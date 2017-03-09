BOOKED
==
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
==
BAUMGARTNER, JOHN A 9/25/1991 MAHONING VALLEY VIOLENT CRIMES TASK FORCE Burglary
BURNETT, JORDAN AVERY 3/20/1992 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. FRA Suspension
CASWELL, TERRA COLLEEN 11/10/1973 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE OVI Prior Conviction w/i 20 years
CLARK, JOHN R II 7/1/1973 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Telecommunications Harassment
ELASH, STEPHAN ROBERT 11/20/1996 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Trafficking in Drugs
EVANS, RICKY LYNN SR 8/7/1971 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)
FERRY, CHRISTOPHER NICHOLAS 3/31/1993 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Trafficking in Drugs_containing L.S.D.
GAINARD, VICTORIA M 8/26/1988 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possessing Criminal Tools
GLENN, JERRY 3/16/1987 Trafficking in Drugs
GOOD, NATALEE GAIL 2/13/1993 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer
GRABE, KYREE ROMELLO 8/30/1994 OSP Possession of Drugs
GRIER, ROBERT 1/29/1971 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Theft
HABEGER, BREANNE VICTORIA 10/6/1993 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Possessing Drug Abuse Instruments
HUBBERT, JENNIFER NICOLE 3/23/1984 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)
LALLI, SHEILA RAE 9/14/1963 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs
MARTIN, NICHOLAS DONALD 12/19/1970 STRUTHERS POLICE DEPT. Possession of Drugs
MCCULLOUGH, MICHAEL JAMES 3/16/1991 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer
MOODY, JABRIEL AMAAD KHIRI 3/21/1998 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Contempt Of Court
ORR, JUSTIN MICHAEL 9/10/1977 BEAVER POLICE DEPT Domestic Violence
SEFCIK, MARK EDWARD JR 5/12/1987 Telecommunications Harassment
THOMAS, NAUTEAKA DAYSHANAE 6/12/1997 Possessing Criminal Tools
VLASSICH, ASHLYN MARIE 7/18/1986 Theft
WEST, ZACHERIAH LEROY 3/10/1993 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Operating a Motor Vehicle Without a Valid License
YARTZ, JAIME A 5/27/1976 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Arrest Of Probationer
==
RELEASED
==
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
==
ALM, BRANDON 11/19/1997 3/7/2017 BONDED OUT
BRITTON, DAVID A 3/15/1976 3/1/2017 TIME SERVED
BURKE, JOSHUA ALLEN 12/14/1990 3/8/2017 BONDED OUT
BURKS, KELVIN 2/9/1990 2/25/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
CLAY, JAMES 3/25/1983 2/16/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
COLE, CHARLES E JR 1/28/1986 3/8/2017 BONDED OUT
CRANKFIELD, JANIERA M 5/8/1991 3/4/2017 BONDED OUT
CUPAN, MITCHELL JAMES 8/12/1966 2/7/2017 TIME SERVED
GILFORD, ERIC TYRONE 9/16/1991 3/7/2017 BONDED OUT
GORDON, SHERRY L 5/16/1964 3/6/2017 BONDED OUT
HARASYN, PETER S 7/2/1979 2/21/2017 COURT ORDERED RELEASE
HOPKINS, ANTHONY J 8/13/1979 2/6/2017 TIME SERVED
JACKSON, DUANE 7/10/1981 3/9/2017 BONDED OUT
JAMES, EVAN L 10/22/1984 3/6/2017 TIME SERVED
KIMAK, ALICIA MAE 5/1/1989 3/7/2017 BONDED OUT
PEWRITT, GINA 10/25/1986 2/25/2017 BONDED OUT
REYNOLDS, WALTER 1/19/1954 3/2/2017 TIME SERVED
THOMAS, ROBERTA SHERRAINE 1/24/1968 3/7/2017 BONDED OUT
Don't Miss a Story
Sign up for our newsletter to receive daily news directly in your inbox.