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Lockup List Wednesday – Mahoning County jail bookings, releases



Published: Wed, March 8, 2017 @ 12:00 p.m.

BOOKED

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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

BURKE, JOSHUA ALLEN 12/14/1990 CANFIELD POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)

COLE, CHARLES E JR 1/28/1986 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Improperly Handling Firearms in a Motor Vehicle

FLOYD JR., RAYMOND 7/19/1980 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Trafficking in Drugs

GILFORD, ERIC TYRONE 9/16/1991 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

GRABE, KYREE ROMELLO 8/30/1994 OSP Possession of Drugs

GRIFFIN, LISA 4/14/1988 ADULT PAROLE AUTH. Probation Violation

HIGGINS, JEREMY 6/24/1990 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)

LALLI, SHEILA RAE 9/14/1963 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs

LAYSHOCK, MICHAEL J 3/16/1992 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Criminal Trespass

ROBINSON, SAMUEL 10/23/1988 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Nonsupport Of Dependents

SHELTON, CALVIN SIDNEY 3/5/1989 ADULT PAROLE AUTH. Murder

THOMAS, ROBERTA SHERRAINE 1/24/1968 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

WEST, ZACHERIAH LEROY 3/10/1993 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Operating a Motor Vehicle Without a Valid License

WILLIAMS, TIMOTHY MARCELL 9/2/1970 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

ALICKA, DENISA 8/19/1989 2/23/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

ALM, BRANDON 11/19/1997 3/7/2017 BONDED OUT

ATWOOD, DONALD MORRELL 2/14/1968 3/1/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

BLACK, KEIONDRE 7/2/1994 3/7/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

BRITTON, DAVID A 3/15/1976 3/1/2017 TIME SERVED

BURBRIDGE, HOUSTON 1/29/1994 3/7/2017 BONDED OUT

COX, JAMES E 10/5/1988 2/25/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

CUNNINGHAM, PRESTON LAMONT 5/7/1974 3/6/2017 BONDED OUT

DONLEY, JAIME 11/11/1982 3/7/2017 OWN RECOGNIZANCE

ELDER, DANNEIL JEAN 1/16/1989 1/16/2017 OWN RECOGNIZANCE

GARRETT, SARAH J 9/17/1974 2/9/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

GREATHOUSE, DARLA 12/10/1988 3/6/2017 BONDED OUT

HARDY, JAY JUANE L 6/29/1973 3/7/2017 OWN RECOGNIZANCE

HOPKINS, ANTHONY J 8/13/1979 2/6/2017 TIME SERVED

KIMAK, ALICIA MAE 5/1/1989 3/7/2017 BONDED OUT

MCCULLOUGH, MICHAEL JAMES 3/16/1991 3/7/2017 CR4 SUMMONS

MCLANE, ADAM RAY 12/5/1990 12/25/2016 NO CHARGES FILED

MELLOTT, WILLIAM D JR 11/22/1994 3/6/2017 BONDED OUT

NOBLE, BRANDON MARCALOUS 4/15/1994 3/6/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

RIDZON, SHAWN MICHAEL 12/15/1990 3/4/2017 COURT ORDERED RELEASE

ROSENBERG, ROBERT JAMES JR 1/4/1995 2/2/2017 COURT ORDERED RELEASE

SINKFIELD, DARRELL WILLIAM 12/23/1959 3/7/2017 BONDED OUT

SMILEY, ANDREA JANELLE 3/18/1981 2/24/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

TATE, JOI C 8/10/1977 2/23/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

WILLIAMS, JERONE SHYHEIM-CALLOWAY 6/23/1994 3/5/2017 COURT ORDERED RELEASE

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