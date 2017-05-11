BOOKED
==
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
==
AVILEZ-SUAREZ, OMAR 11/10/1983 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Failure to Comply with Order or Signal of P.O.
BELL, RAYMOND GLENN 4/12/1959 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possessing Drug Abuse Instruments
BOLEN, ANDREW SCOTT 12/25/1967 OSP OVI Breath > 0.17
BROWN, EDWARD ANTWAN 4/16/1985 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer
CUNNINGHAM, SCOTT R 6/27/1980 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Selling purchasing distributing or delivering dangerous drugs
DAVENPORT, GREGORY LAMONT 6/20/1972 BOARDMAN POLICE DEPT. Possessing Criminal Tools
DAVIS, JESSICA R 12/13/1983 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
HARSCH, KATRINA DENISE 6/27/1978 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft
MADERA, FRANCIS 7/30/1995 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Identity Fraud
MCBRIDE, LAWRENCE KEITH 10/19/1970 BOARDMAN POLICE DEPT. Arrest Of Probationer
MCCULLOUGH, KARL H 3/26/1962 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer
NEWCOMER, AMANDA R 4/11/1994 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer
ORTIZ, JOSHUA E 5/21/1993 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
PERCY, STEVEN EDWARD 8/27/1966 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE OVI Of Alcohol/Drug Consent Test Of 0.17 Or Higher
SAYERS, CHRISTOPHER 11/28/1984 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer
THOMPSON, DARIEN RENNELL 8/11/1995 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
WEAVER, ERIC LARENZO JR 12/16/1995 CAMPBELL POLICE DEPT. Fugitive From Justice
WEST, ANASHA SAMONE 5/25/1996 POLAND VILLAGE POLICE DEPT. Possession of Drugs
WILLIAMS, EARLENE 7/10/1974 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft
==
RELEASED
==
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
==
BEVLY, DONALD B 3/14/1959 12/21/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
BUTLER, JULIA V 10/30/1984 4/12/2017 TIME SERVED
CORNICELLI, GEORGEANN 2/11/1961 5/1/2017 TIME SERVED
CRANKFIELD, JANIERA M 5/8/1991 5/11/2017 CR4 SUMMONS
DUNLAPE, NORMAN H 3/22/1966 5/8/2017 BONDED OUT
GIGAX, MELINDA 10/22/1972 4/24/2017 OWN RECOGNIZANCE
HAMMOND, LUCAS ABRAHAM 8/27/1990 5/9/2017 BONDED OUT
HERNS, FRANKLIN C 3/5/1993 3/21/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
HOUSLEY, DEVONTE JATON 3/9/1992 1/25/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
HOWELL, WILLIAM DURRELL 3/12/1970 5/2/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
KASCSAK, KARRIE A 8/11/1988 5/10/2017 BONDED OUT
MANTSCH, PAMELA S 5/14/1958 5/10/2017 CR4 SUMMONS
MCCARTHY, STEVEN R 2/20/1989 10/17/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
MCKEEL-MCHENRY, ALYSSA DAWN 1/11/1995 5/10/2017 BONDED OUT
MELNEK, DANIELLE M 3/18/1988 5/8/2017 COURT ORDERED RELEASE
MITCHELL, AHMIERRA C 11/23/1993 5/10/2017 CR4 SUMMONS
PETRONY, SAMANTHA 10/28/1986 5/10/2017 BONDED OUT
POLING, WILLIAM TRAVIS 2/26/1983 4/11/2017 TIME SERVED
SCHMITT, JAMIE S 12/17/1978 5/8/2017 TIME SERVED
SHIPP, RANDY 9/23/1988 4/18/2017 BONDED OUT
STANKO, ROBERT WILLIAM 11/16/1972 1/8/2017 TIME SERVED
STEWART, JESSE JERMAINE JR 7/18/1998 5/9/2017 BONDED OUT
STEWART, TERRY III 8/10/1978 5/10/2017 BONDED OUT
SUNAMAN, SALUMIC 8/3/1979 5/10/2017 BONDED OUT
WASHINGTON, BRITTANY M 10/4/1987 5/10/2017 CR4 SUMMONS
WHITE, JAYME R 4/5/1985 5/8/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
Don't Miss a Story
Sign up for our newsletter to receive daily news directly in your inbox.