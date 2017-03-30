BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
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AUSTIN, NATHANIEL JR 8/18/1988 OSP Arrest Of Probationer
CONNER CRAFT, TASHONNA T 9/22/1997 CAMPBELL POLICE DEPT. DOMESTIC VIOLENCE
CROCKETT, ALLEN 9/1/1995 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Improperly Handling Firearms in a Motor Vehicle
DAVENPORT, KASODAN NOR EE 11/25/1996 CAMPBELL POLICE DEPT. Probation Violation
FRYE, CHRISTAL M 11/10/1982 STRUTHERS POLICE DEPT. Obstructing Justice
GOOD, ALEAH A 3/14/1992 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs
GROVE, BRANDON ORLANDO 5/13/1986 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Contempt Of Court
HOLBY, MICHAEL 1/23/1993 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Trafficking in Drugs
JACKSON, DOMINIC M 7/19/1983 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Felonious Assault
JOHNSON, AARON 3/28/1977 COITSVILLE POLICE DEPT. Possession of Drugs
JONES, TRACY L 12/5/1967 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Transfer of ownership and registration
LAURY, ANDRE 8/18/1996 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. FRA Suspension
MADISON, ANDRE 12/2/1990 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Carrying Concealed Weapons
MATSOURIS, CYNTHIA A 1/27/1963 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)
MITCHELL, SHALAYA DELIN 7/6/1991 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Probation Violation
MOTON, ARLETHA 12/27/1968 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Assault
MULLINS, JOSEPH 1/3/1980 OSP Theft
PEARSON, MARCUS 7/27/1988 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Fugitive From Justice
PERSING, MICHAEL 3/13/1961 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs
REESE, MICHAEL EDWARD 8/8/1987 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Burglary
VEGA, ELIAS 11/15/1985 CAMPBELL POLICE DEPT. DOMESTIC VIOLENCE
WAGNER, JOHN RUSSELL 7/17/1986 CANFIELD POLICE DEPT. Possession of Drugs/Drug Abuse
WILLIAMS, ANTUANE D II 9/15/1982 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs
WILLIAMS, DONALD JEFFERY JR 1/22/1993 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Vehicular Vandalism
WILSON, LUKE J 12/31/1991 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Vehicular Vandalism
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RELEASED
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NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
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ALBRIGHT, SAMUEL E. 9/20/1961 2/1/2017 TIME SERVED
BROMSER, CHRISTOPHER MICHAEL RAY 6/6/1995 3/28/2017 COURT ORDERED RELEASE
COLLINS, JONNISE S 6/10/1991 3/23/2017 TIME SERVED
CUMMINGS, RICHARD S 9/2/1972 12/29/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
DEWEESE, ROSS D 3/1/1990 3/29/2017 BONDED OUT
DODSON, JELONN DEMETRUIS 12/3/1980 3/29/2017 BONDED OUT
GAINARD, VICTORIA M 8/26/1988 3/22/2017 TIME SERVED
GARVER, TENA 5/28/1969 3/14/2017 BONDED OUT
GIBSON, DARNELL A JR 6/26/1986 3/25/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
GREEN, KHALIAH J 11/11/1976 3/1/2017 TIME SERVED
HALL, JEREMY C 1/27/1987 3/30/2017 BONDED OUT
HASKINS, LEON CHADWICK JR 7/29/1995 3/30/2017 CR4 SUMMONS
HERRING, LAMAR L 10/18/1986 2/27/2017 COURT ORDERED RELEASE
JACKSON, WILLIAM NATHANIEL III 10/31/1991 3/27/2017 TIME SERVED
JOHNSON, MIA JENNIFER 4/5/1990 1/26/2017 TRANSPORTED TO ODRC
JOHNSON, STEPHANIE J 6/10/1985 3/27/2017 TIME SERVED
LAMBERT, DEMETRIUS E 7/4/1987 3/26/2017 BONDED OUT
LE, BINH CONG 11/5/1979 3/29/2017 BONDED OUT
MCCULLEY, ROBERT SCOTT 8/12/1963 3/22/2017 BONDED OUT
MILLER, HILLARY R 2/19/1991 3/24/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
MONSERRAT, JALYNE 7/20/1994 3/28/2017 BONDED OUT
NOEL, MEGAN MARIE 1/21/1996 9/25/2016 TRANSPORTED TO ODRC
ORTIZ, RAYVENN DANATE, NAUTICA KATA 5/29/1996 3/26/2017 BONDED OUT
SEFCIK, MARK EDWARD JR 5/12/1987 3/8/2017 TIME SERVED
STOUP, DAWN M 10/10/1972 2/24/2017 TRANSPORTED TO ODRC
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