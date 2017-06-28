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Lockup List Wednesday — Mahoning County jail bookings, releases


Published: Wed, June 28, 2017 @ 12:23 p.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

AKERS, TIFFANY 8/25/1981 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. FRA Suspension

ANDERSON, MICHAEL ANTHONY 2/18/1995 ADULT PAROLE AUTH. Probation Violation

BAYS, HALEY MICHELE 2/3/1999 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Theft

FERKO, DARRYL S 7/21/1993 CANFIELD POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)

FOOSE, AUBREY ARMOND 2/8/1995 BOARDMAN POLICE DEPT. Domestic Violence

FOUNTAIN, RANCE III 12/20/1956 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. FRA Suspension

HUFF, DONALD JOSEPH 12/8/1962 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. FRA Suspension

KELLY, PORTIA JANISE 11/13/1976 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence

KUSZEWSKI, KEVIN 9/6/1990 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Failure to Appear; Issuance of Warrant

LAFAYE, DAVID 7/18/1985 BOARDMAN POLICE DEPT. Possession of Drugs

LOWE, CYNTHIA 9/10/1953 HUMILITY OF MARY HEALTH PARTNERS PD Assault

NIDA, JOSIE L 12/9/1998 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Theft

PERRY, CHRISTOPHER 3/19/1997 BOARDMAN POLICE DEPT. Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs

PETKOSEK, RONALD II 5/25/1982 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Contempt Of Court

PORTER, KENNETH 5/20/1951 YOUNGSTOWN STATE UNIV. PD. Resisting Arrest

REESE, MARVIN CORNELIUS 5/26/1973 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs/Drug Abuse

SHORTER, JERRELL E 10/9/1996 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Obstructing Official Business

SIMPSON, ERIK 10/3/1997 BOARDMAN POLICE DEPT. Theft

SNYDER, NICHOLAS FERNLEY 8/28/1990 STRUTHERS POLICE DEPT. Domestic Violence

STANFORD, JAMES JR 12/9/1968 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Vandalism

WILLIAMS, GARELL TARON 8/3/1992 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Failure to Appear; Issuance of Warrant

WRIGHT, AARON KEITH 6/23/1987 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. FRA Suspension

WRIGHT, ORTLEY J 11/19/1968 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs/Drug Abuse

WRIGHT, TAKIA NICOLE 3/30/1992 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Felonious Assault

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

ALEXANDER, VICKY E 2/24/1957 1/30/2017 TIME SERVED

ALVAREZ, JUAN CARLOS 4/11/1987 6/24/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

BAILEY, HEATHER D 3/28/1986 1/25/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

BANKHEAD HASLEY, IKEIA DERISE 3/23/1994 6/15/2017 COURT ORDERED RELEASE

BARNES, ADRIANNE 3/6/1988 6/27/2017 COURT ORDERED RELEASE

BRANDT, JOHN DOUGLAS 9/22/1968 6/27/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

COLGROVE, SHERYL E 4/11/1974 6/28/2017 CR4 SUMMONS

DAVIS, ROMERO JULIUS 2/11/1997 4/21/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

DIMENNA, FRANK ORLANDO 9/30/1989 6/23/2017 BONDED OUT

DUNKLE-THACKER, JASON S 1/27/1995 4/21/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

FLOYD, TRANIQUA J 1/15/1991 1/13/2014 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

FRY, GABRIELLE 7/27/1994 4/24/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

GARCIA, ALEJANDRO ALONZO 7/15/1970 2/15/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

GARCIA, JESSICA 10/30/1987 6/23/2017 BONDED OUT

GUERRIERO, MICHAEL A 11/3/1987 6/26/2017 COURT ORDERED RELEASE

HOGAN, STEPHEN EDWARD 10/13/1969 6/27/2017 BONDED OUT

JOHNSTON, TODD EVERETT 10/3/1960 5/21/2017 COURT ORDERED RELEASE

KINNEY, RICHARD 3/21/1967 6/26/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

LEVY, DEANDRE 12/14/1990 6/9/2017 BONDED OUT

MCFARLAND, MICHEAL SHAUN 5/18/1967 5/21/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

MEDVED, STEPHEN P 5/3/1969 6/26/2017 BONDED OUT

MORRIS, NATOIA D 3/21/1983 6/25/2017 COURT ORDERED RELEASE

NELSON, LYNDON MELVILLE JR 3/1/1989 6/19/2017 COURT ORDERED RELEASE

OLENICK, DARRYL V 1/9/1962 6/17/2017 TIME SERVED

PREZGAY, AARON 11/15/1987 6/26/2017 COURT ORDERED RELEASE

RAVER, TINA MARIE 9/30/1985 6/26/2017 BONDED OUT

SALTER, KIMBERLY A 7/24/1981 4/1/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

SHUBERT, ASHLEY E 8/5/1986 3/13/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

STIVER, CHRISTOPHER ROBERT 9/11/1985 6/23/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

TINKER, DEMETRIUS S 9/23/1980 5/29/2017 TIME SERVED

VLASSICH, ASHLYN MARIE 7/18/1986 4/21/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

WEIMER, NORMAN D 4/28/1988 6/27/2017 BONDED OUT

WELLS, MARK 6/5/1985 6/27/2017 BONDED OUT

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