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Lockup List Friday — Mahoning County jail bookings, releases


Published: Fri, June 23, 2017 @ 12:19 p.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

BADEA, ISAAC 5/6/1974 OSP Failure to Comply with Order or Signal of P.O.

BOSTIC, KIMBERLY MARIE 1/17/1969 OSP Illegal Use of Food Stamps or WIC Program Benefits

BROWN, DORIAN 9/26/1973 BOARDMAN POLICE DEPT. Receiving Stolen Property

CEASER, TAWAUN(APOSTROPHE) A 3/15/1992 ADULT PAROLE AUTH. Probation Violation

CHIZMAR, MARTIN MATHEW III 9/6/1958 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE OVI Impaired

CIAROCCO, JUSTIN V 5/7/1988 ADULT PAROLE AUTH. Probation Violation

CULVER, ANDREW 12/14/1989 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Carrying Concealed Weapons

DIORIO, WILLIAM SALVATORE 11/29/1973 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer

FULLER, JEFFREY II 7/25/1991 CANFIELD POLICE DEPT. Possession of Drugs

GUERINO, LAUREN C 11/2/1984 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft

HAMMOND, RAYMOND LEE 6/19/1985 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Carrying Concealed Weapons

HAYES, CURTIS K II 9/28/1991 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Dog Ordinance

JACKSON, DUANE RONALD 7/10/1981 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer

JAMES, ALONDA D 9/27/1988 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Felonious Assault

JOHNSON, THOMAS MARS 5/4/1969 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

JONES, ROBERT L 8/21/1953 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Felonious Assault

JOYCE, THOMAS REED 10/3/1998 SPRINGFIELD POLICE DEPT. Reckless Operation; Public Or Private Property

KROTKY, DANIEL S JR 7/18/1990 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Selling purchasing distributing or delivering dangerous drugs

LOMBARDO, ANTHONY J 3/2/1974 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs

RANALLI, ANTHONY BERNARD 7/6/1985 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Aggravated Menacing

REVERE, JONTAE 6/23/1990 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Aggravated Burglary

SAMUELS, GLORIA 9/13/1959 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft

WILLIAMS, CURTIS B 11/23/1961 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

WILLIAMS, DANIEL A JR 2/20/1959 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. FRA Suspension

YOUNG, ALDEN G 3/10/1992 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

ALLGOOD, RENEE LYNETTE 11/28/1958 6/10/2017 BONDED OUT

ALTMAN, LISA A 9/17/1972 12/24/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

BRADY, ERIC 6/23/1986 8/2/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

COPELAND, KYRONN J 7/10/1991 12/2/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

DAMRON, JEREMY 7/4/1988 4/25/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

GIRARDI, ANTHONY J 2/1/1986 6/19/2017 COURT ORDERED RELEASE

GREEN, RYNE MATTHEW 10/2/1984 6/20/2017 TIME SERVED

KIMBROUGH, MARNIESE J 8/22/1977 6/22/2017 NO CHARGES FILED

MCLEAN, JOHN E 1/13/1948 5/22/2017 TIME SERVED

MCQUEEN, ERIC DEMOND JR 9/7/1991 6/16/2017 BONDED OUT

PAVLOV, DANIEL M 4/26/1968 6/20/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

ROZARIO, JAIMI D 1/28/1983 4/24/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

RUSHTON, KELIM A 1/28/1985 11/30/2016 TIME SERVED

SLOCUM, DERRICK D 11/5/1965 4/17/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

SNIPES, KIRK D 3/7/1987 6/15/2017 BONDED OUT

STRICTLAND, SAMATHA M 1/14/1994 6/22/2017 BONDED OUT

TARR, DENISE 12/12/1980 5/25/2017 RELEASED

TREHARN, BRANDON LAMAR 10/23/1987 4/14/2017 TIME SERVED

TRGOVCICH, AUSTIN JOSEPH 8/24/1993 6/20/2017 BONDED OUT

TURNER, TIQUAN M 3/4/1996 6/21/2017 BONDED OUT

WATTS, CASSIE 4/1/1988 6/19/2017 BONDED OUT

WHITTED, DERAIL 4/8/1989 6/29/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

WIDGET, ALEXIS M 6/27/1997 6/22/2017 BONDED OUT

WILES, KEVIN WAYNE 11/11/1980 4/24/2017 TIME SERVED

WILLIAMS, DESHAWNN 9/12/1988 2/21/2017 TIME SERVED

WILLIAMS, JASON E 10/8/1979 6/14/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

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