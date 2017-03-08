BOOKED
==
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
==
BURKE, JOSHUA ALLEN 12/14/1990 CANFIELD POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)
COLE, CHARLES E JR 1/28/1986 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Improperly Handling Firearms in a Motor Vehicle
FLOYD JR., RAYMOND 7/19/1980 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Trafficking in Drugs
GILFORD, ERIC TYRONE 9/16/1991 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
GRABE, KYREE ROMELLO 8/30/1994 OSP Possession of Drugs
GRIFFIN, LISA 4/14/1988 ADULT PAROLE AUTH. Probation Violation
HIGGINS, JEREMY 6/24/1990 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)
LALLI, SHEILA RAE 9/14/1963 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs
LAYSHOCK, MICHAEL J 3/16/1992 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Criminal Trespass
ROBINSON, SAMUEL 10/23/1988 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Nonsupport Of Dependents
SHELTON, CALVIN SIDNEY 3/5/1989 ADULT PAROLE AUTH. Murder
THOMAS, ROBERTA SHERRAINE 1/24/1968 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
WEST, ZACHERIAH LEROY 3/10/1993 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Operating a Motor Vehicle Without a Valid License
WILLIAMS, TIMOTHY MARCELL 9/2/1970 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
==
RELEASED
==
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
==
ALICKA, DENISA 8/19/1989 2/23/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
ALM, BRANDON 11/19/1997 3/7/2017 BONDED OUT
ATWOOD, DONALD MORRELL 2/14/1968 3/1/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
BLACK, KEIONDRE 7/2/1994 3/7/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
BRITTON, DAVID A 3/15/1976 3/1/2017 TIME SERVED
BURBRIDGE, HOUSTON 1/29/1994 3/7/2017 BONDED OUT
COX, JAMES E 10/5/1988 2/25/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
CUNNINGHAM, PRESTON LAMONT 5/7/1974 3/6/2017 BONDED OUT
DONLEY, JAIME 11/11/1982 3/7/2017 OWN RECOGNIZANCE
ELDER, DANNEIL JEAN 1/16/1989 1/16/2017 OWN RECOGNIZANCE
GARRETT, SARAH J 9/17/1974 2/9/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
GREATHOUSE, DARLA 12/10/1988 3/6/2017 BONDED OUT
HARDY, JAY JUANE L 6/29/1973 3/7/2017 OWN RECOGNIZANCE
HOPKINS, ANTHONY J 8/13/1979 2/6/2017 TIME SERVED
KIMAK, ALICIA MAE 5/1/1989 3/7/2017 BONDED OUT
MCCULLOUGH, MICHAEL JAMES 3/16/1991 3/7/2017 CR4 SUMMONS
MCLANE, ADAM RAY 12/5/1990 12/25/2016 NO CHARGES FILED
MELLOTT, WILLIAM D JR 11/22/1994 3/6/2017 BONDED OUT
NOBLE, BRANDON MARCALOUS 4/15/1994 3/6/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
RIDZON, SHAWN MICHAEL 12/15/1990 3/4/2017 COURT ORDERED RELEASE
ROSENBERG, ROBERT JAMES JR 1/4/1995 2/2/2017 COURT ORDERED RELEASE
SINKFIELD, DARRELL WILLIAM 12/23/1959 3/7/2017 BONDED OUT
SMILEY, ANDREA JANELLE 3/18/1981 2/24/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
TATE, JOI C 8/10/1977 2/23/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
WILLIAMS, JERONE SHYHEIM-CALLOWAY 6/23/1994 3/5/2017 COURT ORDERED RELEASE
Don't Miss a Story
Sign up for our newsletter to receive daily news directly in your inbox.