BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
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ADAMS, CADE DAVID 1/6/1996 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Fugitive From Justice
BLACKMON, SHALINDA 8/9/1988 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Trafficking in Drugs
BROWN, DAVID E 1/17/1968 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Disorderly Conduct
HUNTER, JERMAINE C 8/21/1990 OSP Receiving Stolen Property
MELNEK, DANIELLE M 3/18/1988 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Operating a Motor Vehicle Without a Valid License
ODEM, SHERRIANN 3/11/1997 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Vandalism
SCHMITT, JAMIE S 12/17/1978 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft
SECRE, JUSTIN D 8/23/1986 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence
STARKS, BIANCA MARQUITA 4/22/1983 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Aggravated Menacing
TAYLOR, JESSICA I 6/30/1982 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Disorderly Conduct
WEAVER, TREVOR DWIGHT 11/25/1992 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Burglary
WHITE, TRE SHAUN DARNELL 11/24/1995 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Obstructing Official Business
WILLIAMS, MARCUS M 5/8/1988 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Nonsupport Of Dependents
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RELEASED
==
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
==
BIANCONI, MELISSA MARIE 3/31/1991 5/5/2017 TIME SERVED
EVANS, DANIELLE M 12/15/1984 4/11/2017 TIME SERVED
HARKLESS, KATE ELLEN 10/13/1987 4/28/2017 BONDED OUT
LEONARD, ANDRE L 1/4/1973 7/13/2016 TIME SERVED
LLOYD, ENANIE LEE JR 3/28/1978 4/12/2017 TIME SERVED
MOON, TRAVIS M 2/8/1997 4/7/2017 TIME SERVED
NEWCOMER, AMANDA R 4/11/1994 5/7/2017 OWN RECOGNIZANCE
ROBINSON, RICKY 4/20/1956 5/6/2017 BONDED OUT
STANLEY, ERIC RYAN 9/26/1981 4/28/2017 TIME SERVED
WAGNER, GEORGENE LYNN 6/27/1970 5/5/2017 TIME SERVED
WARD, FELICIA A 4/25/1992 8/29/2016 TRANSPORTED TO ODRC
WITZEMAN, ALAN RICHARD 4/26/1994 5/5/2017 TIME SERVED
WOLFE, KRYSTAL N 2/9/1989 5/7/2017 NO CHARGES FILED
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