JOBS
WHEELS
HOMES
CLASSIFIEDS
facebooktwitterRSS
- Advertisement -
- Advertisement -
 

« News Home

Lockup List Monday — Mahoning County jail bookings, releases


Published: Mon, May 8, 2017 @ 12:15 p.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

ADAMS, CADE DAVID 1/6/1996 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Fugitive From Justice

BLACKMON, SHALINDA 8/9/1988 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Trafficking in Drugs

BROWN, DAVID E 1/17/1968 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Disorderly Conduct

HUNTER, JERMAINE C 8/21/1990 OSP Receiving Stolen Property

MELNEK, DANIELLE M 3/18/1988 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Operating a Motor Vehicle Without a Valid License

ODEM, SHERRIANN 3/11/1997 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Vandalism

SCHMITT, JAMIE S 12/17/1978 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft

SECRE, JUSTIN D 8/23/1986 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence

STARKS, BIANCA MARQUITA 4/22/1983 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Aggravated Menacing

TAYLOR, JESSICA I 6/30/1982 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Disorderly Conduct

WEAVER, TREVOR DWIGHT 11/25/1992 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Burglary

WHITE, TRE SHAUN DARNELL 11/24/1995 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Obstructing Official Business

WILLIAMS, MARCUS M 5/8/1988 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Nonsupport Of Dependents

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

BIANCONI, MELISSA MARIE 3/31/1991 5/5/2017 TIME SERVED

EVANS, DANIELLE M 12/15/1984 4/11/2017 TIME SERVED

HARKLESS, KATE ELLEN 10/13/1987 4/28/2017 BONDED OUT

LEONARD, ANDRE L 1/4/1973 7/13/2016 TIME SERVED

LLOYD, ENANIE LEE JR 3/28/1978 4/12/2017 TIME SERVED

MOON, TRAVIS M 2/8/1997 4/7/2017 TIME SERVED

NEWCOMER, AMANDA R 4/11/1994 5/7/2017 OWN RECOGNIZANCE

ROBINSON, RICKY 4/20/1956 5/6/2017 BONDED OUT

STANLEY, ERIC RYAN 9/26/1981 4/28/2017 TIME SERVED

WAGNER, GEORGENE LYNN 6/27/1970 5/5/2017 TIME SERVED

WARD, FELICIA A 4/25/1992 8/29/2016 TRANSPORTED TO ODRC

WITZEMAN, ALAN RICHARD 4/26/1994 5/5/2017 TIME SERVED

WOLFE, KRYSTAL N 2/9/1989 5/7/2017 NO CHARGES FILED

Other stories of interest

Don't Miss a Story

Sign up for our newsletter to receive daily news directly in your inbox.

News
Opinion
Entertainment
Sports
Services
Classifieds
Records
Discussions
Community
Help
Forms
Neighbors

HomeTerms of UsePrivacy StatementAdvertiseStaff DirectoryHelp
© 2017 Vindy.com. All rights reserved. A service of The Vindicator.
107 Vindicator Square. Youngstown, OH 44503
Phone Main: 330.747.1471 • Interactive Advertising: 330.740.2955 • Classified Advertising: 330.746.6565
Sponsored Links: Vindy Wheels | Vindy Jobs | Vindy Homes