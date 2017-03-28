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Lockup List Tuesday – Mahoning County jail bookings, releases



Published: Tue, March 28, 2017 @ 12:14 p.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

AVERS, JOSEPH IRVEN 7/23/1952 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs

BROMSER, CHRISTOPHER MICHAEL RAY 6/6/1995 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Obstructing Official Business

CONWAY, BRIAN DANIEL 3/31/1993 ADULT PAROLE AUTH. Parole Violation

DANIELS, CURTIS WILBUR JR 7/15/1990 COITSVILLE POLICE DEPT. Possession of Drugs

DESIMONE, KALI J 3/7/1996 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)

GIANFRANCESCO, NICHOLAS ALEXANDER 9/23/1989 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Burglary

GREEN, TEREYJAH LANICE SHIANN 7/7/1997 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Having Weapons While Under Disability

JACKSON, WILLIAM NATHANIEL III 10/31/1991 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE OVI Impaired

JOHNSON, STEPHANIE J 6/10/1985 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft

MARTINDALE, KASHIA LASHELLE 7/22/1987 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension(Any FRA Judgement Non-Compliance)

MCGARVEY, KEITH ALLEN 1/2/1967 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE FRA Suspension

PADILLA, NELSON O 10/6/1979 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Sex Offender Failure To Provide Change Of Address Or Registration Of Address

PETRILLI, DENISE MARIE 11/2/1978 CANFIELD POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)

WASHINGTON, DANNY NMI 5/27/1957 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs

WHITEHAIR, CRAIG 10/11/1981 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Aggravated Menacing

WOLOSCHAK, MICHELLE 12/15/1976 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Falsification

ZADAI, DAVID J 1/10/1987 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

ADKINS, KRISTEN MARLO 3/13/1991 3/27/2017 BONDED OUT

AIOSA, RONALD EDWARD 7/1/1967 3/15/2017 TRANSPORTED TO ODRC

BARKSDALE, HAROLD D 9/30/1978 3/16/2017 TRANSPORTED TO ODRC

BLAZO, STEVE E 1/14/1964 3/27/2017 BONDED OUT

BRANDT, JOHN DOUGLAS 9/22/1968 10/9/2016 TRANSPORTED TO ODRC

BROWN, EDWARD ANTWAN 4/16/1985 3/22/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

BROWN, TOMMY LEE 7/20/1972 3/26/2017 NO CHARGES FILED

DIAS, HELEN ELIZABETH 6/18/1983 3/27/2017 BONDED OUT

DUCKWORTH, SANDRA ELAINE 7/29/1957 3/26/2017 BONDED OUT

FRANKLIN, KEITH 7/24/1992 1/12/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

GADSON, JAREL MADU 4/26/1995 3/16/2017 TRANSPORTED TO ODRC

HAYES, CRYSTAL L 2/5/1981 3/23/2017 COURT ORDERED RELEASE

HUTCHINS, BARRY MARQUIS DASHAUN 8/22/1987 2/16/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

IVY, CALVIN SHAY 2/2/1969 2/10/2017 TIME SERVED

JARRELL, JENNIFER L 5/19/1980 3/15/2017 BONDED OUT

JENKINS, MARQUISE DION 5/2/1987 3/27/2017 BONDED OUT

KALASKY, JAMES F 5/23/1949 3/23/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

LALLI, SHEILA RAE 9/14/1963 3/8/2017 TIME SERVED

LEE, JESSICA KAREN 1/29/1990 12/25/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

MACALUSO, SHEILA MARIE 6/5/1966 2/10/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

MALDONADO, HUBERT 8/30/1976 2/27/2017 TIME SERVED

MEANS, RODERICK D 2/13/1983 8/24/2016 TRANSPORTED TO ODRC

MILLER, EDWARD A JR 3/27/1987 12/26/2016 TRANSPORTED TO ODRC

ROBERTS, JOSHUA E 11/27/1996 3/24/2017 OWN RECOGNIZANCE

ROSE, MARK ERIC 8/1/1973 1/27/2017 TIME SERVED

SHANNON, SONYA LATRICE 11/1/1979 12/28/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

SHIELDS, NORMAN ISAC 8/11/1970 3/16/2017 TRANSPORTED TO ODRC

SOCAK, ROBERT J 2/4/1968 3/27/2017 BONDED OUT

UPOLE, HEATHER JO 5/13/1984 3/26/2017 COURT ORDERED RELEASE

VIARS, ELAINA M 3/5/1993 3/26/2017 COURT ORDERED RELEASE

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