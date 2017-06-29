BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
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ARTIS, GABRIEL 12/28/1963 BOARDMAN POLICE DEPT. Contempt Of Court
BLACK, DERRICK 9/21/1961 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)
BOTTE, PAUL 6/11/1978 POLAND TWP. POLICE Trafficking in Drugs
CARABBIA, ORLANDO A JR 5/7/1966 STRUTHERS POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)
CLARETT, ALFRED 10/25/1993 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Obstructing Official Business
COLLAZO, JORGE 3/28/1972 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Felonious Assault
COTTLE, ERNEST K II 12/21/1984 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs/Drug Abuse
DETCHON, TOMMI L 7/2/1982 HUMILITY OF MARY HEALTH PARTNERS PD Possessing Drug Abuse Instruments
FERKO, DARRYL S 7/21/1993 CANFIELD POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)
FOOSE, AUBREY ARMOND 2/8/1995 BOARDMAN POLICE DEPT. Domestic Violence
FRANKLIN, KEITH 7/24/1992 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. FRA Suspension
GRAZIER, ANNETTE 11/9/1988 BOARDMAN POLICE DEPT. Theft
KRIVANEK, MATTHEW 6/14/1991 CANFIELD POLICE DEPT. Attempt - USE FOR ORC ARREST OFFENSE CODE ONLY
LAFAYE, DAVID 7/18/1985 BOARDMAN POLICE DEPT. Possession of Drugs
MCGHEE, ABBIGAIL GRACE LEIGHANN 9/28/1993 NEW MIDDLETOWN POLICE DEPT. Failure to Appear; Issuance of Warrant
MORRIS, SAMANTHA 5/2/1988 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Inducing Panic
OCONNELL, KIMBERLY ANN 6/26/1991 CAMPBELL POLICE DEPT. Possession of Drugs
STANFORD, JAMES JR 12/9/1968 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Vandalism
STOVER, KALEA M 5/6/1997 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Illegal Conveyance of Weapons
SUSAK, JOSEPH MATTHEW 6/5/1975 CAMPBELL POLICE DEPT. Possession of Drugs
WOOLFOLK, STEPHAN RUSSELL 8/6/1987 STRUTHERS POLICE DEPT. Failure to Appear; Issuance of Warrant
WRIGHT, ANDRE CURTIS JR 9/5/1996 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Assault
YOUNG, JERMAINE E 10/17/1992 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probatione
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RELEASED
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NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
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AKERS, TIFFANY 8/25/1981 6/27/2017 OWN RECOGNIZANCE
ALEXANDER, VICKY E 2/24/1957 1/30/2017 TIME SERVED
BAILEY, HEATHER D 3/28/1986 1/25/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
CLINKSCALE, BRANDON LAMONT 7/3/1992 6/26/2017 BONDED OUT
COLGROVE, SHERYL E 4/11/1974 6/28/2017 CR4 SUMMONS
COLLA, CASEY E 6/3/1981 6/28/2017 TIME SERVED
FLOYD, TRANIQUA J 1/15/1991 1/13/2014 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
HUFF, DONALD JOSEPH 12/8/1962 6/28/2017 BONDED OUT
JOHNSON, TROCOLA C 7/13/1976 4/12/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
KIMBLE, JOHN 2/18/1970 6/20/2016 COURT ORDERED RELEASE
KORDA, AMANDA 9/29/1981 4/30/2017 TIME SERVED
KUSZEWSKI, KEVIN 9/6/1990 6/27/2017 COURT ORDERED RELEASE
LOWE, CYNTHIA 9/10/1953 6/27/2017 OWN RECOGNIZANCE
MCCUDDEN, MICHAEL JOSEPH 8/31/1956 6/28/2017 BONDED OUT
MOORE, JASMINE M 12/17/1971 6/26/2017 OWN RECOGNIZANCE
MORRIS, NATOIA D 3/21/1983 6/25/2017 COURT ORDERED RELEASE
PERRY, CHRISTOPHER 3/19/1997 6/28/2017 BONDED OUT
PETERSON, ISHMAEL G 7/7/1995 6/29/2017 CR4 SUMMONS
PORTER, KENNETH 5/20/1951 6/27/2017 OWN RECOGNIZANCE
SALTER, KIMBERLY A 7/24/1981 4/1/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
SHELTON, PIERRE J 9/28/1993 2/25/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
SHUBERT, ASHLEY E 8/5/1986 3/13/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
SPONAUGLE, MILFORD R. 9/11/1960 6/12/2017 TIME SERVED
STIVER, CHRISTOPHER ROBERT 9/11/1985 6/23/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
SUTTON, MICHAEL JAMES 11/29/1980 6/29/2017 CR4 SUMMONS
TRAYLOR, DANAISA UNIQUE 7/30/1997 6/13/2017 BONDED OUT
VLASSICH, ASHLYN MARIE 7/18/1986 4/21/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
WILLIAMS, GARELL TARON 8/3/1992 6/27/2017 BONDED OUT
WYLIE, JAMEELAH I 8/26/1993 6/25/2017 BONDED OUT
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