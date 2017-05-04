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Lockup List Thursday — Mahoning County jail bookings, releases


Published: Thu, May 4, 2017 @ 12:18 p.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

BEST, CHAD NILE 2/11/1991 SMITH POLICE DEPT. Domestic Violence

BROWN, RAY E 7/18/1980 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence

BURKHOLDER, MICHAEL T 9/18/1989 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. 12 Point Court Susp.(Non-OVI) Or Driving Outside Privileges

CHANEY, MARIA MAGDALENE 4/11/1966 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft

FORD, ISAAC STEPHON 9/2/1979 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

FREED, BRUCE A 4/23/1958 LOWELLVILLE POLICE DEPT. Criminal Trespass

GATEWOOD, BRIAN J 4/18/1980 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Fugitive From Justice

HERRING, CARLOS MICHAEL 6/6/1987 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs/Drug Abuse

JANKOWSKI, JOHN EDWARD 1/21/1971 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Fugitive From Justice

MALAGISI, MICHAEL JOHN VINCENT 2/14/1982 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Probation Violation

MATEO, LUIS IV 7/29/1998 STRUTHERS POLICE DEPT. Trafficking in Drugs

MCQUEEN, JESSE 12/28/1954 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. FRA Suspension

MITCHELL, ANTONIO MARKEES 5/11/1996 CAMPBELL POLICE DEPT. Breaking and Entering

NEGRON, LUIS A 1/11/1995 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Probation Violation

RAVER, DENNIS BLAIR 12/23/1974 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft

RICHARDS, ALBERT L 10/19/1989 POLAND VILLAGE POLICE DEPT. Domestic Violence

ROBERTS, JOSHUA E 11/27/1996 OSP FRA Suspension

SHAFFER, DAVID ALLEN JR 11/9/1981 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Assault

SMITH, GREGORY LAMAR JR 11/9/1991 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

SMITH, JOHN MICHAEL 10/2/1962 ADULT PAROLE AUTH. Parole Violation

SMITH, LAMARCUS L 12/23/1982 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

THOMAS, EDWARD JERMAINE 2/12/1984 ADULT PAROLE AUTH. Parole Violation

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

BARTON, THOMAS ALLEN 12/5/1983 1/3/2017 TIME SERVED

BLALOCK, KEYSHAWN MARQUESE 5/16/1998 3/3/2017 COURT ORDERED RELEASE

BLOTZER, ROBERT STANLEY 1/10/1991 5/3/2017 BONDED OUT

BROWN, SHANE A 9/20/1987 4/27/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

CAMPBELL, ANDRE THOMAS 6/8/1972 4/22/2017 TIME SERVED

DAWSON, LARRY THOMAS 8/8/1962 3/4/2017 TIME SERVED

DIGIACOMO, ALEXIS LYNN 12/3/1991 5/1/2017 BONDED OUT

FLETCHER, MATTHEW 9/19/1994 5/3/2017 NO CHARGES FILED

GORDON, SHERRY L 5/16/1964 4/26/2017 BONDED OUT

HAMPTON, RONALD DAVID 8/1/1962 5/2/2017 BONDED OUT

JACKSON, LEVON OSHA 12/21/1993 4/30/2017 BONDED OUT

JONES, JAJUAN N 7/14/1992 4/24/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

JONES, MARQUES LAMAR JR 12/6/1997 5/2/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

NELSON, HEATHER RENAY 6/25/1993 5/3/2017 BONDED OUT

PATRICK, KYLE 11/14/1994 11/2/2016 TRANSPORTED TO ODRC

PRESTON-CURRY, MICHELLE Y 5/18/1970 4/19/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

RANDOLPH, JANCE C 7/1/1982 7/1/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

SCOTT, DOUGLAS MICHAEL 12/6/1987 4/24/2017 OWN RECOGNIZANCE

SIBILA, KEVIN 3/23/1987 4/3/2017 TIME SERVED

STRAHIN, JASON CHARLES 8/17/1979 5/2/2017 NO CHARGES FILED

STRAHIN, WILLIAM CHARLES 8/30/1978 5/2/2017 NO CHARGES FILED

THOMAS, BRYON L 9/11/1985 4/7/2017 TIME SERVED

WHITFIELD, REGINALD III 11/20/1990 4/25/2017 TRANSPORTED TO ODRC

YOUNG, ANTONIO DEAUNTE 12/30/1994 3/10/2017 BONDED OUT

YOUNG, LENAURIUS JAQUAN 5/15/1995 3/10/2017 BONDED OUT

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