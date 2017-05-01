BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
==
ALEXANDER, ELIJAH G 10/10/1988 CANFIELD POLICE DEPT. FRA Suspension
ANDERSON, TRAYSHELL 2/26/1989 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Contempt Of Court
COX, DELVON 1/11/1999 BOARDMAN POLICE DEPT. Burglary
DAVIS, JAMES RUSSELL 5/20/1984 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft
EDWARDS, JAMAICA LAKIESHA 10/24/1996 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Fictitious Tags
FAUCETTE, KEVIN D 4/23/1987 CAMPBELL POLICE DEPT. Rearview Mirror; Clear View To Front Both Sides And Rear
JACKSON, LEVON OSHA 12/21/1993 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Having Weapons While Under Disability
KENNEDY, MAURICE JUAN 1/22/1971 AUSTINTOWN POLICE DEPT. OVI Physical Control Of Vehicle
KORDA, AMANDA 9/29/1981 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Theft
MCDOWELL, CORDALE JAMES 7/27/1987 CANFIELD POLICE DEPT. Possession of Drugs/Drug Abuse
MCNAIR, GINO J 10/10/1992 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Telecommunications Fraud
MELLOTT, NADINE RENEE 12/28/1984 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Theft
SANDERS, JAYSHAWN JAMARCUS JERMONTA 10/27/1996 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Aggravated Burglary
WARD, BRIAN CHRISTOPHER 5/20/1983 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence
WILFORD, SEAN CHRISTOPHER 1/22/1989 BOARDMAN POLICE DEPT. Domestic Violence
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RELEASED
==
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
==
ANDERSON, KYLE JAMES 9/10/1996 4/29/2017 TIME SERVED
BALDWIN-NEISWANGER, CODY RICHARD 2/23/1994 4/21/2017 TRANSPORTED TO ODRC
BELL, RAYMOND GLENN 4/12/1959 5/1/2017 OWN RECOGNIZANCE
BENNETT, JEFFERY HOWARD 6/11/1993 3/3/2017 COURT ORDERED RELEASE
BUCKLEY, BRIAN FRANCIS 1/28/1993 10/7/2016 TRANSPORTED TO ODRC
BUZZARD, NYASIA 7/31/1993 4/24/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
CAMPBELL, DEVAN S 12/16/1993 4/11/2017 TRANSPORTED TO ODRC
CAUDILL, BETHANY C. 1/27/1995 4/29/2017 NO CHARGES FILED
COFIELD, EMANUEL GILBRAN JR 8/1/1995 2/2/2017 TIME SERVED
CURRAN JR, ROBERT J 7/16/1973 4/14/2017 TRANSPORTED TO ODRC
DODSON, AUTUMN NICOLE 10/31/1990 4/24/2017 TIME SERVED
EDWARDS, RONNIE E 3/5/1992 11/17/2016 TRANSPORTED TO ODRC
FOOSE, AUBREY ARMOND 2/8/1995 4/10/2017 BONDED OUT
GIANFRANCESCO, PERCY 10/13/1962 1/20/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
HENDERSON, DAQUAN R AMON 11/1/1997 2/11/2017 TRANSPORTED TO ODRC
KRUSELY, JOHN III 9/2/1966 4/23/2017 TIME SERVED
LAROUERE, COLIN F 1/12/1983 4/6/2017 BONDED OUT
LITTLE, MIRANDA M 7/2/1994 4/20/2017 TIME SERVED
MAGALLON, RAUL 5/17/1975 4/14/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
MOORE, JASON EDWARD 2/23/1986 4/3/2017 TRANSPORTED TO ODRC
PEREZ, LUIS ERIQUE 5/20/1955 10/27/2016 TRANSPORTED TO ODRC
PRATT, DONALD JAMES 6/19/1968 12/21/2016 TRANSPORTED TO ODRC
ROMAN, KEVIN 8/5/1997 4/15/2016 TRANSPORTED TO ODRC
SOLINGER, HELEN 6/4/1983 4/21/2017 TIME SERVED
SQUARE, ICELEYA C 8/11/1987 4/28/2017 BONDED OUT
STAHURA, MARK ANTHONY 3/2/1994 3/6/2017 TRANSPORTED TO ODRC
STEPHENSON, RORY J 11/19/1981 2/13/2017 TRANSPORTED TO ODRC
WHITTED, MICHAEL 7/1/1991 4/7/2017 TIME SERVED
WINGO, JAMAL D 8/8/1981 4/28/2017 TIME SERVED
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