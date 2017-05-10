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Lockup List Wednesday — Mahoning County jail bookings, releases


Published: Wed, May 10, 2017 @ 12:22 p.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

BONAMASE, ALEXIS 1/24/1989 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft

CROUSER, TODD WAYNE 9/27/1991 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Failure to verify address

CUNNINGHAM, SCOTT R 6/27/1980 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Selling purchasing distributing or delivering dangerous drugs

DAVIS, ALPHONSO V 2/19/1974 BEAVER POLICE DEPT Domestic Violence

DAY, EDGAR E 9/22/1950 BOARDMAN POLICE DEPT. Trafficking in Drugs

HAMMOND, LUCAS ABRAHAM 8/27/1990 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer

HORN, JONATHAN WILLIAM 9/24/1992 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer

JULIOUS, TYJUAN DONTRELL 7/7/1993 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Improperly Handling Firearms in a Motor Vehicle

MCKEEL-MCHENRY, ALYSSA DAWN 1/11/1995 OSP Possession of Drugs

OLDS, BOBBI T 8/21/1978 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft

ROLEA, CRISTINA 4/22/1993 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE FEDERAL OFFENSE (OTHER)

SAYERS, CHRISTOPHER 11/28/1984 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer

SCHULTZ, MICHAEL 10/18/1982 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer

STEWART, JESSE JERMAINE JR 7/18/1998 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

STEWART, TERRY III 8/10/1978 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Obstructing Official Business

WILLIAMS, EARLENE 7/10/1974 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

ADAMS, CADE DAVID 1/6/1996 5/8/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

BEVLY, DONALD B 3/14/1959 12/21/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

BLACKMON, ANDREW RONTRELL 9/11/1989 5/2/2017 OWN RECOGNIZANCE

BLACKMON, SHALINDA 8/9/1988 5/7/2017 BONDED OUT

BUCHANAN, RICHARD 4/21/1984 5/2/2017 OWN RECOGNIZANCE

OSTICK, AMANDA JANE 2/19/1981 5/2/2017 TIME SERVED

HOUSLEY, DEVONTE JATON 3/9/1992 1/25/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

JOHNSTON, TODD EVERETT 10/3/1960 3/22/2017 BONDED OUT

KYLE, SHEMARR RISCHAUN 6/19/1997 5/8/2017 BONDED OUT

LOGAN, NICOLE MARY 8/21/1980 2/8/2017 TIME SERVED

MCDOWELL, CORDALE JAMES 7/27/1987 5/9/2017 BONDED OUT

MCNAIR, GINO J 10/10/1992 5/1/2017 OWN RECOGNIZANCE

MELE, MICHAEL CHRISTOPHER 5/20/1987 4/5/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

MOORE, CLAUDETTE R 6/12/1970 5/9/2017 CR4 SUMMONS

NAZE, TREMOND MONTE 3/4/1988 5/4/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

PAVLIK, MICHAEL A JR 7/8/1976 5/8/2017 OWN RECOGNIZANCE

POLING, WILLIAM TRAVIS 2/26/1983 4/11/2017 TIME SERVED

SHIPP, RANDY 9/23/1988 4/18/2017 BONDED OUT

SLICK, DAVID 4/22/1953 5/8/2017 BONDED OUT

STANKO, ROBERT WILLIAM 11/16/1972 1/8/2017 TIME SERVED

TAYLOR, LADONNA M 12/18/1985 5/9/2017 CR4 SUMMONS 7

THOMAS, EDWARD JERMAINE 2/12/1984 5/4/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

YOUNG, ALDEN G 3/10/1992 2/22/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

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