BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
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AVERS, JOSEPH IRVEN 7/23/1952 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs
BROMSER, CHRISTOPHER MICHAEL RAY 6/6/1995 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Obstructing Official Business
CONWAY, BRIAN DANIEL 3/31/1993 ADULT PAROLE AUTH. Parole Violation
DANIELS, CURTIS WILBUR JR 7/15/1990 COITSVILLE POLICE DEPT. Possession of Drugs
DESIMONE, KALI J 3/7/1996 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)
GIANFRANCESCO, NICHOLAS ALEXANDER 9/23/1989 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Burglary
GREEN, TEREYJAH LANICE SHIANN 7/7/1997 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Having Weapons While Under Disability
JACKSON, WILLIAM NATHANIEL III 10/31/1991 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE OVI Impaired
JOHNSON, STEPHANIE J 6/10/1985 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft
MARTINDALE, KASHIA LASHELLE 7/22/1987 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension(Any FRA Judgement Non-Compliance)
MCGARVEY, KEITH ALLEN 1/2/1967 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE FRA Suspension
PADILLA, NELSON O 10/6/1979 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Sex Offender Failure To Provide Change Of Address Or Registration Of Address
PETRILLI, DENISE MARIE 11/2/1978 CANFIELD POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)
WASHINGTON, DANNY NMI 5/27/1957 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs
WHITEHAIR, CRAIG 10/11/1981 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Aggravated Menacing
WOLOSCHAK, MICHELLE 12/15/1976 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Falsification
ZADAI, DAVID J 1/10/1987 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft
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RELEASED
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NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
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ADKINS, KRISTEN MARLO 3/13/1991 3/27/2017 BONDED OUT
AIOSA, RONALD EDWARD 7/1/1967 3/15/2017 TRANSPORTED TO ODRC
BARKSDALE, HAROLD D 9/30/1978 3/16/2017 TRANSPORTED TO ODRC
BLAZO, STEVE E 1/14/1964 3/27/2017 BONDED OUT
BRANDT, JOHN DOUGLAS 9/22/1968 10/9/2016 TRANSPORTED TO ODRC
BROWN, EDWARD ANTWAN 4/16/1985 3/22/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
BROWN, TOMMY LEE 7/20/1972 3/26/2017 NO CHARGES FILED
DIAS, HELEN ELIZABETH 6/18/1983 3/27/2017 BONDED OUT
DUCKWORTH, SANDRA ELAINE 7/29/1957 3/26/2017 BONDED OUT
FRANKLIN, KEITH 7/24/1992 1/12/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
GADSON, JAREL MADU 4/26/1995 3/16/2017 TRANSPORTED TO ODRC
HAYES, CRYSTAL L 2/5/1981 3/23/2017 COURT ORDERED RELEASE
HUTCHINS, BARRY MARQUIS DASHAUN 8/22/1987 2/16/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
IVY, CALVIN SHAY 2/2/1969 2/10/2017 TIME SERVED
JARRELL, JENNIFER L 5/19/1980 3/15/2017 BONDED OUT
JENKINS, MARQUISE DION 5/2/1987 3/27/2017 BONDED OUT
KALASKY, JAMES F 5/23/1949 3/23/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
LALLI, SHEILA RAE 9/14/1963 3/8/2017 TIME SERVED
LEE, JESSICA KAREN 1/29/1990 12/25/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
MACALUSO, SHEILA MARIE 6/5/1966 2/10/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
MALDONADO, HUBERT 8/30/1976 2/27/2017 TIME SERVED
MEANS, RODERICK D 2/13/1983 8/24/2016 TRANSPORTED TO ODRC
MILLER, EDWARD A JR 3/27/1987 12/26/2016 TRANSPORTED TO ODRC
ROBERTS, JOSHUA E 11/27/1996 3/24/2017 OWN RECOGNIZANCE
ROSE, MARK ERIC 8/1/1973 1/27/2017 TIME SERVED
SHANNON, SONYA LATRICE 11/1/1979 12/28/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
SHIELDS, NORMAN ISAC 8/11/1970 3/16/2017 TRANSPORTED TO ODRC
SOCAK, ROBERT J 2/4/1968 3/27/2017 BONDED OUT
UPOLE, HEATHER JO 5/13/1984 3/26/2017 COURT ORDERED RELEASE
VIARS, ELAINA M 3/5/1993 3/26/2017 COURT ORDERED RELEASE
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