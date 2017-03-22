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Lockup List Wednesday – Mahoning County jail bookings, releases



Published: Wed, March 22, 2017 @ 12:08 p.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

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BARWICK, WILLIAM BRUCE 7/11/1952 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Arrest Of Probationer

BELL, RAYMOND GLENN 4/12/1959 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence

BROWN, EDWARD ANTWAN 4/16/1985 ADULT PAROLE AUTH. Parole Violation

CZAP, JOSEPH 5/25/1956 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Arrest Of Probationer

DAVIDUK, GOLORIA RUTH 8/11/1978 BOARDMAN POLICE DEPT. Burglary

ENGLISH, TREAVOR ANTHONY 8/12/1995 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Speed/Assured Clear Distance Ahead

GAINARD, VICTORIA M 8/26/1988 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possessing Criminal Tools

GRABAN, BRUCE JAMES 8/9/1984 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft

HARDING, ARNOLD DEAN 7/10/1957 BOARDMAN POLICE DEPT. Theft

HERNS, FRANKLIN C 3/5/1993 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Making False Alarms

JOHNSTON, TODD EVERETT 10/3/1960 BOARDMAN POLICE DEPT. Domestic Violence

JONES, GREGORY SR 7/4/1961 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Arrest Of Probationer

MCCULLEY, ROBERT SCOTT 8/12/1963 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

OTT, MARK K 7/13/1990 BOARDMAN POLICE DEPT. Possession of Drugs

QUIGLEY, JESSICA NICOLE 10/25/1986 BOARDMAN POLICE DEPT. Illegal Use or Possession of Drug Paraphernalia

ROCHFORD, MICHAEL THOMAS 2/20/1986 BOARDMAN POLICE DEPT. Burglary

SMITH, DEANDRE C 10/13/1993 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Aggravated Robbery

SULLIVAN, WILLIAM LATEEF 12/30/1989 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Aggravated Robbery

THOMPSON, JESSICA LYNN 4/26/1988 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Theft

WARREN-HEROD, KIWAN ROOSEVELT 7/22/1996 CAMPBELL POLICE DEPT. Arrest Of Probationer

WEBER, KYLE JUSTIN 9/19/1988 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Fugitive From Justice

WHITE, KEYLON T 11/9/1993 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Carrying Concealed Weapons

WRIGHT, ORTLEY J 11/19/1968 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs/Drug Abuse

YERTZELL, BRIAN MICHAEL 3/19/1991 CANFIELD POLICE DEPT. Criminal Trespass

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

ANDERSON, ANNETTE 8/10/1989 3/18/2017 BONDED OUT

BOLASH, AARON EUGENE 9/27/1982 3/2/2017 BONDED OUT

CHATMAN, TAMARA M 10/12/1993 3/19/2017 COURT ORDERED RELEASE

CHEIRS, TONY C 12/10/1962 3/21/2017 OWN RECOGNIZANCE

COOPER, CURTIS BERNARD JR 5/27/1996 3/21/2017 BONDED OUT

CRAWFORD, MICHELLE A 4/13/1971 3/18/2017 TIME SERVED

CULLER, RANDALL CLAY JR 8/17/1979 2/16/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

FUNK, CIARAH SHAUNTE 11/24/1986 3/6/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

HAKALA, JOSEPH HARLEY 12/17/1993 2/12/2017 COURT ORDERED RELEASE

HART, SHANE RUSSELL 12/7/1992 3/17/2017 COURT ORDERED RELEASE

HORNE, MAXWELL WALTER 4/2/1992 3/19/2017 TIME SERVED

JOHNSON, AARON 3/28/1977 3/18/2017 BONDED OUT

JUSINO, CARLOS SERGIO 4/3/1989 3/22/2017 BONDED OUT

KERYAN, LAUREN E 11/11/1987 3/21/2017 BONDED OUT

LODGE, MINDY S 6/6/1975 3/18/2017 COURT ORDERED RELEASE

MCKEE, NATALIE 6/25/1979 3/17/2017 COURT ORDERED RELEASE

MULDROW, TONYA TENNELLE 3/20/1977 3/17/2017 BONDED OUT

OUELLETTE, DAMIAN STORM 11/8/1992 3/16/2017 BONDED OUT

PARKER, ANTUAN MARCEL 6/14/1978 3/16/2017 COURT ORDERED RELEASE

PARKER, DANIEL ROBERT 8/2/1986 3/18/2017 BONDED OUT

RICHARD, AUBREYONA DENEE 1/15/1994 3/3/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

ROBINSON, TAQWILLA JANA 10/25/1984 3/19/2017 BONDED OUT

ROWAN, CARRIE E 4/13/1971 3/20/2017 BONDED OUT

SHAW, KEYOSHIA 1/15/1994 3/19/2017 BONDED OUT

STOLL, JESSE JAMES 2/1/1997 3/19/2017 COURT ORDERED RELEASE

TEAGUE, MARCUS E 1/8/1989 3/14/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

TONDO, WILLIAM ANTHONY 5/26/1992 3/22/2017 OWN RECOGNIZANCE

WALKER, TERENCE JAMES JR 3/4/1992 3/22/2017 CR4 SUMMONS

WILLIAMS, SHAUNTE LYNETTE 10/24/1976 3/18/2017 BONDED OUT

ZEIGLER, DANIEL JOSEPH 2/8/1963 12/28/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

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