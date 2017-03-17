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Lockup List Friday – Mahoning County jail bookings, releases



Published: Fri, March 17, 2017 @ 12:15 p.m.

BOOKED

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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

BARKSDALE, HAROLD D 9/30/1978 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Trafficking in Drugs

BELLSTROM, SCOTT 4/22/1963 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer

BETTS, ROBIN 3/26/1964 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence

BROWN, MARCUS ANTHONY JR 4/4/1993 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

CARTER, TIJUAN DOMINIQUE 12/1/1994 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Arrest Of Probationer

DUNCAN, JUCHARD 12/8/1990 OSP Possession of Drugs

FLAHERTY, BRIANNE MARIE 12/11/1994 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft

FULLER, ANTHONY F 12/31/1984 POLAND TWP. POLICE Domestic Violence

GADSON, JAREL MADU 4/26/1995 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Aggravated Robbery

HART, SHANE RUSSELL 12/7/1992 BEAVER POLICE DEPT Illegal Use or Possession of Drug Paraphernalia

HASLEY, SHAWTA TROY 12/15/1995 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

HASSEN, ABDLIEZL JR 5/12/1994 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Burglary

HOLLINGSWORTH, BRIAN LEE 1/12/1966 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE OVI Prior Refusal w/i 20 years

HUSTON, GEORGE JOSEPH 12/8/1996 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Violate Protection Order or Consent Agreement

JENKINS, DEANA LAROSE 8/3/1986 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possessing Criminal Tools

KINGSLEY, NICOLE M 8/28/1994 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Resisting Arrest

NEAL, TIYONNA NIKOL 1/13/1996 BEAVER POLICE DEPT FRA Suspension

OLIVER, DAVID M 10/4/1974 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving Under Suspension (Includes Points Suspension) OUELLETTE, DAMIAN STORM 11/8/1992 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)

OWENS, TAMIKA JOE 5/4/1975 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving Under Suspension Revocation Or Restriction

PARKER, ANTUAN MARCEL 6/14/1978 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)

PATTERSON, ELLIS L 9/29/1974 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Theft

RANDALL, CRAIG D 3/3/1976 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Menacing By Stalking

ROLLINS JR., SHAWN M 1/1/1982 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Domestic Violence

SHIELDS, NORMAN ISAC 8/11/1970 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs

TABATABAI, ROYA 9/30/1984 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE FEDERAL OFFENSE (OTHER)

TAYLOR, CHRISTOPHER BRANDON DION 11/4/1994 BOARDMAN POLICE DEPT. Domestic Violence

ZIEMIANSKI, ROBERT P 3/30/1960 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence

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RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

ARD, JACQUELINE ELIZABETH 3/25/1972 3/17/2017 COURT ORDERED RELEASE

BUTLER, BRYANT R 12/12/1984 11/17/2016 TIME SERVED

BUTLER, DEMACHEL 7/31/1998 2/28/2017 BONDED OUT

EASTERLING, RONALD LEE 10/11/1994 3/13/2017 BONDED OUT

FINK, EDWARD CONRAD 7/27/1986 1/22/2017 RELEASED

GERLACH, AMANDA 11/19/1984 3/15/2017 COURT ORDERED RELEASE

GREATHOUSE, KENNETH A. 2/15/1992 3/14/2017 TIME SERVED

GREEN, DELORD MASTER 11/5/1992 2/16/2017 TIME SERVED

GROVE, BRANDON ORLANDO 5/13/1986 3/15/2017 TIME SERVED

LEWIS, SHAWNA M 11/23/1985 3/15/2017 BONDED OUT

MITCHELL, ANTHONY CHARLES 9/12/1991 1/23/2017 COURT ORDERED RELEASE

MOODY, DWAYNE A JR 9/6/1990 1/4/2017 COURT ORDERED RELEASE

MOODY, JABRIEL AMAAD KHIRI 3/21/1998 3/8/2017 COURT ORDERED RELEASE

PAKALNIS, KYLE A 10/24/1992 12/16/2016 TIME SERVED

SOKOLOW, MICHAEL A 11/29/1990 3/13/2017 TIME SERVED

TURNER, RODNEY 3/6/1965 3/14/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

WILLIS, WARREN D JR 10/5/1956 3/15/2017 BONDED OUT

YARTZ, JAIME A 5/27/1976 3/8/2017 COURT ORDERED RELEASE

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