BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
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BROWN II, RAY EDWARD 7/18/1980 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence
BROWN, TAMARA LYNN 1/25/1969 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Open Container Liquor
CHATMAN, TAMARA M 10/12/1993 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Operating a Motor Vehicle Without a Valid License
COLE, MICHAEL J 5/31/1995 BOARDMAN POLICE DEPT. Vandalism - business property $500 Or More In Value
HORNE, MAXWELL WALTER 4/2/1992 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Having Physical Control of Vehicle While Under The Influence
LETSON, BRUCE LEE 12/22/1990 POLAND TWP. POLICE Assault
RANOWIECKI, RALPH THOMAS 7/15/1968 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence
ROBINSON, TAQWILLA JANA 10/25/1984 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
SHAW, KEYOSHIA 1/15/1994 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Having Weapons While Under Disability
STAPLES, TONY FIDAL 4/20/1961 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Felonious Assault
STOLL, JESSE JAMES 2/1/1997 CAMPBELL POLICE DEPT. Trafficking in Drugs
TRIMBLE, NICHOLE D 6/7/1969 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft
WOOD, DEVAUGHN LAWRENCE 5/29/1990 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)
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RELEASED
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NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
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ADAMS, JAMES THOMAS 7/12/1977 1/18/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
BURGESS, LARRY T 12/17/1988 10/21/2016 TRANSPORTED TO ODRC
BURNETT, JORDAN AVERY 3/20/1992 3/9/2017 BONDED OUT
CASWELL, TERRA COLLEEN 11/10/1973 3/9/2017 TIME SERVED
CLEVELAND, TERRANCE JERMAINE 2/27/1983 12/21/2016 TRANSPORTED TO ODRC
DIXON, MILTON D 11/14/1971 3/10/2017 TIME SERVED
FIELDS, KAYVON ERIC JERMAINE 11/16/1993 3/2/2017 TRANSPORTED TO ODRC
GLENN, JERRY 3/16/1987 3/8/2017 TRANSPORTED TO ODRC
GOAD, RALPH M 4/25/1984 5/26/2016 TRANSPORTED TO ODRC
GREEN, RONALD 6/14/1996 1/6/2017 TRANSPORTED TO ODRC
GUSTAFSON, LEE WILLIAM 8/26/1981 12/23/2016 TIME SERVED
HARMON, CODY WAYNE 9/1/1988 1/9/2017 TRANSPORTED TO ODRC
HOLLINGSWORTH, BRIAN LEE 1/12/1966 3/16/2017 TIME SERVED
HOLLOWAY, JERMAILL DEVONE 9/14/1992 11/4/2016 TRANSPORTED TO ODRC
LYON, CULLEN 12/16/1998 3/19/2017 OWN RECOGNIZANCE
MOORE, DARREN 5/24/1965 3/19/2017 OWN RECOGNIZANCE
MOORE, MAURICE L 8/11/1973 12/14/2016 TRANSPORTED TO ODRC
RUTLEDGE, TYSHAWN MARQUISE 8/27/1998 3/19/2017 OWN RECOGNIZANCE
SEWELL, CHARLES VALENTINO 2/18/1960 2/28/2017 TRANSPORTED TO ODRC
SMITH, AMANDA P 5/17/1986 2/7/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
TORRES, HARRY ANIBAL 8/26/1972 3/1/2017 TIME SERVED
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