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Lockup List Thursday — Mahoning County jail bookings, releases


Published: Thu, May 11, 2017 @ 12:16 p.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

AVILEZ-SUAREZ, OMAR 11/10/1983 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Failure to Comply with Order or Signal of P.O.

BELL, RAYMOND GLENN 4/12/1959 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possessing Drug Abuse Instruments

BOLEN, ANDREW SCOTT 12/25/1967 OSP OVI Breath > 0.17

BROWN, EDWARD ANTWAN 4/16/1985 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer

CUNNINGHAM, SCOTT R 6/27/1980 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Selling purchasing distributing or delivering dangerous drugs

DAVENPORT, GREGORY LAMONT 6/20/1972 BOARDMAN POLICE DEPT. Possessing Criminal Tools

DAVIS, JESSICA R 12/13/1983 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

HARSCH, KATRINA DENISE 6/27/1978 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft

MADERA, FRANCIS 7/30/1995 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Identity Fraud

MCBRIDE, LAWRENCE KEITH 10/19/1970 BOARDMAN POLICE DEPT. Arrest Of Probationer

MCCULLOUGH, KARL H 3/26/1962 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer

NEWCOMER, AMANDA R 4/11/1994 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer

ORTIZ, JOSHUA E 5/21/1993 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

PERCY, STEVEN EDWARD 8/27/1966 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE OVI Of Alcohol/Drug Consent Test Of 0.17 Or Higher

SAYERS, CHRISTOPHER 11/28/1984 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer

THOMPSON, DARIEN RENNELL 8/11/1995 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

WEAVER, ERIC LARENZO JR 12/16/1995 CAMPBELL POLICE DEPT. Fugitive From Justice

WEST, ANASHA SAMONE 5/25/1996 POLAND VILLAGE POLICE DEPT. Possession of Drugs

WILLIAMS, EARLENE 7/10/1974 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

BEVLY, DONALD B 3/14/1959 12/21/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

BUTLER, JULIA V 10/30/1984 4/12/2017 TIME SERVED

CORNICELLI, GEORGEANN 2/11/1961 5/1/2017 TIME SERVED

CRANKFIELD, JANIERA M 5/8/1991 5/11/2017 CR4 SUMMONS

DUNLAPE, NORMAN H 3/22/1966 5/8/2017 BONDED OUT

GIGAX, MELINDA 10/22/1972 4/24/2017 OWN RECOGNIZANCE

HAMMOND, LUCAS ABRAHAM 8/27/1990 5/9/2017 BONDED OUT

HERNS, FRANKLIN C 3/5/1993 3/21/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

HOUSLEY, DEVONTE JATON 3/9/1992 1/25/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

HOWELL, WILLIAM DURRELL 3/12/1970 5/2/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

KASCSAK, KARRIE A 8/11/1988 5/10/2017 BONDED OUT

MANTSCH, PAMELA S 5/14/1958 5/10/2017 CR4 SUMMONS

MCCARTHY, STEVEN R 2/20/1989 10/17/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

MCKEEL-MCHENRY, ALYSSA DAWN 1/11/1995 5/10/2017 BONDED OUT

MELNEK, DANIELLE M 3/18/1988 5/8/2017 COURT ORDERED RELEASE

MITCHELL, AHMIERRA C 11/23/1993 5/10/2017 CR4 SUMMONS

PETRONY, SAMANTHA 10/28/1986 5/10/2017 BONDED OUT

POLING, WILLIAM TRAVIS 2/26/1983 4/11/2017 TIME SERVED

SCHMITT, JAMIE S 12/17/1978 5/8/2017 TIME SERVED

SHIPP, RANDY 9/23/1988 4/18/2017 BONDED OUT

STANKO, ROBERT WILLIAM 11/16/1972 1/8/2017 TIME SERVED

STEWART, JESSE JERMAINE JR 7/18/1998 5/9/2017 BONDED OUT

STEWART, TERRY III 8/10/1978 5/10/2017 BONDED OUT

SUNAMAN, SALUMIC 8/3/1979 5/10/2017 BONDED OUT

WASHINGTON, BRITTANY M 10/4/1987 5/10/2017 CR4 SUMMONS

WHITE, JAYME R 4/5/1985 5/8/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

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