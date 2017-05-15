JOBS
WHEELS
HOMES
CLASSIFIEDS
facebooktwitterRSS
- Advertisement -
- Advertisement -
 

« News Home

Lockup List Monday — Mahoning County jail bookings, releases


Published: Mon, May 15, 2017 @ 12:18 p.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

ARROYO, MICHAEL B 2/1/1980 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Fugitive From Justice

ESTEP, JOSHUA BLAIR 11/18/1992 Assault

FAVORS, MICHAEL L 3/5/1974 Receiving Stolen Property

FRANKLIN, ZIKOME L 1/20/1985 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Illegal Conveyance of Weapons

GIBSON, JONATHAN D 9/2/1989 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)

LANG, SHANNON M 6/3/1980 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Theft

MORALES, ANTONIO L 8/6/1988 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs

MORAN, MARK A 3/31/1986 BOARDMAN POLICE DEPT. Theft

ROBERTS, LISHA MARIE 5/29/1967 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Theft

STOKES, MATTHEW JAMES 9/13/1979 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE OVI Impaired

TOWNSEND, MARIO JR 1/19/1987 HUMILITY OF MARY HEALTH PARTNERS PD Possession of Drugs

WOODS, THOMAS J 8/10/1996 BOARDMAN POLICE DEPT. Domestic Violence

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

ABURAHMA, ADHAM 12/27/1994 5/14/2017 BONDED OUT

AMEY, REID P 8/4/1985 5/11/2017 TIME SERVED

CARTER, TIJUAN DOMINIQUE 12/1/1994 3/16/2017 TIME SERVED

JOHNTONY, SAMUEL N 1/28/1990 5/1/2017 BONDED OUT

JONES, AARON LAMONT JR 5/3/1994 6/30/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

MADDOX, LAWANDA 8/16/1972 5/14/2017 CR4 SUMMONS

MCGUIRE, BRANDON WILLIAM 7/28/1994 5/13/2017 NO CHARGES FILED

MERONEN, NANCY JEAN 9/15/1957 5/12/2017 TIME SERVED

PAYNE, SAMANTHA 3/25/1978 3/20/2017 TIME SERVED

PINKERTON, ROBERT E JR 7/23/1968 4/27/2017 COURT ORDERED RELEASE

RAWSON, TARAH ANN 11/13/1989 5/14/2017 BONDED OUT

ROBERTS, BOBBY D 7/22/1981 5/12/2017 TIME SERVED

SHARPE, CAMEO A 1/5/1984 11/15/2016 TIME SERVED

SHORTER, JERRELL E 10/9/1996 5/12/2017 NO CHARGES FILED

WEST, BRITANY QUANTA 7/29/1990 5/14/2017 BONDED OUT

ZEIGLER, ANTHONY MICHAEL 5/22/1990 5/12/2017 TIME SERVED

Other stories of interest

Don't Miss a Story

Sign up for our newsletter to receive daily news directly in your inbox.

News
Opinion
Entertainment
Sports
Services
Classifieds
Records
Discussions
Community
Help
Forms
Neighbors

HomeTerms of UsePrivacy StatementAdvertiseStaff DirectoryHelp
© 2017 Vindy.com. All rights reserved. A service of The Vindicator.
107 Vindicator Square. Youngstown, OH 44503
Phone Main: 330.747.1471 • Interactive Advertising: 330.740.2955 • Classified Advertising: 330.746.6565
Sponsored Links: Vindy Wheels | Vindy Jobs | Vindy Homes