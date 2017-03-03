JOBS
WHEELS
HOMES
CLASSIFIEDS
facebooktwitterRSS
- Advertisement -
- Advertisement -
 

« News Home

Lockup List Friday – Mahoning County jail bookings, releases



Published: Fri, March 3, 2017 @ 12:00 p.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

BENNETT, JEFFERY HOWARD 6/11/1993 SMITH POLICE DEPT. Parole Violation

BOLASH, AARON EUGENE 9/27/1982 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Failure To Control

BOWDEN, SCOTT THOMAS 1/25/1985 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer

BROOKS, DARRIAN M 11/8/1988 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

CROOKSTON, NICHOLAS P 2/4/1988 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs

DAVIS, EDRICK LEE 2/7/1972 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs

DIBACCO, DRAKE R 9/12/1978 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Probation Violation

FIELDS, KAYVON ERIC JERMAINE 11/16/1993 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Having Weapons While Under Disability

FOSTER, SAMANTHA S 9/22/1986 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE FEDERAL OFFENSE (OTHER)

GEIGER, BRIAN LA MAR 11/17/1976 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Probation Violation

GONZALEZ, JOSEPH 6/4/1980 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Failure To Reinstate License

HAGERTY, DAVID M 8/3/1981 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence

HOWARD, LESLIE DWAYNE JR 7/20/1987 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Having Weapons While Under Disability

HOWELL, JAMAR 1/27/1979 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs

JACKSON, DONTEE D 7/26/1989 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Having Weapons While Under Disability

KEGARISE, DOUGLAS E 5/2/1975 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs

REYNOLDS, WALTER 1/19/1954 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft

SHIPLEY, BRITTNEY VALEDA 4/15/1989 ADULT PAROLE AUTH. Probation Violation

TENSLEY, DERRICK AVERY 11/27/1975 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Having Weapons While Under Disability

UNDERWOOD, ALICIA A T 7/9/1994 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Operating a Motor Vehicle Without a Valid License

WHEELER, LAMONT DARNELL 1/14/1975 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Nonsupport Of Dependents

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

ANDERSON, EDWARD C 8/9/1945 2/17/2017 RELEASED

BARWINSKI, ELLIOT 8/21/1976 1/23/2017 COURT ORDERED RELEASE

BASORA, ALEJANDRO GILBERTO 12/15/1976 2/28/2017 TIME SERVED

BATES, JAVEL M 12/7/1976 2/28/2017 TIME SERVED

BEESON, JOHN ANDREW 8/17/1969 10/25/2016 TRANSPORTED TO ODRC

BROWN, JEFFREY LEE JR 6/21/1992 8/29/2016 TRANSPORTED TO ODRC

BROWN, WILLIAM 3/3/1955 9/30/2016 TRANSPORTED TO ODRC

CAMPBELL, DEVAN S 12/16/1993 10/4/2016 RELEASED

DAVIDUK, KENNETH MORGAN III 1/23/1994 1/12/2017 TRANSPORTED TO ODRC

DAVIS, MASON ALAN 10/26/1987 2/22/2017 TRANSPORTED TO ODRC

DUBOIS, DERIC 6/14/1991 12/14/2016 TRANSPORTED TO ODRC

DUNLAP, DONALD III 9/22/1987 2/25/2017 BONDED OUT

ESSAD, JOSHUA 3/8/1985 2/25/2017 RELEASED

GEIGER, BRIAN LA MAR 11/17/1976 3/2/2017 CR4 SUMMONS

JACKSON, SUMMER ELETTE 6/21/1985 2/4/2017 COURT ORDERED RELEASE

MAY, PRESTON JOHN 3/17/1998 2/27/2017 BONDED OUT

MEDEIROS, ASHLEY MARIE 6/1/1989 1/24/2017 RELEASED

MICKEL, EBONY SIERRA 4/28/1990 3/1/2017 COURT ORDERED RELEASE

MILLER, JUSTIN TRAVIS 2/14/1993 2/23/2017 COURT ORDERED RELEASE

MINICK, RYAN R 8/30/1979 3/2/2017 BONDED OUT

MOORE, DAVID JOESPH 9/27/1995 3/2/2017 BONDED OUT

MOSCHELLA, NICOLE ROXANNE 12/13/1982 2/9/2017 TIME SERVED

PERRY, DAJUAN RESHAWN 10/2/1993 12/31/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

RICHARDSON, DAVID G JR 7/29/1987 12/21/2016 TRANSPORTED TO ODRC

ROGENSKI, ALICIA ANN 10/18/1987 2/17/2017 BONDED OUT

SEXTON, BRIAN P 10/25/1954 2/25/2017 TIME SERVED

SMITH, RANA MARIE 7/12/1976 2/16/2017 BONDED OUT

SOLOMAN, JOSEPH 7/17/1990 2/11/2017 BONDED OUT

SPENCER, ALEXANDER DA MON 11/12/1994 11/10/2016 COURT ORDERED RELEASE

VEGA, ANDREW F 1/15/1978 2/15/2017 EXTRADITION

WILLIAMS, CLARENCE JR 2/6/1983 2/9/2017 TRANSPORTED TO ODRC

Other stories of interest

Don't Miss a Story

Sign up for our newsletter to receive daily news directly in your inbox.

News
Opinion
Entertainment
Sports
Services
Classifieds
Records
Discussions
Community
Help
Forms
Neighbors

HomeTerms of UsePrivacy StatementAdvertiseStaff DirectoryHelp
© 2017 Vindy.com. All rights reserved. A service of The Vindicator.
107 Vindicator Square. Youngstown, OH 44503
Phone Main: 330.747.1471 • Interactive Advertising: 330.740.2955 • Classified Advertising: 330.746.6565
Sponsored Links: Vindy Wheels | Vindy Jobs | Vindy Homes