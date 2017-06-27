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Lockup List Tuesday — Mahoning County jail bookings, releases


Published: Tue, June 27, 2017 @ 12:15 p.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

AKERS, TIFFANY 8/25/1981 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. FRA Suspension

BAKER, FLOYD 9/8/1967 OTHER Trafficking in Drugs

BOLEN, ANDREW SCOTT 12/25/1967 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs

BRANDT, JOHN DOUGLAS 9/22/1968 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Domestic Violence

BUTTERFIELD, TRAVIS L 11/17/1985 STRUTHERS POLICE DEPT. Burglary

CLINKSCALE, BRANDON LAMONT 7/3/1992 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)

DAVANZO, BRANDON SR 7/25/1996 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Probation Violation

FOUNTAIN, RANCE III 12/20/1956 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. FRA Suspension

GUERRIERO, MICHAEL A 11/3/1987 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Violate Protection Order or Consent Agreement

KELLY, PORTIA JANISE 11/13/1976 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence

KUSZEWSKI, KEVIN 9/6/1990 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Failure to Appear; Issuance of Warrant

MADISON, ALFONDA RAY JR 8/25/1986 ADULT PAROLE AUTH. Parole Violation

MEDVED, STEPHEN P 5/3/1969 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Theft

MOORE, JASMINE M 12/17/1971 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Arrest Of Probationer

PORTER, KENNETH 5/20/1951 YOUNGSTOWN STATE UNIV. PD. Resisting Arrest

PREZGAY, AARON 11/15/1987 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE License Forfeiture

RAVER, TINA MARIE 9/30/1985 STRUTHERS POLICE DEPT. Burglary

SCOTT, SELINA 5/4/1963 CLEVELAND US MARSHALS SERVICE FEDERAL OFFENSE (OTHER)

SNIPES, KIRK D 3/7/1989 BOARDMAN POLICE DEPT. Intimidation

SPENCER, ALEXANDER DA MON 11/12/1994 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer

TAYLOR, JESSICA IMAGENE 6/30/1982 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Probation Violation

WRIGHT, AARON KEITH 6/23/1987 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Obstructing Official Business

WRIGHT, ORTLEY J 11/19/1968 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs/Drug Abuse

WRIGHT, TAKIA NICOLE 3/30/1992 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Felonious Assault

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RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

ANDERSON, CRYSTAL 11/18/1987 6/26/2017 CR4 SUMMONS

ANDERSON, JAY R JR 9/8/1951 6/25/2017 NO CHARGES FILED

BELL JR, RONALD E 7/5/1970 6/26/2017 BONDED OUT

BODNAR, ANTHONY JOSEPH 4/18/1986 6/23/2017 NO CHARGES FILED

BOWES, DAVID EDWARD 10/21/1986 6/25/2017 COURT ORDERED RELEASE

CURBELO MORALES, LIZBETH 12/29/1985 6/23/2017 TIME SERVED

DEVELLIN, KRISTINA 12/31/1985 6/23/2017 NO CHARGES FILED

EASTERLING, REAN L 4/24/1992 6/24/2017 NO CHARGES FILED

EILAND, ANDRE L 1/4/1984 6/25/2017 NO CHARGES FILED

FRY, GABRIELLE 7/27/1994 4/24/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

GARCIA, ALEJANDRO ALONZO 7/15/1970 2/15/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

GORDON, TAWAUN LAMAR EVAN 8/22/1995 6/20/2017 COURT ORDERED RELEASE

GREEN, ERICA RACHEL 1/9/1979 6/3/2017 COURT ORDERED RELEASE

HALL, ANNALYSE 4/18/1991 6/26/2017 RELEASED

HALL, BILLY 11/10/1970 6/23/2017 TIME SERVED

JOHNSON, ROBERT 5/20/1989 4/18/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

KINNEY, RICHARD 3/21/1967 6/26/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

LIGGENS, BYRON J 6/27/1984 5/21/2017 NO CHARGES FILED

MASON, JESSICA 5/23/1993 6/26/2017 COURT ORDERED RELEASE

MCFARLAND, MICHEAL SHAUN 5/18/1967 5/21/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

MILLS, JENNIFER L 2/1/1983 6/24/2017 BONDED OUT

MOFFO, CHRISTOPHER J. 12/21/1960 6/26/2017 BONDED OUT

MOODY, MICHAEL W 6/23/1963 6/26/2017 BONDED OUT

OLENICK, DARRYL V 1/9/1962 6/17/2017 TIME SERVED

ROJAS-PENA, ROGELIO 2/8/1988 12/15/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

SHANK, KALI MICHELLE 5/2/1988 6/25/2017 COURT ORDERED RELEASE

TINKER, DEMETRIUS S 9/23/1980 5/29/2017 TIME SERVED

VILLANUEVA, TERON M 3/21/1993 6/21/2017 COURT ORDERED RELEASE

WHEAT, BRANDON 10/3/1989 6/26/2017 CR4 SUMMONS

WILKERSON, TERESA 5/18/1967 6/24/2017 NO CHARGES FILED

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