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Lockup List Tuesday – Mahoning County jail bookings, releases



Published: Tue, March 14, 2017 @ 12:00 p.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

CARTER, SHELTON MONROE 12/2/1981 GOSHEN POLICE DEPT. Falsification

COMO, LYNN ELLEN 9/1/1975 HUMILITY OF MARY HEALTH PARTNERS PD Parole Violation

DOUGLAS SR., CRAIG ALLAN 11/12/1963 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE OVI Impaired

EASTERLING, RONALD LEE 10/11/1994 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Assault

GARVER, TENA 5/28/1969 BOARDMAN POLICE DEPT. Felonious Assault

JONES, MARIAN L 6/3/1983 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Drug Paraphernalia

MARTIN, TAMIKA T 10/5/1982 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Failure to Comply with Order or Signal of P.O.

MCDADE, MATTHEW 2/28/1997 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft

RAYFORD, RICHARD ALLEN 10/6/1984 CAMPBELL POLICE DEPT. Probation Violation

SANOR, BRANDON K 11/25/1985 SEBRING POLICE DEPT. Domestic Violence

SHURBERT, ASHLEY E 8/5/1986 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Sex Offender Failure To Provide Change Of Address Or Registration Of Address

SOKOLOW, MICHAEL A 11/29/1990 POLAND VILLAGE POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)

WALLENCHECK, MARK 6/12/1970 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Grand Theft Of A Motor Vehicle

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

ALEXANDER, ANTHONY LAMARK 5/3/1993 3/12/2017 COURT ORDERED RELEASE

ANDERSON, CHRISTOPHER L. 10/3/1967 11/21/2008 TIME SERVED

BAILEY, CIARA R 5/19/1994 2/4/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

BARRETT, ROBERT K 7/21/1984 3/3/2017 TRANSPORTED TO ODRC

DAVIS, EDRICK LEE 2/7/1972 3/3/2017 TIME SERVED

DOWD, MELINDA JEAN 9/5/1969 12/13/2016 COURT ORDERED RELEASE

FAUCETTE, KEVIN D 4/23/1987 2/27/2017 BONDED OUT

GRIFFIN, LISA 4/14/1988 3/7/2017 COURT ORDERED RELEASE

HAUCK, THOMAS A 8/13/1975 3/13/2017 COURT ORDERED RELEASE

HODGES, ELIJAH NAMAAN 12/31/1994 1/10/2017 COURT ORDERED RELEASE

HORNBUCKLE, MICHAEL DARREN 9/4/1974 3/11/2017 BONDED OUT

KEMP, JAMES DEAN 12/6/1985 3/5/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

LEWIS, SHAWNA M 11/23/1985 3/11/2017 BONDED OUT

MCCULLOUGH, MICHAEL JAMES 3/16/1991 3/9/2017 OWN RECOGNIZANCE

MCDUFFIE, LATONYA D 3/12/1993 3/13/2017 BONDED OUT

RAVER, BRANDY SUE 1/18/1984 12/20/2016 NO CHARGES FILED

ROCHFORD, MICHAEL T 2/20/1986 11/8/2016 TIME SERVED

SHIPTON, JOSEPH WILLIAM 3/16/1978 3/11/2017 BONDED OUT

SMITH, MARGO M 3/22/1983 3/11/2017 EXTRADITION

SPENCER, DAVID LEE JR 7/16/1986 3/12/2017 COURT ORDERED RELEASE

THORNTON, KENNETH LAMONT 3/8/1994 3/11/2017 NO CHARGES FILED

TORRES, DANIEL 8/5/1988 3/11/2017 NO CHARGES FILED

TREHARN, BRANDON LAMAR 10/23/1987 12/6/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

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