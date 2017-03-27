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Lockup List Monday – Mahoning County jail bookings, releases



Published: Mon, March 27, 2017 @ 12:19 p.m.

BOOKED

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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

AULET, NICHOLAS 12/29/1988 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Theft

BATES, EDDIE L 7/26/1958 OSP Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs

DESIMONE, KALI J 3/7/1996 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)

DUCKWORTH, SANDRA ELAINE 7/29/1957 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

GREEN, RYNE MATTHEW 10/2/1984 BOARDMAN POLICE DEPT. Illegal Use or Possession of Drug Paraphernalia

JOHNSON, STEPHANIE J 6/10/1985 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft

JOHNSON, VERNON WALLACE JR 2/28/1994 OSP Arrest Of Probationer

LAMBERT, DEMETRIUS E 7/4/1987 CAMPBELL POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)

MCGARVEY, KEITH ALLEN 1/2/1967 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE FRA Suspension

ORTIZ, RAYVENN DANATE, NAUTICA KATA 5/29/1996 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Falsification

SOCAK, ROBERT J 2/4/1968 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Violate Protection Order or Consent Agreement

UPOLE, HEATHER JO 5/13/1984 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Fugitive From Justice

VIARS, ELAINA M 3/5/1993 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)

WHITEHAIR, CRAIG 10/11/1981 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Aggravated Menacing

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

AIOSA, RONALD EDWARD 7/1/1967 3/15/2017 TRANSPORTED TO ODRC

BARKSDALE, HAROLD D 9/30/1978 3/16/2017 TRANSPORTED TO ODRC

BLAZO, STEVE E 1/14/1964 3/27/2017 BONDED OUT

BRANDT, JOHN DOUGLAS 9/22/1968 10/9/2016 TRANSPORTED TO ODRC

BROWN, TOMMY LEE 7/20/1972 3/26/2017 NO CHARGES FILED

CAROTHERS, BRUCE ALLAN 10/3/1951 1/31/2017 TIME SERVED

DUFFY, JACQUELINE T 6/2/1982 3/24/2017 TIME SERVED

GADSON, JAREL MADU 4/26/1995 3/16/2017 TRANSPORTED TO ODRC

IVY, CALVIN SHAY 2/2/1969 2/10/2017 TIME SERVED

KALASKY, JAMES F 5/23/1949 3/23/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

LEE, JESSICA KAREN 1/29/1990 12/25/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

MACALUSO, SHEILA MARIE 6/5/1966 2/10/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

MAYER, ROBERT MARCIANO 1/27/1994 2/26/2017 TIME SERVED

MEANS, RODERICK D 2/13/1983 8/24/2016 TRANSPORTED TO ODRC

MILLER, EDWARD A JR 3/27/1987 12/26/2016 TRANSPORTED TO ODRC

ROSE, MARK ERIC 8/1/1973 1/27/2017 TIME SERVED

SHIELDS, NORMAN ISAC 8/11/1970 3/16/2017 TRANSPORTED TO ODRC

THOMAS, TIERRIA LESLIE 4/26/1992 3/26/2017 BONDED OUT

VANFOSSAN, TAMMY JEAN 7/30/1983 3/26/2017 RELEASED

WEAVER, JAQUAN M 5/23/1990 3/26/2017 BONDED OUT

WILSON, BARBARA ANN 10/31/1986 3/26/2017 CR4 SUMMONS

YOUNG, HEATHER MARIE 7/13/1980 3/26/2017 BONDED OUT

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