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Lockup List Thursday – Mahoning County jail bookings, releases



Published: Thu, March 30, 2017 @ 12:33 p.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

AUSTIN, NATHANIEL JR 8/18/1988 OSP Arrest Of Probationer

CONNER CRAFT, TASHONNA T 9/22/1997 CAMPBELL POLICE DEPT. DOMESTIC VIOLENCE

CROCKETT, ALLEN 9/1/1995 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Improperly Handling Firearms in a Motor Vehicle

DAVENPORT, KASODAN NOR EE 11/25/1996 CAMPBELL POLICE DEPT. Probation Violation

FRYE, CHRISTAL M 11/10/1982 STRUTHERS POLICE DEPT. Obstructing Justice

GOOD, ALEAH A 3/14/1992 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs

GROVE, BRANDON ORLANDO 5/13/1986 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Contempt Of Court

HOLBY, MICHAEL 1/23/1993 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Trafficking in Drugs

JACKSON, DOMINIC M 7/19/1983 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Felonious Assault

JOHNSON, AARON 3/28/1977 COITSVILLE POLICE DEPT. Possession of Drugs

JONES, TRACY L 12/5/1967 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Transfer of ownership and registration

LAURY, ANDRE 8/18/1996 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. FRA Suspension

MADISON, ANDRE 12/2/1990 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Carrying Concealed Weapons

MATSOURIS, CYNTHIA A 1/27/1963 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)

MITCHELL, SHALAYA DELIN 7/6/1991 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Probation Violation

MOTON, ARLETHA 12/27/1968 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Assault

MULLINS, JOSEPH 1/3/1980 OSP Theft

PEARSON, MARCUS 7/27/1988 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Fugitive From Justice

PERSING, MICHAEL 3/13/1961 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs

REESE, MICHAEL EDWARD 8/8/1987 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Burglary

VEGA, ELIAS 11/15/1985 CAMPBELL POLICE DEPT. DOMESTIC VIOLENCE

WAGNER, JOHN RUSSELL 7/17/1986 CANFIELD POLICE DEPT. Possession of Drugs/Drug Abuse

WILLIAMS, ANTUANE D II 9/15/1982 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs

WILLIAMS, DONALD JEFFERY JR 1/22/1993 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Vehicular Vandalism

WILSON, LUKE J 12/31/1991 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Vehicular Vandalism

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

ALBRIGHT, SAMUEL E. 9/20/1961 2/1/2017 TIME SERVED

BROMSER, CHRISTOPHER MICHAEL RAY 6/6/1995 3/28/2017 COURT ORDERED RELEASE

COLLINS, JONNISE S 6/10/1991 3/23/2017 TIME SERVED

CUMMINGS, RICHARD S 9/2/1972 12/29/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

DEWEESE, ROSS D 3/1/1990 3/29/2017 BONDED OUT

DODSON, JELONN DEMETRUIS 12/3/1980 3/29/2017 BONDED OUT

GAINARD, VICTORIA M 8/26/1988 3/22/2017 TIME SERVED

GARVER, TENA 5/28/1969 3/14/2017 BONDED OUT

GIBSON, DARNELL A JR 6/26/1986 3/25/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

GREEN, KHALIAH J 11/11/1976 3/1/2017 TIME SERVED

HALL, JEREMY C 1/27/1987 3/30/2017 BONDED OUT

HASKINS, LEON CHADWICK JR 7/29/1995 3/30/2017 CR4 SUMMONS

HERRING, LAMAR L 10/18/1986 2/27/2017 COURT ORDERED RELEASE

JACKSON, WILLIAM NATHANIEL III 10/31/1991 3/27/2017 TIME SERVED

JOHNSON, MIA JENNIFER 4/5/1990 1/26/2017 TRANSPORTED TO ODRC

JOHNSON, STEPHANIE J 6/10/1985 3/27/2017 TIME SERVED

LAMBERT, DEMETRIUS E 7/4/1987 3/26/2017 BONDED OUT

LE, BINH CONG 11/5/1979 3/29/2017 BONDED OUT

MCCULLEY, ROBERT SCOTT 8/12/1963 3/22/2017 BONDED OUT

MILLER, HILLARY R 2/19/1991 3/24/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

MONSERRAT, JALYNE 7/20/1994 3/28/2017 BONDED OUT

NOEL, MEGAN MARIE 1/21/1996 9/25/2016 TRANSPORTED TO ODRC

ORTIZ, RAYVENN DANATE, NAUTICA KATA 5/29/1996 3/26/2017 BONDED OUT

SEFCIK, MARK EDWARD JR 5/12/1987 3/8/2017 TIME SERVED

STOUP, DAWN M 10/10/1972 2/24/2017 TRANSPORTED TO ODRC

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