JOBS
WHEELS
HOMES
CLASSIFIEDS
facebooktwitterRSS
- Advertisement -
- Advertisement -
 

« News Home

Lockup List Thursday — Mahoning County jail bookings, releases


Published: Thu, June 29, 2017 @ 12:08 p.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

ARTIS, GABRIEL 12/28/1963 BOARDMAN POLICE DEPT. Contempt Of Court

BLACK, DERRICK 9/21/1961 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)

BOTTE, PAUL 6/11/1978 POLAND TWP. POLICE Trafficking in Drugs

CARABBIA, ORLANDO A JR 5/7/1966 STRUTHERS POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)

CLARETT, ALFRED 10/25/1993 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Obstructing Official Business

COLLAZO, JORGE 3/28/1972 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Felonious Assault

COTTLE, ERNEST K II 12/21/1984 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs/Drug Abuse

DETCHON, TOMMI L 7/2/1982 HUMILITY OF MARY HEALTH PARTNERS PD Possessing Drug Abuse Instruments

FERKO, DARRYL S 7/21/1993 CANFIELD POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)

FOOSE, AUBREY ARMOND 2/8/1995 BOARDMAN POLICE DEPT. Domestic Violence

FRANKLIN, KEITH 7/24/1992 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. FRA Suspension

GRAZIER, ANNETTE 11/9/1988 BOARDMAN POLICE DEPT. Theft

KRIVANEK, MATTHEW 6/14/1991 CANFIELD POLICE DEPT. Attempt - USE FOR ORC ARREST OFFENSE CODE ONLY

LAFAYE, DAVID 7/18/1985 BOARDMAN POLICE DEPT. Possession of Drugs

MCGHEE, ABBIGAIL GRACE LEIGHANN 9/28/1993 NEW MIDDLETOWN POLICE DEPT. Failure to Appear; Issuance of Warrant

MORRIS, SAMANTHA 5/2/1988 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Inducing Panic

OCONNELL, KIMBERLY ANN 6/26/1991 CAMPBELL POLICE DEPT. Possession of Drugs

STANFORD, JAMES JR 12/9/1968 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Vandalism

STOVER, KALEA M 5/6/1997 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Illegal Conveyance of Weapons

SUSAK, JOSEPH MATTHEW 6/5/1975 CAMPBELL POLICE DEPT. Possession of Drugs

WOOLFOLK, STEPHAN RUSSELL 8/6/1987 STRUTHERS POLICE DEPT. Failure to Appear; Issuance of Warrant

WRIGHT, ANDRE CURTIS JR 9/5/1996 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Assault

YOUNG, JERMAINE E 10/17/1992 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probatione

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

AKERS, TIFFANY 8/25/1981 6/27/2017 OWN RECOGNIZANCE

ALEXANDER, VICKY E 2/24/1957 1/30/2017 TIME SERVED

BAILEY, HEATHER D 3/28/1986 1/25/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

CLINKSCALE, BRANDON LAMONT 7/3/1992 6/26/2017 BONDED OUT

COLGROVE, SHERYL E 4/11/1974 6/28/2017 CR4 SUMMONS

COLLA, CASEY E 6/3/1981 6/28/2017 TIME SERVED

FLOYD, TRANIQUA J 1/15/1991 1/13/2014 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

HUFF, DONALD JOSEPH 12/8/1962 6/28/2017 BONDED OUT

JOHNSON, TROCOLA C 7/13/1976 4/12/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

KIMBLE, JOHN 2/18/1970 6/20/2016 COURT ORDERED RELEASE

KORDA, AMANDA 9/29/1981 4/30/2017 TIME SERVED

KUSZEWSKI, KEVIN 9/6/1990 6/27/2017 COURT ORDERED RELEASE

LOWE, CYNTHIA 9/10/1953 6/27/2017 OWN RECOGNIZANCE

MCCUDDEN, MICHAEL JOSEPH 8/31/1956 6/28/2017 BONDED OUT

MOORE, JASMINE M 12/17/1971 6/26/2017 OWN RECOGNIZANCE

MORRIS, NATOIA D 3/21/1983 6/25/2017 COURT ORDERED RELEASE

PERRY, CHRISTOPHER 3/19/1997 6/28/2017 BONDED OUT

PETERSON, ISHMAEL G 7/7/1995 6/29/2017 CR4 SUMMONS

PORTER, KENNETH 5/20/1951 6/27/2017 OWN RECOGNIZANCE

SALTER, KIMBERLY A 7/24/1981 4/1/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

SHELTON, PIERRE J 9/28/1993 2/25/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

SHUBERT, ASHLEY E 8/5/1986 3/13/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

SPONAUGLE, MILFORD R. 9/11/1960 6/12/2017 TIME SERVED

STIVER, CHRISTOPHER ROBERT 9/11/1985 6/23/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

SUTTON, MICHAEL JAMES 11/29/1980 6/29/2017 CR4 SUMMONS

TRAYLOR, DANAISA UNIQUE 7/30/1997 6/13/2017 BONDED OUT

VLASSICH, ASHLYN MARIE 7/18/1986 4/21/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

WILLIAMS, GARELL TARON 8/3/1992 6/27/2017 BONDED OUT

WYLIE, JAMEELAH I 8/26/1993 6/25/2017 BONDED OUT

Other stories of interest

Don't Miss a Story

Sign up for our newsletter to receive daily news directly in your inbox.

News
Opinion
Entertainment
Sports
Services
Classifieds
Records
Discussions
Community
Help
Forms
Neighbors

HomeTerms of UsePrivacy StatementAdvertiseStaff DirectoryHelp
© 2017 Vindy.com. All rights reserved. A service of The Vindicator.
107 Vindicator Square. Youngstown, OH 44503
Phone Main: 330.747.1471 • Interactive Advertising: 330.740.2955 • Classified Advertising: 330.746.6565
Sponsored Links: Vindy Wheels | Vindy Jobs | Vindy Homes