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Greatest Juniors scores from Mill Creek


Published: Wed, June 28, 2017 @ 5:23 p.m.

17-U GIRLS

75 Hannah Keffler FlyingBGolfCourse

77 Gillian erimele FlyingBGolfCourse

80 Madison Horvath BedfordTrails

84 Jenna Jacobson MillCreekGolfCourse

84 Olivia Taylor AvalonatSquawCreek

85 Briney Jonda MillCreekGolfCourse

87 Carmel Cerimele FlyingBGolfCourse

88 Gabrielle Dicesare MillCreekGolfCourse

89 Taylor Ross SalemHillsGolfandCountryClub

90 Emily Jackson MillCreekGolfCourse

95 Emily Marcavish AvalonatSquawCreek

97 Elena Cammack MillCreekGolfCourse

97 Alexandria Patrone MillCreekGolfCourse

102 Carly Ungaro MillCreekGolfCourse

111 Gianna Myers MillCreekGolfCourse

14-U GIRLS

103 McKenzie Gustas TamO’Shanter

17-U BOYS

74 Keegan Butler MillCreekGolfCourse

76 Bobby Jonda MillCreekGolfCourse

77 Dean Austalosh OakTreeCountryClub

78 John Popa FlyingBGolfCourse

78 Joey Vitali KennsingtonGolfClub&Grille

80 Brandon Cioffi HickoryVFWGolfCourse

80 R.J. Pozzuto AvalonatSquawCreek

82 Anthony Clark RiverviewGolfCourse

82 Andrew Murphy HenryStambaughGolfCourse

84 Luke Nord The Lake Club

85 Branson Brownfield TurkanaFarmsGolfCourse

85 Colin Faloon MillCreekGolfCourse

85 Alex Rapp The LakeClub

86 Matthew Kinkela RollingHillsGolfCourse

88 Jimmy Graham AvalonLakesGolfCourse

88 Jacob Snyder The LakeClub

90 Carl Desiato MillCreekGolfCourse

92 Jonathan Hiner YankeeRunGolfCourse

93 Zavier Bokan MahoningCountryClub

96 David Dull III PineLakesGolfCourse

96 Dante Flak MillCreekGolfCourse

96 Seth Flower MillCreekGolfCourse

96 Andy Murphy The LakeClub

97 Pasquale Lorelli MillCreekGolfCourse

98 Bobby Smallwood TippecanoeCountryClub

98 Zach Linert TippecanoeCountryClub

105 Parker Flower MillCreekGolfCourse

111 Kyle Koziel MillCreekGolfCourse

14-U BOYS

86* Caleb Domitrovich MahoningCountryClub

86 Michael Porter MahoningCountryClub

93 Nathan Cene DuckCreekGolfCourse

95 Dominic Kapics DuckCreekGolfCourse

96 Benjamin Martin KennsingtonGolf

100 Ryan Sam LakeClub

107 Gavin Pahanish BeaverCreekMeadows

118 Patrick Howlett Jr., The LakeClub

  • Wins in playoff


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