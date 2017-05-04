BOOKED
==
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
==
BEST, CHAD NILE 2/11/1991 SMITH POLICE DEPT. Domestic Violence
BROWN, RAY E 7/18/1980 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence
BURKHOLDER, MICHAEL T 9/18/1989 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. 12 Point Court Susp.(Non-OVI) Or Driving Outside Privileges
CHANEY, MARIA MAGDALENE 4/11/1966 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft
FORD, ISAAC STEPHON 9/2/1979 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
FREED, BRUCE A 4/23/1958 LOWELLVILLE POLICE DEPT. Criminal Trespass
GATEWOOD, BRIAN J 4/18/1980 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Fugitive From Justice
HERRING, CARLOS MICHAEL 6/6/1987 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs/Drug Abuse
JANKOWSKI, JOHN EDWARD 1/21/1971 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Fugitive From Justice
MALAGISI, MICHAEL JOHN VINCENT 2/14/1982 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Probation Violation
MATEO, LUIS IV 7/29/1998 STRUTHERS POLICE DEPT. Trafficking in Drugs
MCQUEEN, JESSE 12/28/1954 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. FRA Suspension
MITCHELL, ANTONIO MARKEES 5/11/1996 CAMPBELL POLICE DEPT. Breaking and Entering
NEGRON, LUIS A 1/11/1995 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Probation Violation
RAVER, DENNIS BLAIR 12/23/1974 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft
RICHARDS, ALBERT L 10/19/1989 POLAND VILLAGE POLICE DEPT. Domestic Violence
ROBERTS, JOSHUA E 11/27/1996 OSP FRA Suspension
SHAFFER, DAVID ALLEN JR 11/9/1981 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Assault
SMITH, GREGORY LAMAR JR 11/9/1991 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
SMITH, JOHN MICHAEL 10/2/1962 ADULT PAROLE AUTH. Parole Violation
SMITH, LAMARCUS L 12/23/1982 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
THOMAS, EDWARD JERMAINE 2/12/1984 ADULT PAROLE AUTH. Parole Violation
==
RELEASED
==
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
==
BARTON, THOMAS ALLEN 12/5/1983 1/3/2017 TIME SERVED
BLALOCK, KEYSHAWN MARQUESE 5/16/1998 3/3/2017 COURT ORDERED RELEASE
BLOTZER, ROBERT STANLEY 1/10/1991 5/3/2017 BONDED OUT
BROWN, SHANE A 9/20/1987 4/27/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
CAMPBELL, ANDRE THOMAS 6/8/1972 4/22/2017 TIME SERVED
DAWSON, LARRY THOMAS 8/8/1962 3/4/2017 TIME SERVED
DIGIACOMO, ALEXIS LYNN 12/3/1991 5/1/2017 BONDED OUT
FLETCHER, MATTHEW 9/19/1994 5/3/2017 NO CHARGES FILED
GORDON, SHERRY L 5/16/1964 4/26/2017 BONDED OUT
HAMPTON, RONALD DAVID 8/1/1962 5/2/2017 BONDED OUT
JACKSON, LEVON OSHA 12/21/1993 4/30/2017 BONDED OUT
JONES, JAJUAN N 7/14/1992 4/24/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
JONES, MARQUES LAMAR JR 12/6/1997 5/2/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
NELSON, HEATHER RENAY 6/25/1993 5/3/2017 BONDED OUT
PATRICK, KYLE 11/14/1994 11/2/2016 TRANSPORTED TO ODRC
PRESTON-CURRY, MICHELLE Y 5/18/1970 4/19/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
RANDOLPH, JANCE C 7/1/1982 7/1/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
SCOTT, DOUGLAS MICHAEL 12/6/1987 4/24/2017 OWN RECOGNIZANCE
SIBILA, KEVIN 3/23/1987 4/3/2017 TIME SERVED
STRAHIN, JASON CHARLES 8/17/1979 5/2/2017 NO CHARGES FILED
STRAHIN, WILLIAM CHARLES 8/30/1978 5/2/2017 NO CHARGES FILED
THOMAS, BRYON L 9/11/1985 4/7/2017 TIME SERVED
WHITFIELD, REGINALD III 11/20/1990 4/25/2017 TRANSPORTED TO ODRC
YOUNG, ANTONIO DEAUNTE 12/30/1994 3/10/2017 BONDED OUT
YOUNG, LENAURIUS JAQUAN 5/15/1995 3/10/2017 BONDED OUT
Don't Miss a Story
Sign up for our newsletter to receive daily news directly in your inbox.