
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