BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
==
BENNETT, JEFFERY HOWARD 6/11/1993 SMITH POLICE DEPT. Parole Violation
BOLASH, AARON EUGENE 9/27/1982 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Failure To Control
BOWDEN, SCOTT THOMAS 1/25/1985 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer
BROOKS, DARRIAN M 11/8/1988 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
CROOKSTON, NICHOLAS P 2/4/1988 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs
DAVIS, EDRICK LEE 2/7/1972 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs
DIBACCO, DRAKE R 9/12/1978 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Probation Violation
FIELDS, KAYVON ERIC JERMAINE 11/16/1993 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Having Weapons While Under Disability
FOSTER, SAMANTHA S 9/22/1986 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE FEDERAL OFFENSE (OTHER)
GEIGER, BRIAN LA MAR 11/17/1976 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Probation Violation
GONZALEZ, JOSEPH 6/4/1980 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Failure To Reinstate License
HAGERTY, DAVID M 8/3/1981 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence
HOWARD, LESLIE DWAYNE JR 7/20/1987 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Having Weapons While Under Disability
HOWELL, JAMAR 1/27/1979 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs
JACKSON, DONTEE D 7/26/1989 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Having Weapons While Under Disability
KEGARISE, DOUGLAS E 5/2/1975 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs
REYNOLDS, WALTER 1/19/1954 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft
SHIPLEY, BRITTNEY VALEDA 4/15/1989 ADULT PAROLE AUTH. Probation Violation
TENSLEY, DERRICK AVERY 11/27/1975 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Having Weapons While Under Disability
UNDERWOOD, ALICIA A T 7/9/1994 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Operating a Motor Vehicle Without a Valid License
WHEELER, LAMONT DARNELL 1/14/1975 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Nonsupport Of Dependents
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RELEASED
==
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
==
ANDERSON, EDWARD C 8/9/1945 2/17/2017 RELEASED
BARWINSKI, ELLIOT 8/21/1976 1/23/2017 COURT ORDERED RELEASE
BASORA, ALEJANDRO GILBERTO 12/15/1976 2/28/2017 TIME SERVED
BATES, JAVEL M 12/7/1976 2/28/2017 TIME SERVED
BEESON, JOHN ANDREW 8/17/1969 10/25/2016 TRANSPORTED TO ODRC
BROWN, JEFFREY LEE JR 6/21/1992 8/29/2016 TRANSPORTED TO ODRC
BROWN, WILLIAM 3/3/1955 9/30/2016 TRANSPORTED TO ODRC
CAMPBELL, DEVAN S 12/16/1993 10/4/2016 RELEASED
DAVIDUK, KENNETH MORGAN III 1/23/1994 1/12/2017 TRANSPORTED TO ODRC
DAVIS, MASON ALAN 10/26/1987 2/22/2017 TRANSPORTED TO ODRC
DUBOIS, DERIC 6/14/1991 12/14/2016 TRANSPORTED TO ODRC
DUNLAP, DONALD III 9/22/1987 2/25/2017 BONDED OUT
ESSAD, JOSHUA 3/8/1985 2/25/2017 RELEASED
GEIGER, BRIAN LA MAR 11/17/1976 3/2/2017 CR4 SUMMONS
JACKSON, SUMMER ELETTE 6/21/1985 2/4/2017 COURT ORDERED RELEASE
MAY, PRESTON JOHN 3/17/1998 2/27/2017 BONDED OUT
MEDEIROS, ASHLEY MARIE 6/1/1989 1/24/2017 RELEASED
MICKEL, EBONY SIERRA 4/28/1990 3/1/2017 COURT ORDERED RELEASE
MILLER, JUSTIN TRAVIS 2/14/1993 2/23/2017 COURT ORDERED RELEASE
MINICK, RYAN R 8/30/1979 3/2/2017 BONDED OUT
MOORE, DAVID JOESPH 9/27/1995 3/2/2017 BONDED OUT
MOSCHELLA, NICOLE ROXANNE 12/13/1982 2/9/2017 TIME SERVED
PERRY, DAJUAN RESHAWN 10/2/1993 12/31/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
RICHARDSON, DAVID G JR 7/29/1987 12/21/2016 TRANSPORTED TO ODRC
ROGENSKI, ALICIA ANN 10/18/1987 2/17/2017 BONDED OUT
SEXTON, BRIAN P 10/25/1954 2/25/2017 TIME SERVED
SMITH, RANA MARIE 7/12/1976 2/16/2017 BONDED OUT
SOLOMAN, JOSEPH 7/17/1990 2/11/2017 BONDED OUT
SPENCER, ALEXANDER DA MON 11/12/1994 11/10/2016 COURT ORDERED RELEASE
VEGA, ANDREW F 1/15/1978 2/15/2017 EXTRADITION
WILLIAMS, CLARENCE JR 2/6/1983 2/9/2017 TRANSPORTED TO ODRC
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