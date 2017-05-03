BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
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BLACKMON, ANDREW RONTRELL 9/11/1989 MAHONING VALLEY VIOLENT CRIMES TASK FORCE Trafficking in Drugs
BOOTH, GARY L. 12/6/1955 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Having Weapons While Under Disability
BRACY, TAYLOR RENEE 4/22/1993 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft
BUCHANAN, RICHARD 4/21/1984 MAHONING VALLEY VIOLENT CRIMES TASK FORCE Trafficking in Drugs
COSTICK, AMANDA JANE 2/19/1981 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Contempt Of Court
FLETCHER, MATTHEW 9/19/1994 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence
GEIGER, BRIAN LA MAR 11/17/1976 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)
HAMPTON, RONALD DAVID 8/1/1962 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Theft
HERRING, CARLOS MICHAEL 6/6/1987 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs/Drug Abuse
HOWELL, ROBERT D. 7/21/1971 MAHONING VALLEY VIOLENT CRIMES TASK FORCE Trafficking in Drugs
HOWELL, WILLIAM DURRELL 3/12/1970 MAHONING VALLEY VIOLENT CRIMES TASK FORCE Trafficking in Drugs
JONES, MARQUES LAMAR JR 12/6/1997 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Criminal Trespass
LANDRY, THEODORE 10/8/1959 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs/Drug Abuse
MCLANE, EDWARD 5/25/1986 MAHONING VALLEY VIOLENT CRIMES TASK FORCE Trafficking in Drugs
NEGRON, LUIS A 1/11/1995 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Probation Violation
NELSON, HEATHER RENAY 6/25/1993 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
REYNOLDS, BENJAMIN D 3/8/1984 MAHONING VALLEY VIOLENT CRIMES TASK FORCE Engaging in Pattern of Corrupt Activity
SNYDER, JENNIFER L 3/10/1973 POLAND TWP. POLICE Burglary
VOGLE, ANTHONY M 1/5/1981 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Accident Leaving Scene
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RELEASED
==
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
==
ANDERSON, SAMMY FRENCHHALL JR 7/9/1995 2/2/2017 TIME SERVED
BARTON, THOMAS ALLEN 12/5/1983 1/3/2017 TIME SERVED
BROWN, SHANE A 9/20/1987 4/27/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
BYRD, SHARITA R 9/24/1976 4/28/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
CHARLTON, LEQUAN NEIL 8/31/1998 4/27/2017 BONDED OUT
DAWSON, LARRY THOMAS 8/8/1962 3/4/2017 TIME SERVED
DEPAUL, DOMINIC ANOTHONY 4/24/1998 4/24/2017 TIME SERVED
DVORAK, JAMES EDWARD 11/1/1987 5/1/2017 COURT ORDERED RELEASE
FAUCETTE, KEVIN D 4/23/1987 4/30/2017 COURT ORDERED RELEASE
FRANGOS, SPIRO L 6/9/1976 3/30/2017 COURT ORDERED RELEASE
GILFORD, ERIC TYRONE 9/16/1991 4/20/2017 COURT ORDERED RELEASE
GOOD, NATALEE GAIL 2/13/1993 3/9/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
GRAVES, PADRA C 11/7/1981 3/24/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
JACKSON, LEVON OSHA 12/21/1993 4/30/2017 BONDED OUT
JONES, JAJUAN N 7/14/1992 4/24/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
KENNEDY, MAURICE JUAN 1/22/1971 4/30/2017 TIME SERVED
LEISTER, MATTHEW 7/12/1981 4/25/2017 COURT ORDERED RELEASE
LOBOY, ROBERT STEVEN SR 1/30/1962 4/19/2017 COURT ORDERED RELEASE
MCDOWELL, CORDALE JAMES 7/27/1987 4/30/2017 BONDED OUT
PATRICK, KYLE 11/14/1994 11/2/2016 TRANSPORTED TO ODRC
PRESTON-CURRY, MICHELLE Y 5/18/1970 4/19/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
RIVERS, JOHNNY WESLEY SR 2/24/1945 4/21/2017 BONDED OUT
ROWBOTHAM, DAVID PAUL 7/10/1976 4/28/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
SIBILA, KEVIN 3/23/1987 4/3/2017 TIME SERVED
SMALLWOOD, DANIEL 5/7/1974 5/2/2017 COURT ORDERED RELEASE
STAMP, JESSICA LEE 6/7/1982 5/1/2017 BONDED OUT
STRAHIN, JASON CHARLES 8/17/1979 5/2/2017 NO CHARGES FILED
STRAHIN, WILLIAM CHARLES 8/30/1978 5/2/2017 NO CHARGES FILED
THOMAS, EDWARD J 2/12/1984 11/10/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
WHITFIELD, REGINALD III 11/20/1990 4/25/2017 TRANSPORTED TO ODRC
WILFORD, SEAN CHRISTOPHER 1/22/1989 4/30/2017 BONDED OUT
WILLIAMS, CARLOS J 11/4/1970 3/5/2017 BONDED OUT
YOURICK, MICHAEL PAUL 10/11/1991 4/18/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
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