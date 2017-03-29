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Lockup List Wednesday – Mahoning County jail bookings, releases



Published: Wed, March 29, 2017 @ 12:19 p.m.

BOOKED

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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

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AUSTIN, NATHANIEL JR 8/18/1988 OSP Arrest Of Probationer

BROMSER, CHRISTOPHER MICHAEL RAY 6/6/1995 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Obstructing Official Business

DAVENPORT, KASODAN NOR EE 11/25/1996 CAMPBELL POLICE DEPT. Probation Violation

DEAN, WILLIAM S 1/11/1983 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Having Weapons While Under Disability

DEWEESE, ROSS D 3/1/1990 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)

EASTERLY, RICKY M 1/4/1981 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Nonsupport Of Dependents

FLETCHER, MATTHEW 9/19/1994 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Breaking and Entering

FRYE, CHRISTAL M 11/10/1982 STRUTHERS POLICE DEPT. Obstructing Justice

GIANFRANCESCO, NICHOLAS ALEXANDER 9/23/1989 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Burglary

JOHNSON, AARON 3/28/1977 COITSVILLE POLICE DEPT. Possession of Drugs

LE, BINH CONG 11/5/1979 BOARDMAN POLICE DEPT. Domestic Violence

MADISON, ANDRE 12/2/1990 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Carrying Concealed Weapons

MARTINDALE, KASHIA LASHELLE 7/22/1987 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension(Any FRA Judgement Non-Compliance)

NIZNIK, BRIAN M 6/7/1972 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Tampering w/ Evidence

PADILLA, NELSON O 10/6/1979 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Sex Offender Failure To Provide Change Of Address Or Registration Of Address

SPARE, MEGAN MARIE 11/4/1990 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Receiving Stolen Property

TORRES, JIMMY ROLDAN 1/4/1986 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Obstructing Official Business

VARI, LOUIS M 7/16/1974 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possessing Criminal Tools

VEGA, ELIAS 11/15/1985 CAMPBELL POLICE DEPT. DOMESTIC VIOLENCE

WILLIALMS, EBONI M 9/28/1986 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer

WILLIAMS, ANTUANE D II 9/15/1982 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE FRA Suspension

WILSON, ROSANN M 11/30/1969 ADULT PAROLE AUTH. Probation Violation

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RELEASED

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NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

BATES, EDDIE L 7/26/1958 3/26/2017 BONDED OUT

BROWN, ANDREA S 7/15/1993 3/24/2017 BONDED OUT

DANIELS, CURTIS WILBUR JR 7/15/1990 3/28/2017 OWN RECOGNIZANCE

DESIMONE, KALI J 3/7/1996 3/27/2017 BONDED OUT

DUDLEY, STEPHANIE LYNN 5/15/1992 3/6/2017 BONDED OUT

FRANKLIN, KEITH 7/24/1992 1/12/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

GAINARD, VICTORIA M 8/26/1988 3/22/2017 TIME SERVED

GIBSON, DARNELL A JR 6/26/1986 3/25/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

HALL, JUSTIN A 2/3/1988 3/28/2017 BONDED OUT

HAMMOND, LUCAS ABRAHAM 8/27/1990 3/28/2017 BONDED OUT

JOHNSON, MELVIN DOUGLAS JR 8/15/1969 3/17/2017 BONDED OUT

JOHNSON, MIA JENNIFER 4/5/1990 1/26/2017 TRANSPORTED TO ODRC

JOHNSON, VERNON WALLACE JR 2/28/1994 3/26/2017 BONDED OUT

LALLI, SHEILA RAE 9/14/1963 3/8/2017 TIME SERVED

MALDONADO, HUBERT 8/30/1976 2/27/2017 TIME SERVED

MILLER, HILLARY R 2/19/1991 3/24/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

MONSERRAT, JALYNE 7/20/1994 3/28/2017 BONDED OUT

NOEL, MEGAN MARIE 1/21/1996 9/25/2016 TRANSPORTED TO ODRC

PETRILLI, DENISE MARIE 11/2/1978 3/27/2017 OWN RECOGNIZANCE

SEFCIK, MARK EDWARD JR 5/12/1987 3/8/2017 TIME SERVED

SHANNON, SONYA LATRICE 11/1/1979 12/28/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

SIGLEY, JOHN C 9/12/1985 1/31/2017 COURT ORDERED RELEASE

STORES, HIRAM M JR 9/24/1953 3/22/2017 BONDED OUT

STOUP, DAWN M 10/10/1972 2/24/2017 TRANSPORTED TO ODRC

WEIMER, ERIK W 3/20/1974 2/23/2017 TIME SERVED

WHITE, MELVIN V 1/21/1962 3/18/2017 COURT ORDERED RELEASE

WOLOSCHAK, MICHELLE 12/15/1976 3/28/2017 OWN RECOGNIZANCE

YOUNG, KILAN R 5/23/1986 3/28/2017 BONDED OUT

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