BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
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AKERS, TIFFANY 8/25/1981 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. FRA Suspension
BAKER, FLOYD 9/8/1967 OTHER Trafficking in Drugs
BOLEN, ANDREW SCOTT 12/25/1967 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs
BRANDT, JOHN DOUGLAS 9/22/1968 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Domestic Violence
BUTTERFIELD, TRAVIS L 11/17/1985 STRUTHERS POLICE DEPT. Burglary
CLINKSCALE, BRANDON LAMONT 7/3/1992 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)
DAVANZO, BRANDON SR 7/25/1996 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Probation Violation
FOUNTAIN, RANCE III 12/20/1956 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. FRA Suspension
GUERRIERO, MICHAEL A 11/3/1987 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Violate Protection Order or Consent Agreement
KELLY, PORTIA JANISE 11/13/1976 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence
KUSZEWSKI, KEVIN 9/6/1990 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Failure to Appear; Issuance of Warrant
MADISON, ALFONDA RAY JR 8/25/1986 ADULT PAROLE AUTH. Parole Violation
MEDVED, STEPHEN P 5/3/1969 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Theft
MOORE, JASMINE M 12/17/1971 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Arrest Of Probationer
PORTER, KENNETH 5/20/1951 YOUNGSTOWN STATE UNIV. PD. Resisting Arrest
PREZGAY, AARON 11/15/1987 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE License Forfeiture
RAVER, TINA MARIE 9/30/1985 STRUTHERS POLICE DEPT. Burglary
SCOTT, SELINA 5/4/1963 CLEVELAND US MARSHALS SERVICE FEDERAL OFFENSE (OTHER)
SNIPES, KIRK D 3/7/1989 BOARDMAN POLICE DEPT. Intimidation
SPENCER, ALEXANDER DA MON 11/12/1994 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer
TAYLOR, JESSICA IMAGENE 6/30/1982 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Probation Violation
WRIGHT, AARON KEITH 6/23/1987 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Obstructing Official Business
WRIGHT, ORTLEY J 11/19/1968 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs/Drug Abuse
WRIGHT, TAKIA NICOLE 3/30/1992 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Felonious Assault
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RELEASED
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NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
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ANDERSON, CRYSTAL 11/18/1987 6/26/2017 CR4 SUMMONS
ANDERSON, JAY R JR 9/8/1951 6/25/2017 NO CHARGES FILED
BELL JR, RONALD E 7/5/1970 6/26/2017 BONDED OUT
BODNAR, ANTHONY JOSEPH 4/18/1986 6/23/2017 NO CHARGES FILED
BOWES, DAVID EDWARD 10/21/1986 6/25/2017 COURT ORDERED RELEASE
CURBELO MORALES, LIZBETH 12/29/1985 6/23/2017 TIME SERVED
DEVELLIN, KRISTINA 12/31/1985 6/23/2017 NO CHARGES FILED
EASTERLING, REAN L 4/24/1992 6/24/2017 NO CHARGES FILED
EILAND, ANDRE L 1/4/1984 6/25/2017 NO CHARGES FILED
FRY, GABRIELLE 7/27/1994 4/24/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
GARCIA, ALEJANDRO ALONZO 7/15/1970 2/15/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
GORDON, TAWAUN LAMAR EVAN 8/22/1995 6/20/2017 COURT ORDERED RELEASE
GREEN, ERICA RACHEL 1/9/1979 6/3/2017 COURT ORDERED RELEASE
HALL, ANNALYSE 4/18/1991 6/26/2017 RELEASED
HALL, BILLY 11/10/1970 6/23/2017 TIME SERVED
JOHNSON, ROBERT 5/20/1989 4/18/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
KINNEY, RICHARD 3/21/1967 6/26/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
LIGGENS, BYRON J 6/27/1984 5/21/2017 NO CHARGES FILED
MASON, JESSICA 5/23/1993 6/26/2017 COURT ORDERED RELEASE
MCFARLAND, MICHEAL SHAUN 5/18/1967 5/21/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
MILLS, JENNIFER L 2/1/1983 6/24/2017 BONDED OUT
MOFFO, CHRISTOPHER J. 12/21/1960 6/26/2017 BONDED OUT
MOODY, MICHAEL W 6/23/1963 6/26/2017 BONDED OUT
OLENICK, DARRYL V 1/9/1962 6/17/2017 TIME SERVED
ROJAS-PENA, ROGELIO 2/8/1988 12/15/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
SHANK, KALI MICHELLE 5/2/1988 6/25/2017 COURT ORDERED RELEASE
TINKER, DEMETRIUS S 9/23/1980 5/29/2017 TIME SERVED
VILLANUEVA, TERON M 3/21/1993 6/21/2017 COURT ORDERED RELEASE
WHEAT, BRANDON 10/3/1989 6/26/2017 CR4 SUMMONS
WILKERSON, TERESA 5/18/1967 6/24/2017 NO CHARGES FILED
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