JOBS
WHEELS
HOMES
CLASSIFIEDS
facebooktwitterRSS
- Advertisement -
- Advertisement -
 

« News Home

Lockup List Monday — Mahoning County jail bookings, releases


Published: Mon, June 26, 2017 @ 12:31 p.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

BELL JR, RONALD E 7/5/1970 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Failure To Reinstate License

BOWES, DAVID EDWARD 10/21/1986 STRUTHERS POLICE DEPT. Domestic Violence

BUTTERFIELD, TRAVIS L 11/17/1985 STRUTHERS POLICE DEPT. Burglary

COSTELLO, LANCE MARTIN 5/14/1977 BOARDMAN POLICE DEPT. Domestic Violence

DAVANZO, BRANDON SR 7/25/1996 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Trafficking in Drugs

GUERRIERO, MICHAEL A 11/3/1987 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Violate Protection Order or Consent Agreement

MOODY, MICHAEL W 6/23/1963 STRUTHERS POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)

MORRIS, NATOIA D 3/21/1983 SEBRING POLICE DEPT. Fugitive From Justice

PHELPS, GREGORY DANIEL 8/23/1996 BEAVER POLICE DEPT Fugitive From Justice

RAVER, TINA MARIE 9/30/1985 STRUTHERS POLICE DEPT. Burglary

SHANK, KALI MICHELLE 5/2/1988 STRUTHERS POLICE DEPT. Domestic Violence

SNIPES, KIRK D 3/7/1989 Intimidation

WYLIE, JAMEELAH I 8/26/1993 BOARDMAN POLICE DEPT. Probation Violation

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

ANDERSON, CRYSTAL 11/18/1987 6/26/2017 CR4 SUMMONS

ANDERSON, JAY R JR 9/8/1951 6/25/2017 NO CHARGES FILED

BODNAR, ANTHONY JOSEPH 4/18/1986 6/23/2017 NO CHARGES FILED

BRANCHO, MICHAEL L 7/5/1967 6/24/2017 BONDED OUT

BROWN, BRANDON A 5/16/1984 6/25/2017 BONDED OUT

CURBELO MORALES, LIZBETH 12/29/1985 6/23/2017 TIME SERVED

EASTERLING, REAN L 4/24/1992 6/24/2017 NO CHARGES FILED

EDWARDS, IRA W 7/13/1953 5/27/2017 TIME SERVED

EILAND, ANDRE L 1/4/1984 6/25/2017 NO CHARGES FILED

EL-MAKDAH, YUSUF JAMAL 7/17/1995 1/27/2017 TIME SERVED

GORBY, ANGEL MARIE 5/20/1982 4/21/2017 TIME SERVED

HALL, BILLY 11/10/1970 6/23/2017 TIME SERVED

JOHNSON, ROBERT 5/20/1989 4/18/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

JONES, GREGORY SR 7/4/1961 3/21/2017 TIME SERVED

KUHNS, THOMAS A. 6/22/1981 6/25/2017 BONDED OUT

ROJAS-PENA, ROGELIO 2/8/1988 12/15/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

WILKERSON, TERESA 5/18/1967 6/24/2017 NO CHARGES FILED

Other stories of interest

Don't Miss a Story

Sign up for our newsletter to receive daily news directly in your inbox.

News
Opinion
Entertainment
Sports
Services
Classifieds
Records
Discussions
Community
Help
Forms
Neighbors

HomeTerms of UsePrivacy StatementAdvertiseStaff DirectoryHelp
© 2017 Vindy.com. All rights reserved. A service of The Vindicator.
107 Vindicator Square. Youngstown, OH 44503
Phone Main: 330.747.1471 • Interactive Advertising: 330.740.2955 • Classified Advertising: 330.746.6565
Sponsored Links: Vindy Wheels | Vindy Jobs | Vindy Homes