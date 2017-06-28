17-U GIRLS
75 Hannah Keffler FlyingBGolfCourse
77 Gillian erimele FlyingBGolfCourse
80 Madison Horvath BedfordTrails
84 Jenna Jacobson MillCreekGolfCourse
84 Olivia Taylor AvalonatSquawCreek
85 Briney Jonda MillCreekGolfCourse
87 Carmel Cerimele FlyingBGolfCourse
88 Gabrielle Dicesare MillCreekGolfCourse
89 Taylor Ross SalemHillsGolfandCountryClub
90 Emily Jackson MillCreekGolfCourse
95 Emily Marcavish AvalonatSquawCreek
97 Elena Cammack MillCreekGolfCourse
97 Alexandria Patrone MillCreekGolfCourse
102 Carly Ungaro MillCreekGolfCourse
111 Gianna Myers MillCreekGolfCourse
14-U GIRLS
103 McKenzie Gustas TamO’Shanter
17-U BOYS
74 Keegan Butler MillCreekGolfCourse
76 Bobby Jonda MillCreekGolfCourse
77 Dean Austalosh OakTreeCountryClub
78 John Popa FlyingBGolfCourse
78 Joey Vitali KennsingtonGolfClub&Grille
80 Brandon Cioffi HickoryVFWGolfCourse
80 R.J. Pozzuto AvalonatSquawCreek
82 Anthony Clark RiverviewGolfCourse
82 Andrew Murphy HenryStambaughGolfCourse
84 Luke Nord The Lake Club
85 Branson Brownfield TurkanaFarmsGolfCourse
85 Colin Faloon MillCreekGolfCourse
85 Alex Rapp The LakeClub
86 Matthew Kinkela RollingHillsGolfCourse
88 Jimmy Graham AvalonLakesGolfCourse
88 Jacob Snyder The LakeClub
90 Carl Desiato MillCreekGolfCourse
92 Jonathan Hiner YankeeRunGolfCourse
93 Zavier Bokan MahoningCountryClub
96 David Dull III PineLakesGolfCourse
96 Dante Flak MillCreekGolfCourse
96 Seth Flower MillCreekGolfCourse
96 Andy Murphy The LakeClub
97 Pasquale Lorelli MillCreekGolfCourse
98 Bobby Smallwood TippecanoeCountryClub
98 Zach Linert TippecanoeCountryClub
105 Parker Flower MillCreekGolfCourse
111 Kyle Koziel MillCreekGolfCourse
14-U BOYS
86* Caleb Domitrovich MahoningCountryClub
86 Michael Porter MahoningCountryClub
93 Nathan Cene DuckCreekGolfCourse
95 Dominic Kapics DuckCreekGolfCourse
96 Benjamin Martin KennsingtonGolf
100 Ryan Sam LakeClub
107 Gavin Pahanish BeaverCreekMeadows
118 Patrick Howlett Jr., The LakeClub
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